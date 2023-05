Πολιτική

Εκλογές - Βαρουφάκης στον ΑΝΤ1: το σχέδιο “Δήμητρα” είναι το μέλλον των ψηφιακών συναλλαγών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης, μιλά για το σχέδιο “Δήμητρα”, τα μνημόνια αλλά και τις προτάσεις του ΜεΡΑ25 στον ΑΝΤ1.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης, βρέθηκε καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 το βράδυ της Δευτέρας.

Αρχικά ο Γενικός Γραμματέας του ΜεΡΑ25, τόνισε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι “Αυτό που μας νοιάζει πιο πολύ, είναι η γενική αίσθηση. Τα δύο μεγάλα κόμματα παρουσιάζουν τη χώρα σα να έχει βγει από τα μνημόνια”.

Όπως επεσήμανε, είμαστε σε ακόμη χειρότερη θέση οικονομικά λόγω χρέους καθώς έχουμε μεγάλη εξάρτηση από την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα.

“Η ΑΑΔΕ είναι απολύτως εξαρτημένη από την Τρόικα. Μόνο εκείνοι έχουν πλήρη εικόνα των όσων χρωστούν στο Ελληνικό κράτος” είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης εξηγώντας τι εννοούσε σε δήλωσή του ότι βρισκόμαστε “υπό κατοχή” και επεσήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε πιο σκληρά μνημονιακά μέτρα στο όνομα της Αριστεράς.

Στη συνέχεια, ανέπτυξε κάποια από τα μέτρα που προτείνει το κόμμα του σχετικά με τους πλειστηριασμούς.

Όσον αφορά το σχέδιο “Δήμητρα” ο Γιάνης Βαρουφάκης είπε πως “είναι το μέλλον των ψηφιακών συναλλαγών παγκοσμίων. Είναι ένα εξωτραπεζικό σύστημα πληρωμών, δημόσιο και δωρεάν και στήνεται σε χώρες που έχουν κεντρικές τράπεζες. Σε χώρες που δεν έχουν κεντρικές τράπεζες, εμείς προτείνουμε να “κουμπώσει” στο ΑΦΜ του καθενός”.

Επιπλέον, μίλησε για την “αποκήρυξη” του ΜεΡΑ25 από τον Αλέξη Τσίπρα και πρότεινε ρήξη όσον αφορά τα μνημόνια για να είναι βιώσιμη η χώρα.

Στο ενδεχόμενο συνεργασιών, είπε πως ακόμη και αν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ-ΜεΡΑ25 συγκεντρώσουν το ποσοστό για τον σχηματισμό κυβέρνησης, θα προτιμήσει να ξαναπάμε σε εκλογές.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιάγκας - Θεοδωρίδου στο “Πρωινό”: ο “Χάρτης”, ο Θεοφάνους και η κόντρα για το “Φεγγάρι μου”

Πέθανε ο Αλέξανδρος Βαρυτιμιάδης

Τρίκαλα - Θάνατος μαθήτριας: “έπαθε ανακοπή δύο φορές το κορίτσι” (βίντεο)