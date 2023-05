Αθλητικά

Ολυμπιακός – Φενέρπαχτσε: Με Παπανικολάου στο ΣΕΦ οι ερυθρόλευκοι

O αρχηγός των «ερυθρολεύκων» τέθηκε στη διάθεσή του προπονητή του για το κρίσιμο ματς. Ποιος παίκτης θα μείνει εκτός για την Φενερμπαχτσέ.



Μπορεί ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, να δήλωνε χθες ότι ήταν αμφίβολο εάν ο Κώστας Παπανικολάου θα έπαιζε στο Game 5 με τη Φενερμπαχτσέ για τα πλέι οφ της Euroleague, ωστόσο ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» τέθηκε στη διάθεσή του προπονητή του για το κρίσιμο ματς, από το οποίο θα κριθεί η πρόκριση στο φάιναλ φορ του Κάουνας.

Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής φόργουορντ ταλαιπωρήθηκε τις προηγούμενες ημέρες από αμυγδαλίτιδα και έπαιρνε αντιβίωση, ωστόσο θα βρίσκεται κανονικά στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού που θα προσπαθήσει να κάνει απόψε (9/5, 21:30) το 3-2 στη σειρά με την τουρκική ομάδα και να πάρει το «εισιτήριο» για την τελική τετράδα της διοργάνωσης.

Στο αντίπαλο στρατόπεδο, ο Ντέβιν Μπούκερ φαίνεται πως θα είναι η μοναδική απουσία για τη Φενερμπαχτσέ. Ο Σκότι Ουίλμπεκιν είχε δηλωθεί για πρώτη φορά στη δωδεκάδα στο Game 4, στην Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν πήρε χρόνο συμμετοχής από τον Δημήτρη Ιτούδη. Ο Ουίλμπεκιν δεν ήταν στη δωδεκάδα στα πρώτα τρία ματς.

Εκτός δωδεκάδας και στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια είχε μείνει ο επίσης τραυματίας Νεμάνια Μπιέλιτσα για τον σύλλογο της Τουρκίας. Τόσο ο Μπιέλιτσα όσο και ο Ουίλμπεκιν θα ταξιδέψουν στην Αθήνα. Εκτός αποστολής έμεινε για πέμπτο διαδοχικό ματς με τον Ολυμπιακό ο Ντέβιν Μπούκερ.

Το γεγονός πως έχουν μείνει για αρκετό καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης και ρυθμού, είναι κάτι που λαμβάνει υπ΄ όψη ο Ιτούδης στην απόφασή του για το αν θα τους δώσει χρόνο συμμετοχής ή όχι στο πιο κρίσιμο ματς της σειράς, αυτό δηλαδή που θα κρίνει ποια εκ των δύο ομάδων θα «σφραγίσει» την πρόκριση στο φάιναλ φορ του Κάουνας.

