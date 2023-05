Πολιτική

Εκλογές 2023 - Νέο σποτ ΣΥΡΙΖΑ: Στις 21 Μαΐου κάνουμε τα θέλω μας πράξη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συνοδεύει την ανάρτηση του με την αναφορά: «τα πράγματα αλλάζουν όταν το θέλουν οι πολλοί.

Νέο προεκλογικό σποτ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «ανέβασε» ο Αλέξης Τσίπρας στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σήμερα οι πολλοί θέλουν αλλαγή.

Στις 21 Μαΐου κάνουμε τα θέλω μας πράξη, κάνουμε την αλλαγή πράξη. Ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», το οποίο και αποτελεί το κεντρικό μήνυμα του σποτ.

