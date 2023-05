Κοινωνία

Καλλιθέα: νεκρή 12χρονη μετά από παράσυρση αυτοκινήτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών το κορίτσι κατέληξε στο νοσοκομείο.

Τραγωδία στην άσφαλτο καθώς κατέληξε ένα νεαρό κορίτσι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφοριες, Στις 2:30 το μεσημέρι παρασύρθηκε από ένα οχημα που οδηγούσε ένας ανδρας 32 ετών ένα κοριτσάκι 13 ετών εδώ στην συμβολή των οδών θησεως και Σπαρτης.

Άμεσα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε το παιδι στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όπου παρά τις προσπαθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματα του

Όπως ορίζει ο νόμος, ο 32 χρόνος ανδρας συνελήφθη και θα υποβληθεί σε αλκομετρηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα - Θάνατος μαθήτριας: “έπαθε ανακοπή δύο φορές το κορίτσι” (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: 2χρονη έριξε καυστικό υγρό στα μάτια της

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη νεαρών μετά από καταδίωξη από ταράτσα σε ταράτσα (βίντεο)