Μητσοτάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ εμπαίζει τη νέα γενιά

Θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους συνταξιούχους μέχρι να σβήσει η προσωπική διαφορά, δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός.

Την κεντρική του δέσμευση να αυξήσει μισθούς και συντάξεις για κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα την επόμενη 4ετία επικαιροποίησε από τη Παραμυθιά, όπου βρέθηκε νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και δεσμεύθηκε εκ νέου ότι θα συνεχίζει να στηρίξει τους χαμηλοσυνταξιούχους έως ότου σβήσει η προσωπική διαφορά.

Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε, μάλιστα, την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για «εμπαιγμό της νέας γενιάς» με αφορμή την εξαγγελία της περί κατάργησης της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα Πανεπιστήμια. Προειδοποίησε εκ νέου ότι ο κίνδυνος σχηματισμού μίας κυβέρνησης ανάμεσα στον κ. Τσίπρα τον κ. Ανδρουλάκη και τον κ. Βαρουφάκη δεν είναι απίθανο σενάριο και επέμεινε πως η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και στιβαρότητα στην ηγεσία της.

Ακολουθεί ολόκληρος ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην Παραμυθιά:

Ευχαριστώ πολύ γι' αυτή την πολύ ωραία υποδοχή από τα παιδιά των σχολείων σας, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Σας ευχαριστώ πραγματικά, δεν περίμενα μια τόσο μεγάλη, τόσο εντυπωσιακή υποδοχή εδώ στην Παραμυθιά, στη Θεσπρωτία. Η Θεσπρωτία ήδη έχει ψηφίσει. Δεν θέλω μόνο τη μονοεδρική, τη θέλω με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφορά.

Αυτό εξαρτάται από όλους εσάς, αλλά από αυτό το οποίο βλέπω σε όλη την Ελλάδα την οποία γυρνάω, δεν έχω πια καμία αμφιβολία, το βράδυ της 21ης Μαΐου ένας μεγάλος νικητής θα υπάρχει και αυτή είναι η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία. Νικήτρια η Νέα Δημοκρατία, νικήτρια και η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας.

Ξέρετε, έχω έρθει πολλές φορές στην Ήπειρο, πραγματικά την αισθάνομαι σαν τη δεύτερη πατρίδα μου και μαζί με τον Περιφερειάρχη έχουμε λύσει πολλά ζητήματα, μεγάλα, μεσαία, μικρά, διότι θεωρώ ότι πρώτη προτεραιότητα κάθε πολιτικού είναι πρώτα και πάνω απ' όλα να κάνει τη δική σας ζωή καλύτερη.

Και είμαι υπερήφανος, γιατί μετά από τέσσερα χρόνια στη διακυβέρνηση αυτού του τόπου μπορώ σήμερα να σας κοιτάξω στα μάτια, καθώς διεκδικώ και πάλι την εμπιστοσύνη σας και να σας πω: ναι, αυτά που σας είπαμε τα κάναμε πράξη. Τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας. H Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή, πιο ευημερούσα από ό,τι ήταν το 2019.

Ταυτόχρονα διαχειριστήκαμε και πολλές μεγάλες κρίσεις. Όλα αυτά τα οποία πετύχαμε δεν τα πετύχαμε σε χρόνο ουδέτερο. Μετρήστε: πανδημία, προσφυγική κρίση, μεταναστευτική εισβολή, επιθετικός γείτονας, ενεργειακή κρίση, πόλεμος στην Ουκρανία, φυσικές καταστροφές. Κι όμως, η χώρα στάθηκε όρθια, η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή, πιο ευημερούσα -θα το ξαναπώ- από ό,τι ήταν το 2019. Τελικά αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης: πήγαμε τη χώρα μπροστά ή τη γυρίσαμε πίσω;

Και βέβαια, επειδή τώρα, ξέρετε, είναι προεκλογική περίοδος και θα ακούτε πολλές κουβέντες, κάποιες εκ των οποίων είναι κουβέντες του αέρα, εγώ μπορώ να σας πω μία κουβέντα από την Παραμυθιά: παραμύθια από εμένα δεν θα ακούσετε.

