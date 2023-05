Life

“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το καθηλωτικό επεισόδιο της Δευτέρας, της σειράς "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1.





«Το χαμόγελο κρύβει ένα σπαθί.

Όσο μεγαλύτερη η συγγένεια αίματος, τόσο πιο αιματοβαμμένο είναι.»

Ουίλιαμ Σαίξπηρ



Οι υποψίες του Ανδρέα για τον Σπύρο ενισχύονται, ενώ ταυτόχρονα και ο Σταύρος θα μάθει μία πληροφορία που θα τον οδηγήσει στο ίδιο συμπέρασμα.

Ο Δημήτρης ζητάει εξηγήσεις από τον Αλέκο, ο οποίος είναι πρόθυμος να του τις δώσει. Τον οδηγεί βήμα-βήμα και του αποκαλύπτει όλα τα στοιχεία που οδηγούν στην αθωότητα του Δαμιανού.

Η Αγγελική βρίσκεται σε κίνδυνο. Θα προλάβει να τη σώσει ο Σταύρος από τα χέρια του Μάνθου;

Κι ενώ ο Ανδρέας προσπαθεί να βάλει το μυαλό του σε μία τάξη σχετικά με τον Σπύρο, μία πληροφορία θα τον συγκλονίσει.

Η Νατάσσα παίρνει τη Δανάη με το ζόρι σπίτι της. Θα χάσει ο Ανδρέας την κόρη του;







Ακολουθεί sneak preview του αποψινού επεισοδίου:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

