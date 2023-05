Life

“Αόρατοι”: Την Πέμπτη το τελευταίο διπλό επεισόδιο στον ΑΝΤ1

Η επικίνδυνα σοβαρή… κωμωδία «Αόρατοι» έρχεται την Πέμπτη με το τελευταίο διπλό επεισόδιο και υπόσχεται πολύ γέλιο και πολύ μυστήριο.

Ένας φόνος, πέντε losers και μια εταιρεία που σχεδιάζει άλλοθι για κομπίνες.

Η επικίνδυνα σοβαρή… κωμωδία «Αόρατοι» έρχεται την Πέμπτη 11 Μαΐου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1 με το τελευταίο διπλό επεισόδιο που υπόσχεται πολύ γέλιο και πολύ μυστήριο με άμεσα εμπλεκόμενα πρόσωπα, έναν ψιλικατζή, έναν ιδιοκτήτη video club, έναν άνεργο ηθοποιό, μία γραφίστρια και μία street performer.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 21:00, ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΠΛΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Μια ξακουστή σταρ που έχει "κόλλημα" με το καζίνο, αφού έχει χάσει ένα μεγάλο ποσό, ζητά άλλοθι για να φανεί ότι έπεσε θύμα ληστείας και να δικαιολογηθεί στη νυν συνεταίρο της. Η ομάδα στήνει μια μοναδική παράσταση. Οργανώνουν μια εικονική κλοπή φροντίζοντας ταυτόχρονα να τη βιντεοσκοπήσουν για να παίξει και στα κανάλια. Η σταρ είναι ενθουσιασμένη με την ιδέα και ο Τόλης αποδεικνύεται καθοριστικός στην ολοκλήρωση της αποστολής. Το κορίτσι που είχε πέσει σε κώμα μετά το ύποπτο ατύχημα, ξυπνάει στο νοσοκομείο και ζητά να δώσει κατάθεση.

Οι υποψίες της αστυνομίας πέφτουν πάνω στον Τόλη, αφού η κοπέλα αυτό που ουσιαστικά θυμάται τελευταίο ήταν η βραδιά του "τυφλού" ραντεβού της. Το επόμενο πρωί, ένα περιπολικό περιμένει έξω από το ψιλικατζίδικο και την ώρα που ο Τόλης ετοιμάζεται να ανοίξει το μαγαζί, του ζητούν να τους ακολουθήσει. Ο Τόλης στο δωμάτιο της ανάκρισης είναι μπροστά στους αστυνομικούς, που του θυμίζουν το περιστατικό και με ποιον τρόπο του έδωσε άλλοθι η μητέρα του. Σε flashback βλέπουμε μάνα και γιο να βγαίνουν από το τμήμα και να συζητούν για εκείνο το βράδυ.

Ο Ιάσονας, που έχει βγει από το νοσοκομείο, ανακοινώνει στη Ρόξι πως πλέον θα αποτραβηχτεί, γιατί η παρέα δεν τον έχει ανάγκη και έχει τρομάξει και με την περιπέτεια της υγείας του. Η Άννα, η κοπέλα που δούλευε για τον κύριο Σάββα, εμφανίζεται στη γειτονιά και ο Τόλης κανονίζει και βγαίνουν ραντεβού. Η κυρία Σοφία ανακαλύπτει στο δωμάτιό του κάτι που την τρομάζει…

Ξαναβλέπουμε το φόνο του πρώτου επεισοδίου. Όλοι οι συμμετέχοντες παρελαύνουν από το γραφείο του ανακριτή. Ο Σάββας, ο Διονύσης, η Σόνια και η κυρία Σοφία. Μια ακόμα περίεργη αποστολή διεκπεραιώνεται από την παρέα. Η μητέρα του Τόλη ομολογεί πως εκείνη έκανε τον φόνο και την απόπειρα. Οι ήρωες απελευθερώνονται από την αστυνομία. Ο Τόλης μιλάει με τη μητέρα του, που του λέει πως το πήρε πάνω της για να τον γλιτώσει από τη φυλακή. Ο Τόλης, που ξέρει πως δε το έκανε, με τη βοήθεια της παρέας ψάχνει ποιος μπορεί να έκανε τον φόνο. Εστιάζουν στον Σάββα και ανακαλύπτουν βήμα-βήμα πως τελικά αυτός τα έκανε όλα. Ενημερώνουν την αστυνομία που τον συλλαμβάνει και απελευθερώνει την μητέρα του Τόλη. Η παρέα οργανώνει ένα πάρτι έχοντας αποφασίσει πως η εταιρία πρέπει να διαλυθεί. Ο Μήτσος ετοιμάζεται να φύγει για Πάτρα με τη Μυρτώ. Ο Άλεξ μένει μόνος του και πιάνει δουλειά στην τηλεόραση σε ένα σήριαλ με την Αλίκη. Η Ρόξι αποχαιρετά την παρέα, καθώς τους ανακοινώνει πως θα φύγει για τη Γερμανία για να βρει τον παλιό της δεσμό.

Όπως τελειώνει το πάρτι και όλοι αγκαλιάζονται πριν "τραβήξουν το δρόμο τους", ένας πολύ σκοτεινός τύπος τους προσεγγίζει στο μπαράκι. Τους ζητά να αναλάβουν μια τελευταία αποστολή και εκείνοι αρνούνται ευγενικά, λέγοντας πως η εταιρεία έκλεισε. Ο τύπος τους εξηγεί πως καταρχάς σέβεται την απόφασή τους. Τους αφήνει, ωστόσο, έναν φάκελο και λίγες ώρες να το σκεφτούν καλύτερα, πριν του πουν -το πρωί- την τελική τους απάντηση. Στο φάκελο, που ανοίγουν μόλις φεύγει, βρίσκουν μια επαγγελματική κάρτα και μια φωτογραφία με έναν ηλικιωμένο αλλά πολύ καλοστεκούμενο άντρα. Είναι δεμένος σε μια καρέκλα και φιμωμένος. Μόλις η φωτογραφία φτάνει στα μάτια του Τόλη, ο τελευταίος σαστίζει γιατί αναγνωρίζει τον πατέρα του, που πίστευε τόσα χρόνια νεκρό.

Η φωτογραφία από πίσω γράφει: ΜΙΚΡΕ,ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΥ..

Συντελεστές

Παραγωγή: COSMOTE TV

Εκτέλεση Παραγωγής: Direct Productions

Σενάριο: Χάρης Μαζαράκης, Θωμάς Νικολαϊδης

Σκηνοθεσία: Χάρης Μαζαράκης

Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Τσιτζικάκης

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανάσης

Ηχολήπτης: Αντώνης Ζερβός

Σκηνογραφος: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Μοντάζ: Πάνος Πολύζος

Ενδυματολόγος: Δομινίκη Βασιαγεώργη

Producer: Γιώργος Μανώλης

Πρωταγωνιστούν: Μάκης Παπαδημητρίου, Νίκος Πουρσανίδης, Γιώργος Χρανιώτης, Βασιλική Τρουφάκου και Γιούλικα Σκαφιδά.

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν οι: Δημήτρης Πιατάς, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Σόφη Ζαννίνου, Αντώνης Λουδάρος, Χρήστος Ευθυμίου και Γεωργία Παντέλη.

Στη σειρά συμμετέχουν ακόμα: Κατερίνα Λέχου, Θανάσης Τότσικας κ.ά.

