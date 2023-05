Πολιτική

Εκλογές 2023: Κόντρα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ για τα “τοπικά νομίσματα”

Τι αναφέρουν σε ανακοινώσεις τους τα δύο κόμματα.

Την έντονη αντίδραση της ΝΔ προκάλεσε η πρόταση κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, στις 12 Μαρτίου για την εισαγωγή τοπικών, παράλληλων νομισμάτων ως «συμβολή» στη διαμόρφωση του προεκλογικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ ,

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία εξαπολύει επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας πως η αξιωματική αντιπολίτευση δείχνει πως εξακολουθεί να έχει «ιδεολογικές εμμονές» και να μην «πιστεύει στο ευρώ», κατηγορώντας την πως με προτάσεις και σχέδια για πληρωμές με… τοπικά νομίσματα το μόνο που κάνει είναι να «ετοιμάζεται να παίξει ξανά τη χώρα στα ζάρια».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας:

«Μπορεί για την ελληνική κοινωνία οι μνήμες από τις τυχοδιωκτικές επιλογές του κ.Τσίπρα το 2015 να φαντάζουν εφιάλτης, για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όμως, εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς.

Μετά τις «Δήμητρες» του εν δυνάμει κυβερνητικού εταίρου του ΣΥΡΙΖΑ Γ.Βαρουφάκη, η συνιστώσα «των 53» του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία συμμετέχουν κορυφαία στελέχη του, όπως ο επί 4 χρόνια υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσακαλώτος, προτείνει τοπικά νομίσματα!

Στο κείμενο που αναρτήθηκε στις 12 Μαρτίου 2023 με τίτλο «Συμβολή στο Κυβερνητικό Πρόγραμμα», αναφέρεται επί λέξει: «Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της περιφερειακής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, θα υιοθετηθεί η χρησιμοποίηση τοπικών μέσων πληρωμής (τοπικά, συμπληρωματικά νομίσματα), έτσι ώστε να καλυφθούν τα κενά διαθέσιμων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, για την αύξηση της παραγωγής αγαθών, τις νέες υποδομές παραγωγής ηλεκτρισμού και προστασίας από ακραία φαινόμενα και την προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών».

Φαίνεται ότι στον ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι εξακολουθούν να μην πιστεύουν στο ευρώ. Κι επειδή δεν έμαθαν τίποτα από το παρελθόν, ετοιμάζονται να παίξουν ξανά τη χώρα στα ζάρια. Οι πολίτες δεν θέλουν να ξαναζήσουν τυχοδιωκτισμούς και περιπέτειες. Θέλουν σταθερότητα, ανάπτυξη, προκοπή. Και δεν θέλουν να πληρώσουν ξανά τις ιδεολογικές εμμονές των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ».

Τσακαλώτος: Εμείς κρατήσαμε τη χώρα στο ευρώ

Για απελπισία του κυβερνώνοντας κόμματι κάνει λόγο ο Ευκλείδης Τσακαλώτος μέσω ανάρτησης- απάντηση στην επίσημη ανακοίνωση της ΝΔ ότι «κάποιοι εξακολουθούν να μην πιστεύουν στο ευρώ».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσακαλώτου

Σε απάντηση της επίσημης ανακοίνωσης της ΝΔ ότι «κάποιοι εξακολουθούν να μην πιστεύουν στο ευρώ» είναι προφανές ότι στο κυβερνών κόμμα είναι σε απελπισία. Επειδή η ΝΔ δεν θέλει να συγκρίνει πρόγραμμα με πρόγραμμα και να κάνει μια σοβαρή αντιπαράθεση τώρα βρήκε άλλο τροπάρι ανακαλύπτοντας διαφορά συλλογικά θεωρητικά κείμενα.

Και κατηγορεί εμένα που μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα ρυθμίσαμε το χρέος, διασφαλίσαμε την δημοσιονομική σταθερότητα εξασφαλίζοντας την παραμονή στο ευρώ και βρίσκοντας ταυτόχρονα πόρους για την κοινωνία ότι ξαφνικά έγινα κάποιος άλλος και υποθέτω απόψεις με τις οποίες έχω βρεθεί απέναντι εδώ και πολλά χρόνια.

Εγώ πάλεψα για την παραμονή της χώρας στο ευρώ, όταν ο σύμμαχος του κ. Μητσοτάκη Σόιμπλε (και οι δυο στο ΕΛΚ, ας μην το ξεχνάμε) πάλευε για να μας βγάλει έξω.

Άλλωστε κανένας υποστηρικτής τέτοιων σεναρίων δεν με συμπαθεί. Κάποιος άλλος -ενήλικας στο δωμάτιο- με παρουσιάζει στο βιβλίο του ως έναν κουβαλητή φακέλων.

Για να τελειώνουμε:

Οι μόνοι που διακινδύνευσαν την παραμονή της χώρας στο ευρώ είναι αυτοί που την χρεοκόπησαν, την έβαλαν στα μνημόνια και μετά την άφησαν με άδεια ταμεία. Όχι εμείς που την βγάλαμε και αφήσαμε και 37 δις ευρώ.

Νισαφι πια…