Αν ψάχνετε για παραμυθά θα τον βρείτε αλλού, εδώ δεν θα τον βρείτε. Γιατί εγώ το 2019 δεσμεύτηκα για ορισμένα πολύ συγκεκριμένα πράγματα, ότι θα μειώσω τους φόρους και μείωσα τους φόρους για όλες και για όλους, ότι θα δημιουργήσω περισσότερες θέσεις εργασίας και το έκανα.

Δεσμεύτηκα ότι θα προφυλάξω τα σύνορα της πατρίδας μας και θα σταματήσει η Ελλάδα να είναι «ξέφραγο αμπέλι» και τα σύνορα σήμερα είναι προστατευμένα. Δεσμεύτηκα ότι θα σταματήσουμε να πηγαίνουμε στην Ευρώπη και να είμαστε επαίτες, αλλά θα καθόμαστε στο πρώτο τραπέζι και θα είμαστε πρωταγωνιστές των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Και ναι, πήγα κι εγώ στις Βρυξέλλες, δεν διαπραγματεύθηκα 17 ώρες, διαπραγματεύθηκα πέντε μέρες και έφερα πίσω 31 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη χώρα. 'Αλλοι πήγαν και διαπραγματεύθηκαν 17 ώρες και σας φόρτωσαν ένα αχρείαστο τρίτο μνημόνιο.

Όλα αυτά λοιπόν μπορέσαμε και τα πετύχαμε σε δύσκολες συγκυρίες για τη χώρα, συνεργαζόμενοι πάντα σε εξαιρετικό επίπεδο με την Τοπική Αυτοδιοίκηση του Α΄ και του Β΄ βαθμού, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι όσο μεγάλη σημασία κι αν έχει να λύνουμε τα μεγάλα, άλλη τόση σημασία έχει να στεκόμαστε πάνω στα μικρά προβλήματα τα οποία αφορούν τελικά κάθε τοπική κοινωνία.

Και πράγματι εδώ, στη Θεσπρωτία, έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα. Η σημαντικότερη, ίσως, παρέμβαση την οποία κάνουμε θα είναι η οριστική ιδιωτικοποίηση, η σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού της Ηγουμενίτσας. Αυτό θα ανοίξει τελείως την προοπτική του τόπου σας για να γίνει πραγματικά μια πύλη εισόδου, με εξασφάλιση όμως της χερσαίας ζώνης προς όφελος των δημοτών της πόλης. Έτσι ώστε να μπορούμε να συνδυάσουμε σημαντικές επενδύσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα με αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου πάντα προς όφελος των πολιτών.

Και βέβαια, σταθήκαμε δίπλα και στους αγρότες μας. Ξέρω ότι υπάρχει μία εκκρεμότητα ακόμα με τα μανταρίνια. Λοιπόν, θα πληρωθούν, και αυτή η εκκρεμότητα θα πληρωθεί πριν την μεθεπόμενη Κυριακή. Διότι έχουμε ένα χρέος να στηρίζουμε τους αγρότες μας στον πρωτογενή τομέα και απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Έχουμε δώσει παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε αποζημιώσεις. Και αυτές οι αποζημιώσεις που δώσαμε δεν ήταν όλες από πόρους του ΕΛΓΑ, οι μισές τουλάχιστον ήταν από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Γιατί μπορέσαμε και βρήκαμε τα χρήματα αυτά, φίλες και φίλοι; Ακριβώς επειδή η οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα απ' ό,τι περιμέναμε και επειδή υπήρχε ταμειακό απόθεμα να στηρίξουμε τους αγρότες μας σε δύσκολες στιγμές.

Το ίδιο κάναμε για όλη την κοινωνία. Όταν κλείσαμε τη χώρα, ουσιαστικά, την εποχή του Covid, δώσαμε κοντά στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλα τα μαγαζιά γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν δεν ήμασταν εμείς με την επιστρεπτέα προκαταβολή, με τη στήριξη των μισθών, σήμερα θα είχαμε μεγάλο οικονομικό πρόβλημα.

