Πολιτική

Εκλογές 2023 - Τσίπρας από Λαμία: Σε 15 μέρες ο εφιάλτης τελειώνει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπου κι αν βρεθώ στην πατρίδα μας το μήνυμα είναι ένα, ‘δεν πάει άλλο, ως εδώ, είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Σε 15 μέρες τελειώνει ο εφιάλτης, έρχεται η πολυπόθητη αλλαγή, ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει τις εκλογές και ανοίγει ο δρόμος για μια κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας. Όπου κι αν βρεθώ στην πατρίδα μας το μήνυμα είναι ένα, ‘δεν πάει άλλο, ως εδώ'. Ως εδώ με την απαξίωση, τη στοχοποίηση, την αδιαφορία, την αλαζονεία, την αισχροκέρδεια, την οικογενειοκρατία, την αδικία», είπε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Λαμία, στην πλατεία Λαού.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υποστήριξε ότι «τέσσερα χρόνια τώρα η κυβέρνηση αυτή απέτυχε σε όλα τα κρίσιμα», στην πανδημία, στην ενεργειακή κρίση, την κρίση της ακρίβειας. «Η αισχροκέρδεια έχει την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη», είπε προσθέτοντας ότι «πριν από 4 χρόνια έταξαν στον λαό καλύτερες δουλειές, καλύτερους μισθούς, καλύτερες συντάξεις και επιτελικό κράτος. Πού πήγαν όλα αυτά 4 χρόνια μετά;».

«Εδώ έχει καταντήσει η μεσαία τάξη, στο όνομα της οποίας κέρδισε τις εκλογές ο κ. Μητσοτάκης να ζει με κουπόνια. Παντού υπάρχει ένας pass, αλλά τελικά πουθενά δεν πας με τα pass του κ. Μητσοτάκη», σχολίασε. Μίλησε επίσης για τα «κατορθώματα» της κυβέρνηση «σε σχέση με την καταρράκωση του κράτους δικαίου, τις παράνομες παρακολουθήσεις, την ενημέρωση 108, τις απευθείας αναθέσεις και τους κλειστούς διαγωνισμούς 10 δισ., τους μισθούς των γαλάζιων golden boys». Πρόσθεσε ότι «το επιτελικό κράτος έχει γίνει το μεγαλύτερο ανέκδοτο, φοβίζει τους πολίτες».

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η κυβέρνηση απαξίωσε και τη δημόσια υγεία, λέγοντας ότι στο δημόσιο νοσοκομείο της Λαμίας «αφήσαμε 111 γιατρούς, σήμερα είναι λιγότεροι από 100. Το ‘19 υπήρχαν 7 πνευμονολόγοι σήμερα ένας. Υπήρχαν 10 γιατροί στα επείγοντα περιστατικά, σήμερα μόνο 4». «Αυτή είναι η πολιτική Μητσοτάκη, οτιδήποτε δημόσιο το αφήνει στην εγκατάλειψη και την απαξίωση για να σιτίζει τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα», είπε.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλλιθέα: νεκρή 12χρονη μετά από παράσυρση αυτοκινήτου

Λιάγκας - Θεοδωρίδου στο “Πρωινό”: ο “Χάρτης”, ο Θεοφάνους και η κόντρα για το “Φεγγάρι μου”

Πέθανε ο Αλέξανδρος Βαρυτιμιάδης