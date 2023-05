Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία - Κιλιτσντάρογλου: Πυροβολισμοί στα γραφεία του κόμματος του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανάρτηση του βουλευτής του κόμματος CHP



Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στα γραφεία του Ρεπουμπλικανικού κόμματος (CHP) του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στην Σανλιούρφα της Τουρκίας

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο υποψήφιος βουλευτής του κόμματος CHP, Μαχμούτ Τανάλ, άγνωστοι πυροβόλησαν το εκλογικό κέντρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην πόλη Σανλιούρφα και έσκισαν τις αφίσες του κόμματος στους δρόμους της πόλης

«Οι προβοκάτορες, με επικεφαλής αυτούς που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μαζί μας στο εκλογικό πεδίο, εκείνους που δεν μπορούν να βγουν δημόσια, αυτούς τους ανίκανους και δειλούς, πυροβόλησαν στο εκλογικό γραφείο του κόμματός μας στη Σανλιούρφα με σκοπό να απειλήσουν και να εκφοβίσουν!

Επιπλέον, οι αφίσες του υποψηφίου μας για την προεδρία Kemal K?l?cdaroglu και των υποψηφίων αντιπροέδρων Ekrem Imamoglu και Mansur Yavas στους δρόμους της Σανλιούρφα αφαιρέθηκαν και πετάχτηκαν στο έδαφος.Στη Σανλιούρφα δεν θα αφήσουμε έδαφος στους προβοκάτορες και τα αδέρφια τους πίσω τους! Εσείς παίρνετε τη δύναμή σας από τους προβοκάτορες και τους βαρόνους! Εμείς, από την άλλη, αντλούμε τη δύναμή μας από τον Θεό και το έθνος», ανέφερε ο Τανάλ.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιάγκας - Θεοδωρίδου στο “Πρωινό”: ο “Χάρτης”, ο Θεοφάνους και η κόντρα για το “Φεγγάρι μου”

Πέθανε ο Αλέξανδρος Βαρυτιμιάδης

Τρίκαλα - Θάνατος μαθήτριας: “έπαθε ανακοπή δύο φορές το κορίτσι” (βίντεο)