Δεν έχουμε οικονομικό πρόβλημα, έχουμε το ανάποδο. Έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, έχουμε την ανεργία η οποία μειώνεται και θα εξακολουθεί να μειώνεται. Και είμαστε έτοιμοι, τώρα, να γράψουμε το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο της εθνικής μας επιτυχίας. Το οποίο έχει, όμως, μια προϋπόθεση: τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Μου λένε φίλοι εδώ, ότι η νίκη είναι σίγουρη. Εγώ θα σας πω μια κουβέντα. Έχω κάνει πολλές εκλογές και μπορώ να εισπράττω το κλίμα. Το κλίμα είναι πολύ θετικό για την παράταξή μας, μην έχετε καμία αμφιβολία για αυτό. Θα νικήσουμε. Όμως να μην εφησυχάζουμε, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή θα πρέπει να εξετάσουν πολύ σοβαρά όλοι οι πολίτες τις επιλογές τις οποίες έχουν μπροστά τους.

Άκουγα σήμερα τον αρχηγό της αντιπολίτευσης να λέει ότι δεν πιστεύει, λέει, τις δημοσκοπήσεις, γιατί δεν απαντούν λέει οι πολίτες στα τηλέφωνα. Του λέω: εγώ δεν κοιτάω καμία δημοσκόπηση, η καλύτερη δημοσκόπηση γίνεται όπου πάω. Έγινε και σήμερα εδώ στην Παραμυθιά. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι η νικήτρια, η μεγάλη νικήτρια στις εκλογές. Για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο, για να συνεχίσουμε τη σημαντική δουλειά που έχουμε κάνει αυτά τα τέσσερα χρόνια.

Θυμάστε, ότι όταν σας μίλησα και πάλι τον Ιούνιο και τον Μάιο του 2019, στην προεκλογική περίοδο την προηγούμενη, σας είχα πει ότι είχα μια κεντρική δέσμευση: να μειώσω φόρους και εισφορές. Την υλοποίησα.

Τώρα η κεντρική μου δέσμευση απέναντί σας είναι ότι θα αυξήσω τους μισθούς και τις συντάξεις για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Μπορούμε να αυξήσουμε τους μισθούς μέχρι 25%. Τον κατώτατο μισθό θα τον πάμε στα 950 ευρώ, το μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ.

Και βέβαια, για τους συνταξιούχους μας, αυτούς που έπεσαν θύμα της μεγάλης «σφαγής» Κατρούγκαλου, εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι για πρώτη φορά είδαν αυξήσεις στις συντάξεις μετά από 12 χρόνια, αλλά ξέρετε επίσης ότι εμείς ήμασταν αυτοί που είπαμε ότι και την αδικία με την προσωπική διαφορά θα έρθουμε να τη διορθώσουμε. Και θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε τους συνταξιούχους, εκείνους που δεν είδαν αύξηση, έως ότου η προσωπική διαφορά σβήσει.

Αλλά για να γίνουν όλα αυτά -επαναλαμβάνω, φίλες και φίλοι- πρέπει η χώρα να συνεχίσει να αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από την Ευρώπη. Και εδώ στην Ήπειρο έχουν ήδη γίνει πολύ σημαντικά αναπτυξιακά βήματα. Είναι μια Περιφέρεια, η οποία έχει τη δυνατότητα διακριθεί σε πολλούς τομείς.

Στον πρωτογενή μας τομέα, οι εξαγωγές μας -κρατήστε το αυτό- οι εξαγωγές των αγροτικών και κτηνοτροφικών μας προϊόντων ξεπέρασαν τα 8 δισεκατομμύρια τον περασμένο χρόνο και υπάρχουν πάρα πολλοί αγρότες, κτηνοτρόφοι, που κόντρα στις δυσκολίες καταφέρουν να παράγουν ποιοτικά προϊόντα, να παίρνουν καλύτερες τιμές.

Διότι, ναι, μιλάμε για τις τιμές στο ράφι και είναι ένα πρόβλημα η ακρίβεια, αλλά ας μιλήσουμε -τα έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και με τον Αλέκο- για τις τιμές των κτηνοτρόφων, τις τιμές του γάλακτος όταν σας είπα ότι θα τσακίσω τις παράνομες ελληνοποιήσεις, ώστε ο κτηνοτρόφος να μπορεί να παίρνει πράγματι την τιμή που αξίζει το προϊόν του. Το κάναμε πράξη.

Έχουμε, λοιπόν, πολλά βήματα να κάνουμε ακόμα σε αυτόν τον τομέα. Όπως έχουμε και πολλά βήματα να κάνουμε σε ένα άλλο πεδίο, το οποίο το θεωρώ απολύτως κρίσιμο και αυτό είναι η υγεία. Έρχομαι και μιλάω εδώ, στην ελληνική περιφέρεια. Θέλω να ξέρετε, ότι η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία στην οποία θα οικοδομήσουμε και πάλι το νέο ΕΣΥ.

Δεν θέλω να αισθάνεται κανείς συμπολίτης μας, ασχέτως το πού βρίσκεται, από την πιο μεγάλη πόλη, μέχρι το πιο απομονωμένο χωριό, ότι δεν μπορεί να έχει ποιοτική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Θα αναμορφώσουμε παραπάνω από 150 κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα, θα ξαναφτιάξουμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία μας, θα επενδύσουμε στην τηλεϊατρική και στις αεροδιακομιδές -και ξέρουμε αυτό το πράγμα πόσο μας έχει στοιχίσει. Δεν θέλω να υπάρχει καθυστέρηση στην παροχή ιατρικής φροντίδας για καμία Ελληνίδα και για κανέναν Έλληνα, ασχέτως το πού βρίσκονται. Είναι προσωπική μου δέσμευση και να μου έχετε εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να την κάνουμε πράξη.

Θα πω και δυο λόγια για τα παιδιά μας, τα οποία κάνουν σήμερα ένα πραγματικό μάθημα πολιτικής αγωγής. Μέσα στον επόμενο χρόνο όλες οι τάξεις από την Ε' Δημοτικού μέχρι και την Γ' Λυκείου θα έχουν διαδραστικούς πίνακες, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό μάθημα. Όσα παιδιά έχω δει να κάνουν μάθημα με διαδραστικούς πίνακες ξέρουν ακριβώς τι εννοώ. Έτσι αντιλαμβάνομαι μια σύγχρονη εκπαίδευση που θα επενδύει πράγματι στις γνώσεις και τις δεξιότητες των παιδιών και όχι με παραμύθια -μιας και είμαι εδώ πάλι στην Παραμυθιά- του τύπου «μπείτε αβέρτα στα πανεπιστήμια». Αυτό μας είπαν τώρα.

Προσέξτε, το λένε αυτό. Εδώ υπάρχουν παιδιά μαζί μας τα οποία θα γράψουν πανελλαδικές εξετάσεις σε τρεις εβδομάδες από τώρα, κι έρχεται κάποιος και τους κοροϊδεύει «ψιλό γαζί» -συγγνώμη για την έκφραση και αν είμαι λίγο αυστηρός- λέγοντάς τους ότι «μην ανησυχείτε παιδιά, αν κερδίσω εγώ θα περάσετε όλοι στο πανεπιστήμιο».

Αυτό ονομάζεται εμπαιγμός της νέας γενιάς. Τέτοια πράγματα από μένα δεν θα ακούσετε. Θέλω καλά σχολεία, θέλω καλά πανεπιστήμια, θέλω καλή τεχνική εκπαίδευση για τα παιδιά τα οποία δεν θα περάσουν στο πανεπιστήμιο, θέλω καλά Δημόσια ΙΕΚ. Θέλω όλα τα παιδιά, ασχέτως του αν θα σπουδάσουν σε ένα πανεπιστήμιο ή όχι, να γνωρίζουν ότι μπορούν να έχουν μια προοπτική και την επόμενη μέρα να μπορούν να βρουν ένα επάγγελμα το οποίο θα τους οδηγήσει σε μία καλή επαγγελματική αποκατάσταση.

Έχουμε, λοιπόν, φίλες και φίλοι, μεγάλες διαφορές με τα άλλα κόμματα και οι διαφορές αυτές είναι και διαφορές δοκιμασμένες στην πράξη. Διότι σε αυτή την κάλπη συγκρίνεται μία κυβέρνηση η οποία κυβέρνησε για μία τετραετία, με την προηγούμενη κυβέρνηση και με τον προηγούμενο Πρωθυπουργό, ο οποίος κυβέρνησε από το 2015 ως το 2019.

Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι από τη σύγκρουση προτιμώ τη σύγκριση. Ας έρθουν, λοιπόν, οι πολίτες να συγκρίνουν το δικό μας έργο: τι έκανε ο κ. Τσίπρας και τι κάναμε εμείς. Και αυτή η σύγκριση αποβαίνει καταλυτικά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας.

Θέλω, λοιπόν, και από εδώ, από τη Θεσπρωτία, να σας ζητήσω αυτές τις 13 μέρες που έμειναν μέχρι τις εκλογές να δώσουμε μαζί αυτόν τον αγώνα, να φέρουμε τη Νέα Δημοκρατία όσο το δυνατόν πιο ισχυρή στην κάλπη της 21ης Μαΐου.

Το λέω αυτό διότι τα σενάρια τα οποία διακινούνται από την άλλη πλευρά θα πρέπει να μας κάνουν όλους να προβληματιζόμαστε ιδιαίτερα. Προοδευτική διακυβέρνηση, κυβέρνηση ηττημένων, κυβέρνηση ανοχής, κυβέρνηση με τη συμμετοχή του κ. Βαρουφάκη ο οποίος θέλει να σας πάρει τα ευρώ για να σας τα κάνει «Δήμητρες». Όλα αυτά είναι εξαιρετικά επικίνδυνα σενάρια για την επόμενη μέρα.

Αν κάτι χρειάζεται η χώρα σήμερα πάνω απ' όλα είναι πολιτική σταθερότητα και στιβαρή κυβέρνηση. Θέλω να επισημάνω ότι οι εκλογές -ακούστε το αυτό, έχει σημασία- οι εκλογές οι δικές μας γίνονται μια εβδομάδα μετά τις εκλογές στην Τουρκία. Οι εκλογές στην Τουρκία μάλλον θα πάνε σε δεύτερο γύρο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Τουρκία κάπως έχει ρίξει τους τόνους, αλλά κανείς δεν μας εγγυάται ότι την επόμενη μέρα δεν θα ξαναγυρίσει σε όλα αυτά τα οποία ζήσαμε τρία χρόνια.

Εγώ μπορώ να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω ότι ναι, τρία χρόνια διαχειρίστηκα την επιθετικότητα της Τουρκίας, έχτισα συμμαχίες, ενίσχυσα τις Ένοπλες Δυνάμεις και σήμερα η Ελλάδα είναι πολύ πιο ισχυρή και γεωπολιτικά από ό,τι ήταν πριν από τέσσερα χρόνια. Και αυτό θα είναι ένα ζητούμενο των εκλογών.

Οι εκλογές δεν θα αφορούν μόνο την οικονομία, την παιδεία, την υγεία. Πρέπει να αφορούν και την εξωτερική πολιτική. Σε έναν κόσμο ο οποίος είναι τόσο αβέβαιος, ο οποίος είναι τόσο ασταθής, το τελευταίο το οποίο χρειαζόμαστε στην πατρίδα μας είναι ασταθείς κυβερνήσεις, με κυβερνητικούς εταίρους οι οποίοι μπορεί να αλληλοεκβιάζονται, και τελικά κυβερνήσεις χωρίς πυξίδα, χωρίς κατεύθυνση και χωρίς πυγμή.

Δεν το χρειαζόμαστε αυτό, χρειαζόμαστε μια σταθερή κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εξασφαλίσει αυτή την πολυπόθητη πολιτική σταθερότητα, μπορεί να πάει τη χώρα πολύ μπροστά, μπορεί η δεύτερη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας να είναι η τετραετία όπου θα οικοδομήσουμε πραγματικά την Ελλάδα που θέλουμε και την Ελλάδα που μας αξίζει.

Σας ζητώ, λοιπόν, να μου δώσετε τη δύναμη αυτό το σχέδιό μου για την Ελλάδα του μέλλοντος να το κάνουμε πράξη.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εντυπωσιακή σας παρουσία. Εύχομαι καλή δύναμη, καλό αγώνα. Στη Θεσπρωτία θα βάλουμε πολύ ψηλά τον πήχη, αλλά θα τον ξεπεράσουμε.

Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα

