Κόσμος

Τσαβούσογλου: Δεν θέλουμε πια τα F-35, θέλουμε τα λεφτά μας πίσω

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Τουρκία να στείλει τους S-400 στην Ουκρανία, αλλά ή Άγκυρα απάντησε αρνητικά.

«Οι ΗΠΑ μας ζήτησαν να στείλουμε τους S-400 στην Ουκρανία και εμείς είπαμε όχι», είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο κανάλι Χαμπέρτουρκ προσθέτοντας ότι αυτές οι προτάσεις ήταν απαράδεκτες, καθώς προσπαθούσαν να παραβιάσουν την τουρκική κυριαρχία, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ερωτηθείς για την επιστροφή στο πρόγραμμα F-35, ο Τσαβούσογλου είπε ότι η Άγκυρα δεν θέλει να επιστρέψει στο πρόγραμμα, αλλά μάλλον θέλει πίσω από την Ουάσιγκτον τα χρήματα που πλήρωσε. «Η Άγκυρα τώρα παράγει το δικό μας εθνικό μαχητικό αεροσκάφος", είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Ωστόσο είπε ότι η Τουρκία θέλει να αγοράσει αεροσκάφη F-16 και κιτ εκσυγχρονισμού από τις ΗΠΑ, και πρόσθεσε ότι το αίτημα δεν κινείται τόσο γρήγορα στην Ουάσιγκτον όσο θα έπρεπε.

Η Άγκυρα ζήτησε F-16 και κιτ εκσυγχρονισμού από τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2021. Η συμφωνία θα περιλαμβάνει 40 τζετ και κιτ εκσυγχρονισμού για σχεδόν 80 πολεμικά αεροσκάφη που έχει ήδη η τουρκική πολεμική αεροπορία στο στόλο της.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα - Θάνατος μαθήτριας: “έπαθε ανακοπή δύο φορές το κορίτσι” (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: 2χρονη έριξε καυστικό υγρό στα μάτια της

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη νεαρών μετά από καταδίωξη από ταράτσα σε ταράτσα (βίντεο)