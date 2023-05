Κοινωνία

Κορωπί: Χειροπέδες σε 75χρονο για το γαϊδουράκι που πέθανε δεμένο

Το γαϊδουράκι βρέθηκε νεκρό καθώς πιάστηκε στο σχοινί που ήταν δεμένο και σύμφωνα με την καταγγελία, το ζώο πάλευε να ξεπιαστεί μέρες και στο τέλος κατέληξε.

Στη σύλληψη ενός 75χρονου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ, μετά από τις καταγγελίες που ακολούθησαν όταν ένα γαϊδουράκι ιδιοκτησίας του, πέθανε στην αυλή του σπιτιού του.

Ο 75χρονος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για την ευζωία ζώων συντροφιάς, ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο 30.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χθες (7-5-2023) στο Κορωπί, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κρωπίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιανατολικής Αττικής, 75χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας για την ευζωία ζώων συντροφιάς και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους -30.000- ευρώ.

Μετά από καταγγελία στην ανωτέρω υπηρεσία, χθες το μεσημέρι ανευρέθη στην αυλή της οικίας του κατηγορουμένου στο Κορωπί, νεκρό ιπποειδές (γαϊδούρι).

Στο σημείο μετέβησαν αρμόδιοι κτηνίατροι για τη διαπίστωση του θανάτου και την εξέταση των συνθηκών υπό τις οποίες επήλθε.

Ακόμη, παρελήφθησαν από φιλοζωικό οργανισμό, άλλα δύο ιπποειδή (γαϊδουράκια) εν ζωή και μεταφέρθηκαν στο χώρο φιλοξενίας του εν λόγω κέντρου.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών

