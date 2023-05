Πολιτική

Εκλογές 2023 - Μητσοτάκης από Άρτα: Να ετοιμαστεί να χάσει εντός έδρας ο Τσίπρας

«Δεκατρείς ημέρες μας χωρίζουν από την 21η Μαΐου, από την Κυριακή που θα κλείσουμε το δρόμο σε μια δεύτερη φορά στη συμφορά. Με την ψήφο σας θα δώσουμε μια δεύτερη ισχυρή εντολή στην προκοπή για μια πατρίδα περήφανη σταθερά τολμηρά και μόνο μπροστά» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη της ομιλίας του σε εκδήλωση της ΝΔ στο κλειστό γυμναστήριο του δημοτικού αθλητικού κέντρου 'Αρτας.

«Ειδικά εδώ στην 'Αρτα η απόφαση των Αρτινών έχει διπλή σημασία. Θυμάμαι ότι στις εκλογές του 2019 χάσαμε την πρωτιά για λίγες εκατοντάδες ψήφους. Το μήνυμα που θα στείλετε θα ακουστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα είμαστε πρώτοι και με την διαφορά στην 'Αρτα» είπε.

«Είναι ένα μήνυμα που έρχεται από το Αθαμάνιο, από τους συγχωριανούς του κ. Τσίπρα που τον ξέρουν καλύτερα, ας ετοιμαστεί για μια ακόμη ήττα εντός έδρας. Γιατί Κωνσταντίνου και Ελένης θα γιορτάσει η δημοκρατία, η αυτοδύναμη ΝΔ και η αυτοδύναμη Ελλάδα» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δυσκολίες και τις κρίσεις που διαχειρίστηκε η κυβέρνηση στην τετραετία. «Απέναντι σε όλες αυτές τις δυσκολίες εμείς υψώσαμε αναχώματα και κρατήσαμε την κοινωνία όρθια και ενωμένη» είπε.

«Θωρακίσαμε τα σύνορά μας που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκά σύνορα, ενεργοποιήσαμε την διπλωματία μας, ενισχύσαμε την άμυνά μας» υπογράμμισε. «Ταυτόχρονα δεν ξεφύγαμε ούτε μια στιγμή από τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει τον Ιούλιο του 2019» ανέφερε. «Όσα είπαμε τα κάναμε πράξη» τόνισε ο πρωθυπουργός. Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού και των συντάξεων μετά από 12 χρόνια.

«Είμαι ιδιαίτερα περήφανος γιατί μέσα σε μια τετραετία η Ελλάδα από τόπος σκορποχώρι έγινε πατρίδα με σύνορα σε γη, αέρα και θάλασσα». Που, όπως είπε, έχει σχεδόν μηδενίσει τις εισροές μεταναστών και έχει ανακουφίσει τα ακριτικά μας νησιά, που έχουν πια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Είπε ότι ο φράχτης του Έβρου θα επεκταθεί και θα καλύψει όλο το μήκος των χερσαίων συνόρων της πατρίδας μας και ας το ακούσουν καλά όλοι και στην ΕΕ. «Θα τα σαρώσουμε όλα, θα σαρώσουμε τα εμπόδια που μας δυσκόλεψαν την πρώτη τετραετία» είπε ο πρωθυπουργός παίρνοντας αφορμή από ένα σύνθημα πολίτη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προτεραιότητες τις επόμενης τετραετίας που όπως είπε είναι η υγεία και η παιδεία.

«Η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή είναι η παράταξη που έκανε πάντα τις μεγάλες επιλογές και τοποθετήθηκε πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και έχουμε το ίδιο χρέος και τώρα» είπε. «Είμαι ακόμη πιο αποφασισμένος την δεύτερη τετραετία να εξαφανίσω τις κακές όψεις της δημόσιας διοίκησης. Το καλό πρόσωπο του δημοσίου να γίνει ο κανόνας» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Αναφέρθηκε αναλυτικά στο πρόγραμμα της ΝΔ που όπως είπε είναι κοστολογημένο και μετρημένο και με συγκριμένα χρονοδιαγράμματα. Τέλος έβαλε το δίλημμα των εκλογών λέγοντας ότι οι πολίτες θα πρέπει να συγκρίνουν τις δύο τετραετίες και τους δύο πρωθυπουργούς.

«Κάθε αψήφιστη ψήφος ή άκαιρη δήθεν διαμαρτυρία οδηγούν τελικά μόνο σε εθνική αδυναμία. Η λύση είναι άλλη. Αυτοδύναμη Ελλάδα και αυτοδύναμη ΝΔ» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκληρώνοντας την ομιλία του.

Η Ομιλία του Πρωθυπουργού στην Άρτα

Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες της Άρτας, πολίτες από κάθε γωνιά της όμορφης Ηπείρου μας, την οποία τόσο πολύ αγαπώ και επισκέπτομαι σε κάθε ευκαιρία, κ. Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε,



Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, γι’ αυτή τη ζεστή, αυτή τη συγκλονιστική υποδοχή. Σας ευχαριστώ για την εντυπωσιακή σας παρουσία. Μου δίνετε κουράγιο και δύναμη στο μεγάλο αγώνα που δίνουμε.



Λιγότερο από δύο εβδομάδες -για την ακρίβεια 13 μέρες- μας χωρίζουν από την 21η Μαΐου. Από την Κυριακή που θα κλείσουμε το δρόμο σε μια δεύτερη φορά στη συμφορά. Mε την ψήφο μας θα δώσουμε μια δεύτερη ισχυρή εντολή στην προκοπή, για μία πατρίδα που θα βαδίζει υπερήφανη, σταθερά, τολμηρά και μόνο μπροστά.



Καταλαβαίνω πότε πλησιάζουν οι εκλογές από το πότε αρχίζει να κλείνει η φωνή μου, αλλά αυτό δεν θα μας εμποδίσει να συνεχίσουμε να γυρνάμε την Ελλάδα, να παρουσιάζουμε το πρόγραμμά μας, να διεκδικούμε την ψήφο των πολιτών για μια μεγάλη νίκη την 21η Μαΐου.



Και θα έλεγα ότι ειδικά εδώ, στην Άρτα, κ. Δήμαρχε, κ. Περιφερειάρχα, η απόφαση των Αρτινών έχει μια διπλή σημασία. Θυμάμαι ότι στις εκλογές του 2019 χάσαμε την πρωτιά, εδώ στην Άρτα, για λίγες εκατοντάδες ψήφους. Το μήνυμα που θα στείλετε εδώ θα ακουστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα, θα είμαστε πρώτοι και με διαφορά στην Άρτα.





Και θα έλεγα ότι είναι ένα μήνυμα το οποίο έρχεται ξεχωριστά από το Αθαμάνιο, από τους συγχωριανούς του κ. Τσίπρα, που τον ξέρουν καλύτερα. Ας ετοιμαστεί λοιπόν για μία ακόμα ήττα, εντός έδρας αυτή τη φορά. Γιατί Κωνσταντίνου και Ελένης θα γιορτάσει η Δημοκρατία, η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και η αυτοδύναμη Ελλάδα.



Θα είναι η ολοκλήρωση ενός κύκλου προόδου ο οποίος πέρασε, θα έλεγα, από σαράντα κύματα. Ο Πρόεδρος της Βουλής, οι συνάδελφοι που υπηρέτησαν την κοινοβουλευτική μας πλειοψηφία το γνωρίζουν καλά, πόσες δυσκολίες κληθήκαμε να διαχειριστούμε αυτή την τετραετία.



Από τις μεταναστευτικές εισβολές στον Έβρο, στις αρχές του 2020, δύο και πλέον χρόνια πανδημίας, μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση από τον πόλεμο στην Ουκρανία, μια παγκόσμια «καταιγίδα» ακρίβειας η οποία διαρκεί ακόμα και, ταυτόχρονα, τις διαρκείς προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.





Κι όμως, απέναντι σε όλες αυτές τις ξεχωριστές δυσκολίες -μια από αυτές, όχι τέσσερις μαζί, θα αρκούσαν για να λυγίσουν μία κυβέρνηση- εμείς υψώσαμε αναχώματα και κρατήσαμε την κοινωνία όρθια και ενωμένη.



Δαπανήσαμε για τον κορονοϊό και για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης παραπάνω από 55 δισεκατομμύρια ευρώ. Στηρίξαμε εργαζόμενους, στηρίξαμε επιχειρήσεις, στηρίξαμε θέσεις εργασίας.



Σήμερα το πρωί επισκέφτηκα ανάμεσα στα άλλα την Πάργα, η οποία ανθούσε και έσφυζε από ζωή. Και σκεφτόμουν ότι όλα αυτά τα καταστήματα τα οποία λειτουργούν σήμερα στην παραλία και είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους τουρίστες αυτής της τουριστικής περιόδου δεν θα λειτουργούσαν σήμερα εάν δεν υπήρχε η στήριξη που δώσαμε σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους τα δύσκολα χρόνια του κορονοϊού.





Ήμασταν, όμως, συνεπείς και στις εθνικές μας υποχρεώσεις. Θωρακίσαμε τα σύνορά μας, που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκά σύνορα. Ενεργοποιήσαμε τη διπλωματία μας. Ενισχύσαμε την άμυνά μας.



Αλλά όχι μόνο. Στο ίδιο διάστημα δεν ξεφύγαμε ούτε στιγμή από τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει όταν μας εμπιστευτήκατε τον Ιούλιο του 2019.



Θυμάστε όλοι τους σαφείς στόχους που είχαμε θέσει τότε: λιγότερους φόρους και περισσότερες επενδύσεις και νέες δουλειές, στήριξη του εισοδήματος με ιδιαίτερη έμφαση στον πρωτογενή τομέα και στους αγρότες μας. Ένα κράτος πιο φιλικό και ψηφιακό, ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις και μια χώρα με κύρος και φωνή στο διεθνές προσκήνιο.



Σας ρωτώ, λοιπόν, ύστερα από τέσσερα χρόνια, ποιος ήταν άραγε ο απολογισμός αυτής της προσπάθειας; Μία νομίζω ότι μπορεί να είναι η απάντηση: ναι, με τη δική σας βοήθεια όσα είπαμε τα κάναμε πράξη.



Οι πλάτες των πολιτών έχουν ελαφρυνθεί σήμερα από βάρη 7 δισεκατομμυρίων. Πενήντα φόρους και εισφορές μειώσαμε. Οι πολίτες πληρώνουν χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ, ακόμα χαμηλότερο και από όσο υπολόγιζαν. Αυξήθηκε το αφορολόγητο, ο πρώτος συντελεστής πήγε από το 22% στο 9%. Η εισφορά αλληλεγγύης έχει καταργηθεί. Στην ουσία καταργήθηκε και ο φόρος γονικής παροχής. Και εσείς ξέρετε καλά πόσο σημαντικό πλέον είναι να μεταβιβάζει δωρεάν ένας γονιός την περιουσία στα παιδιά του.



Τριακόσιες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, πολλές από αυτές και εδώ στην Ήπειρο.





Κατώτατος μισθός. Θέλω να σας θυμίσω ότι προεκλογικά, το 2019, εκτιμούσαμε ότι θα φτάσει στα 730 ευρώ, έφτασε στα 780 ευρώ. Δύο μηνιάτικα δηλαδή παραπάνω τον χρόνο.



Και για τους συνταξιούχους μας ήμουν συνεπής στη δέσμευσή μου. Για πρώτη φορά είδαν σημαντική αύξηση, κοντά στο 8%, μετά από 12 χρόνια. Και μία παράλληλη ενίσχυση όσων ακόμα αδικούνται από την προσωπική διαφορά Κατρούγκαλου. Αυτή η ενίσχυση θα συνεχίζεται έως ότου εξαφανιστεί οριστικά η προσωπική διαφορά.



Όμως, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει οικονομία χωρίς ελευθερία. Και προφανώς δεν υπάρχει κοινωνική ευημερία χωρίς εθνική κυριαρχία. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος γιατί εν μέσω μεγάλων δυσκολιών, μέσα σε μία τετραετία, η Ελλάδα από το τόπος «σκορποχώρι» έγινε πατρίδα με σύνορα σε γη, αέρα και θάλασσα, που έχει σχεδόν μηδενίσει τις ροές των μεταναστών, που έχει ανακουφίσει τα ακριτικά μας νησιά -τα οποία θα επισκεφτώ εντός της εβδομάδος. Μιλάμε για μία τελείως διαφορετική εικόνα στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στην Κω. Στη θέση απαράδεκτων δομών - κάτεργων της Μόριας, ιδρύσαμε ανθρώπινες δομές φιλοξενίας.



«Σάρωσέ τα όλα», θα τα σαρώσουμε όλα. Θα σαρώσουμε και αυτά τα εμπόδια τα οποία μας δυσκόλεψαν την πρώτη τετραετία.



Και βέβαια, μιας και μιλάμε για τη συνέχιση του έργου το οποίο ήδη έχουμε ξεκινήσει, ας στείλουμε και από δω, από την Άρτα, από την Ήπειρο, ένα μήνυμα το οποίο να ακουστεί και στην άκρη της πατρίδας μας, στον Έβρο. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Ορμένιο, αλλά να ακουστεί και στις Βρυξέλλες: ο φράχτης του Έβρου θα επεκταθεί και θα καλύψει όλο το μήκος των χερσαίων συνόρων της πατρίδας μας.





Και ας ακούσουν το μήνυμα καλά και αυτοί που θεωρούν ότι η χώρα μας μπορεί να είναι ευάλωτη. Η απάντηση που δώσαμε -θέλω να το τονίσω αυτό- σε χρόνο ρεκόρ και ξεπερνώντας πολλές δυσκολίες, με μια σειρά από σημαντικές διακρατικές συμφωνίες, η απάντηση έχει αριθμό και έχει και όνομα: 24 νέα μαχητικά Ραφάλ, 84 αναβαθμισμένα F-16, νέα ελικόπτερα, νέες φρεγάτες που ήδη ναυπηγούνται. Η πρώτη θα παραληφθεί πριν το τέλος του 2025. Νέα τεθωρακισμένα.



Και όλα αυτά δίπλα στην αναγεννημένη ναυπηγική και αμυντική μας βιομηχανία. Χθες είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την οικονομία και πήγα και μίλησα στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό όταν βλέπουμε εργαζόμενους οι οποίοι για πολλά χρόνια θεωρούσαν τη δουλειά τους επισφαλή, να εργάζονται με πλήρη απασχόληση, με καλούς μισθούς, με το χαμόγελο στα χείλη, με πέντε πλοία τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα ναυπηγεία Ελευσίνας για επισκευές και με πολλές άλλες, εκατοντάδες θέσεις εργασίας, να πρόκειται να δρομολογηθούν τον επόμενο χρόνο.



Έτσι αντιλαμβάνομαι τη σημασία των επενδύσεων, τη σημασία της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας παντού, σε ολόκληρη την επικράτεια.



Και μιας και μίλησα για τις Ένοπλες Δυνάμεις, να μην ξεχνάμε ποτέ τους ένστολούς μας. Αυτούς που φορούν με υπερηφάνεια το εθνόσημο στο στήθος. Τους ευγνωμονούμε αλλά τους στηρίζουμε κιόλας.



Γιατί, ναι, σε αντίθεση με αυτά που μπορεί να λένε άλλοι, για εμάς η άμυνα είναι αυτοσκοπός. Είναι ο υπέρτατος αυτοσκοπός η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας.



Η παράταξη αυτή, του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ήταν η παράταξη που πάντα έκανε τις μεγάλες επιλογές και τοποθετήθηκε πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Το ίδιο χρέος έχουμε να κάνουμε και τώρα.



Φίλες και φίλοι, κόντρα σε αυτούς οι οποίοι επιλέγουν μέσα από τις διαφημίσεις τους να παρουσιάζουν μια Ελλάδα γκρίζα, κατάμαυρη. Μιας και μιλάω σε αγροτική περιοχή, ίσως έχετε δει ένα σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ με έναν φουκαρά, ηθοποιό, δεν είναι πραγματικός αγρότης, ο οποίος έχει ένα φορτηγάκι με αγκινάρες. Μέχρι και τις αγκινάρες τις έβαψαν μαύρες για να δείξουν μια υποτιθέμενη μαυρίλα, η οποία όμως δεν υπάρχει. Γιατί όπου πηγαίνω, παρά τις δυσκολίες, ένα πράγμα βλέπω: η Ελλάδα του 2023 δεν θυμίζει σε τίποτα την Ελλάδα του 2019.



Σίγουρα δεν θυμίζει σε τίποτα την Ελλάδα του 2015, τις κλειστές τράπεζες, την καθήλωση, τις περικοπές στις συντάξεις. Όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί από ανάπτυξη, η οποία τρέχει με διπλάσιους ρυθμούς των ευρωπαϊκών, συνεχή ρεκόρ σε επενδύσεις, σε εξαγωγές.



Στον πρωτογενή τομέα -που τόσο ενδιαφέρει το φίλο μου τον Αλέκο (Καχριμάνη), τον Περιφερειάρχη και τόσο πολύ ενδιαφέρει εσάς εδώ στην Ήπειρο- κάναμε και πάλι ρεκόρ εξαγωγών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων το 2022 και τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Αυτό ισχύει για όλη τη χώρα και ισχύει ιδίως για την Ήπειρο. Από ρεκόρ σε ρεκόρ στον τουρισμό.





Σκεφτείτε ακόμα πόσες δυνατότητες έχει η περιοχή σας, η οποία ακόμα δεν είναι τόσο γνωστή ως τουριστικός προορισμός. Πρέπει να σας πω ότι όλοι οι τουρίστες στους οποίους πήγα και μίλησα, τους ρώτησα αν είχαν ξανάρθει ποτέ στην περιοχή. Όλοι μου είπαν ότι είναι η πρώτη φορά που έρχονται και είναι βέβαιο ότι θα ξανάρθουν, διότι τόποι σαν την Ήπειρο, που τα συνδυάζει όλα, δεν υπάρχουν πολλοί.



Όλα αυτά, λοιπόν, είναι πραγματικά δεδομένα. Είναι δεδομένα που απελευθέρωσαν τη χώρα από την επιτήρηση, στην οποία είχαμε τεθεί το 2018. Μας επέτρεψαν να ξεπληρώσουμε τα δάνεια στο ΔΝΤ δύο χρόνια νωρίτερα απ’ ό,τι είχαμε προγραμματίσει και σήμερα είμαστε μισό σκαλί από την επενδυτική βαθμίδα.



Μιλάω συχνά για την επενδυτική βαθμίδα. Θα μου πείτε, τι σας αφορά εσάς εδώ στην Άρτα και στην Ήπειρο; Μήπως είναι κάποιο τεχνικό μέγεθος που αφορά μόνο τους τραπεζίτες και τους οικονομολόγους; Σας λέω «όχι». Δεν είναι μία αφηρημένη έννοια. Είναι μια πρακτική αναγκαιότητα για φθηνότερο χρήμα. Τη στιγμή που θα αποκτήσουμε επενδυτική βαθμίδα, θα πέσουν τα επιτόκια δανεισμού όλων, κράτους, επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντική η επενδυτική βαθμίδα.



Και δεσμεύομαι σήμερα από την Άρτα ότι με σταθερή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θα προκύψει μετά τις εκλογές, θα συμβεί και η επενδυτική βαθμίδα. Θα την έχουμε πριν το τέλος του 2023, με μία προϋπόθεση: ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές.



Γιατί αυτή η εθνική πορεία προς τα εμπρός μπορεί και πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να συνεχιστεί και το αποτύπωμα εδώ στον τόπο σας, στην Ήπειρο. Έβλεπα τα στοιχεία λίγο πριν έρθω, έχουμε μία «έκρηξη» επενδυτικών σχεδίων σε όλους τους τομείς, με πολλές περισσότερες θέσεις εργασίας.



Οι δικές σας εξαγωγές μόνο πλησίασαν τα 500 εκατομμύρια -η μερίδα του λέοντος βέβαια στα περιζήτητα τρόφιμα της περιοχής- αλλά και με μία δυναμική ανάπτυξης σε τομείς όπως η υψηλή τεχνολογία. Ποιος θα το περίμενε ότι στα Γιάννενα θα είχαμε συγκέντρωση εταιρειών υψηλής τεχνολογίας.



Στον τουρισμό. Όπως σας είπα, η Ήπειρος μπαίνει για τα καλά στον τουρισμό 12 μήνες το χρόνο, τόσο σημαντικό για να μπορέσουμε να διευρύνουμε την τουριστική μας περίοδο, με ανάδειξη των πολιτιστικών θησαυρών της Ηπείρου, με σύνδεση του πολιτισμού με τον πρωτογενή τομέα.



Για όλα αυτά θυμάστε ότι είχαμε μιλήσει όταν παρουσιάσαμε το περιφερειακό σχέδιο για μία Ήπειρο πρωταγωνίστρια της επόμενης δεκαετίας: 380 έργα, 2,7 δισεκατομμύρια.



Δεν θα τα ξαναπώ σήμερα, τα είχαμε συζητήσει διεξοδικά όταν βρεθήκαμε στην Ήπειρο τα σημαντικά αρδευτικά έργα: το φράγμα στο Κομπότι, τα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα στην πεδιάδα της Άρτας, την επέκταση του φυσικού αερίου σε Γιάννενα, σε Πρέβεζα, σε Ηγουμενίτσα, το βιοτεχνικό πάρκο, το οποίο συζητήσαμε και πάλι με τον Περιφερειάρχη.



Σημαντικά έργα, Δήμαρχε, τα οποία πρέπει να γίνουν εδώ στην πόλη σας, την αποκατάσταση του Ιμαρέτ, τη σωστή αξιοποίηση -και είμαστε πάντα έτοιμοι εδώ να συζητήσουμε όλες τις πιθανές επιλογές- του «Ξενία» στην Άρτα, τις σημαντικές παρεμβάσεις -πρέπει να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος, είναι μοναδικός. Είμαι εδώ για να βοηθήσω, σας το λέω να το ακούσετε.



Πήγα και επισκέφθηκα πριν από λίγο την Παρηγορήτισσα, αυτή την καταπληκτική, πραγματικά, εκκλησία. Οι μελέτες είναι έτοιμες, θα χρειαστεί μία σημαντική παρέμβαση για να διαφυλαχθεί και να αναδειχθεί αυτό το μοναδικό στη χώρα, τονίζω, μνημείο.



Αναπαλαίωση του Δημαρχείου, πολλά πράγματα τα οποία μπορούν και πρέπει να γίνουν και εδώ στην Άρτα, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, όμως, με πρωτοβουλίες με πανελλαδική εφαρμογή αλλά και τοπική επιρροή.



Και αυτά γίνονται -και θέλω να το τονίσω αυτό- διαρκή στοιχήματα. Γιατί σε όλα αυτά καθρεφτίζονται οι επιτυχίες μας που πρέπει να αυξηθούν, αλλά και οι αδυναμίες τις οποίες έχουμε χρέος να διορθώσουμε. Δεν κρύφτηκα, φίλες και φίλοι, ποτέ στα δύσκολα και όποτε έγιναν λάθη, ο ίδιος ανέλαβα την ευθύνη και τη δέσμευση ότι τα λάθη θα τα διορθώσω. Και έτσι θα συνεχίζω να πορεύομαι, με εντιμότητα και ειλικρίνεια, στις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει.



Πάρτε και ένα παράδειγμα: την υγεία. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έμεινε όρθιο στα χρόνια του κορονοϊού. Έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις. Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους υγειονομικούς μας, γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό, υποστηρικτικό, παραϊατρικό προσωπικό.





Διπλασιάσαμε τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια. Μόνο στην Ήπειρο προσθέσαμε σχεδόν 1.000 επαγγελματίες υγείας. Κάναμε παρεμβάσεις, ενισχύσαμε τα νοσοκομεία μας και με τη στήριξη της Περιφέρειας. Ανακαινίζουμε κέντρα υγείας και έχουμε αυξήσει τους μισθούς κατά 10% στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από εκεί ξεκινήσαμε τις αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους.



Ας δούμε, όμως, την αλήθεια κατάματα. Η υγεία παραμένει μεγάλος ασθενής στη χώρα εδώ και δεκαετίες, όπως εξάλλου ανοιχτό μέτωπο είναι και το μέτωπο της παιδείας όπου και εκεί έγιναν μεγάλες αλλαγές.



Εμείς ήμασταν αυτοί που ήρθαμε και για πρώτη φορά κάναμε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, 25.000 αναπληρωτές οι οποίοι πήγαιναν από πόλη σε πόλη, από νησί σε νησί, χωρίς καμία εργασιακή σταθερότητα, επιτέλους έχουν μια μόνιμη θέση και μπορούν να υπηρετούν την εκπαίδευση με τη σταθερότητα που το ίδιο το λειτούργημα του εκπαιδευτικού επιβάλλει.



Αυξήσαμε τα Πρότυπα και τα Πειραματικά σχολεία, ενώ ήδη έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα τεράστιας σημασίας. Χρηματοδοτείται, προσέξτε το αυτό, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Συχνά ακούτε για το Ταμείο Ανάκαμψης και λέτε, «τώρα τι είναι αυτά τα χρήματα; Μας αφορούν εμάς στην πραγματικότητα;». Μέσα στον επόμενο χρόνο θα έχουμε 36.000 διαδραστικούς πίνακες διδασκαλίας σε κάθε αίθουσα δημοσίου σχολείου από την Ε’ Δημοτικού μέχρι την Γ’ Λυκείου.



Αλλά και σε αυτό τον τομέα μένουν ακόμα να γίνουν πολλά. Δείτε το κράτος μας, το κράτος είναι λίγο σαν τον «Ιανό». Είναι λίγο διπρόσωπο. Από τη μία έχουμε το gov.gr, μια επανάσταση για την οποία είχα δεσμευτεί ότι θα την κάνουμε πράξη και, ναι, την υλοποιήσαμε. Ένα δισεκατομμύριο ηλεκτρονικές συναλλαγές. Δεν περιμένετε πια στις ουρές για ανούσιες συναλλαγές με το ελληνικό κράτος. Κάναμε τεράστια βήματα στην Πολιτική Προστασία. Το «112» υπάρχει, λειτουργεί, σώζει ζωές. Διάβαζα ένα δημοσίευμα ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο -το Ηνωμένο Βασίλειο, χώρα σοβαρή, G7- τώρα αρχίζουν και πειραματίζονται με το «112». Εμείς το κάναμε πράξη μέσα σε έξι μήνες από τότε που εκλεγήκαμε.





Αυτό το κράτος, στο οποίο συχνά και δικαιολογημένα ασκούμε κριτική, οργάνωσε -να σας θυμίσω- μία υποδειγματική εκστρατεία εμβολιασμού. Και οικοδόμησε επιτέλους έναν ΕΦΚΑ που βγάζει τις συντάξεις στην ώρα τους, όχι μετά από δύο χρόνια, αλλά μετά από δύο μήνες.



Αλλά δεν έχει τελειώσει η δουλειά. Έχουμε ακόμα πολλά θλιβερά φαινόμενα καθυστερήσεων, ανευθυνότητας, «ωχαδερφισμού». Οδηγούν συχνά σε τραγωδίες, όπως αυτή που βιώσαμε πρόσφατα.



Έχουμε χρέος και είμαι ακόμα πιο αποφασισμένος τη δεύτερη τετραετία να εξαφανίσω τις κακές όψεις της δημόσιας διοίκησης. Το καλό πρόσωπο του Δημοσίου να γίνει ο κανόνας. Γι’ αυτό και η υπέρβαση αυτών των κενών, των ελλείψεων που έχουν διαπιστωθεί, γίνονται και οι συγκεκριμένες στοχεύσεις της νέας κυβερνητικής θητείας.



Φίλες και φίλοι, μιλώ όσο το δυνατόν περισσότερο για το σχέδιό μου για το μέλλον και όχι για το παρελθόν και σίγουρα δεν ασχολούμαι πολύ με αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση. Πάντα, όπου πηγαίνω, φροντίζω να έχω μαζί μου το έντυπό μας με το σχέδιό μας για την επόμενη τετραετία. Εμείς δεν το κρύβουμε, το δείχνουμε, το διαφημίζουμε. Δεν ντρεπόμαστε γι’ αυτό.



Είναι κοστολογημένο, είναι μελετημένο. Είναι μέτρα ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας. Είναι όλα ενταγμένα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Μιλάμε για μία Ελλάδα παραγωγική, κοινωνική, δίκαιη, ψηφιακή, πράσινη -το τονίζω πάντα: περιβαλλοντικά πράσινη γιατί γαλάζια θα είναι ως προς το χρώμα του εκλογικού χάρτη-, ισχυρή.



Το 2019 υπογράψαμε μία συμφωνία αλήθειας όλοι μαζί. Την τήρησα. Τώρα θα ανανεώσουμε αυτό το «Συμβόλαιο Αλήθειας», διότι μπορώ να δεσμευτώ σήμερα ότι θα κάνω πράξη αυτά για τα οποία σας μιλώ, επειδή ακριβώς, παρά τις δυσκολίες, έκανα πράξη αυτά για τα οποία είχα δεσμευτεί το 2019.





Το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η παραγωγική Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα η οποία τελικά θα μπορεί να φέρει καλύτερους μισθούς για όλες και για όλους. Ξέρω πολύ καλά ότι οι μισθοί στη χώρα μας είναι ακόμα χαμηλοί. Ας μην έχουμε αυταπάτες. Κουβαλάμε ακόμα το βάρος μιας δεκαετούς κρίσης.



Η πρώτη μου προτεραιότητα, όπως στάθηκα απέναντί σας το 2019 και σας είπα ότι θα μειώσω φόρους και εισφορές έτσι στέκομαι απέναντί σας σήμερα και σας λέω: θα αυξηθούν οι μισθοί στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα 25%. Ο μέσος μισθός θα μπορεί να πάει στα 1.500 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός να πάει στα 950 ευρώ.



Στο Δημόσιο, ήδη από τώρα -γιατί μας αρέσει να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα- έχουμε προϋπολογίσει ήδη 500 εκατομμύρια πρόσθετες δαπάνες για το ειδικό μισθολόγιο. Χθες συγκεκριμενοποίησα τις αυξήσεις των οικογενειακών επιδομάτων, επειδή θέλουμε να στηρίζουμε τις οικογένειες με παιδιά. Το οικογενειακό επίδομα για μια οικογένεια δημοσίων υπαλλήλων με δύο παιδιά θα πάει από τα 70 στα 120 ευρώ. Και με τρία παιδιά, από τα 120 στα 170. Και για αυτούς με τέσσερα, από τα 170 στα 220.



Και οι ετήσιες συντάξεις θα εξακολουθούν να αυξάνονται, εκτιμώ με ρυθμό γύρω στο 4%. Όπως θα συνεχίσουν και οι φοροελαφρύνσεις.



Στοχευμένα, οι εργοδοτικές εισφορές θα μειωθούν, σε πρώτη φάση κατά μία ακόμα μονάδα. Το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί. Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά.



Τα τεκμήρια, ένας άδικος φόρος, ο οποίος υπολογίζει διά της πλαγίας οδού το φορολογητέο εισόδημα, θα μειωθούν 30% από το 2025, και μέσα στην τετραετία θα έχει καταργηθεί οριστικά το τέλος επιτηδεύματος για επαγγελματίες και αγρότες.



Για τους αγρότες, θυμίζω, ότι θα παρατείνουμε την επιστροφή του ειδικού φόρου στα καύσιμα και τον χαμηλό ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοτροφές για όσο καιρό κρατάει αυτή η κρίση της εισαγόμενης ακρίβειας.





Και κάτι ακόμα το οποίο έχει ξεχωριστή σημασία. Ζούμε σε μια εποχή μεγάλης κλιματικής αλλαγής, μεγάλων απειλών. Ο ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί κατά 10% για όσα ακίνητα ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές ή είναι ήδη ασφαλισμένα για φυσικές καταστροφές.



Μπορούμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους γιατί ακριβώς η οικονομία μας αναπτύσσεται πιο γρήγορα από την ευρωπαϊκή.



Με επενδύσεις, με εξαγωγές, με τον πληθωρισμό -εκτιμώ του χρόνου- να επιστρέψει γύρω στο 3%. Με την ανεργία να πέφτει σύντομα σε μονοψήφιο ποσοστό, διότι έτσι τελικά αυξάνονται οι μισθοί. Όσο μειώνεται η ανεργία, όσο αυξάνεται η διαπραγματευτική δύναμη του εργαζόμενου, όσο επενδύουμε σε θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, έτσι αυξάνονται οι μισθοί. Όταν η συλλογική ανάπτυξη δημιουργεί νέο πλούτο και όταν μερίδιο σε αυτόν τον νέο πλούτο έχουν όλοι οι πολίτες.



Για την κοινωνική Ελλάδα, η οποία αποτελεί κορωνίδα του προγράμματός μας, θα έλεγα ότι έχει δύο μεγάλες προτεραιότητες: υγεία και παιδεία. Στην υγεία πρέπει να θεραπεύσουμε πληγές που αναντίρρητα υπάρχουν. Στην παιδεία πρέπει να συνεχίσουμε τα μεγάλα βήματα τα οποία κάναμε αυτή την τετραετία και να τα κάνουμε άλματα.



Δεν γίνεται ασθενείς ακόμα σήμερα να ταλαιπωρούνται σε ράντζα ή να περιμένουν μήνες για μία εγχείρηση. Αυτά πρέπει να τελειώσουν. Κάναμε μία πολύ σοβαρή δουλειά, δοκιμαστική, τους τελευταίους τέσσερις μήνες, για να δούμε πώς μπορούμε επιτέλους να γλιτώσουμε από τα ράντζα στις εφημερίες στην Αττική.



Χθες, μετά από καιρό είχαμε εφημερία χωρίς ούτε ένα ράντζο. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και αυτά τα προβλήματα, αρκεί να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα και να τολμήσουμε να «σπάσουμε και αβγά» και να συγκρουστούμε με κατεστημένες νοοτροπίες.





Ογδόντα νοσοκομεία θα αποκτήσουν καινούργια τμήματα επειγόντων περιστατικών, 156 κέντρα υγείας -πολύ σημαντικό για μία περιφέρεια, όπου ζει πολύς κόσμος στην περιφέρεια με πολλά κέντρα υγείας- θα γίνουν καινούργια.



Θα προσλάβουμε -και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επιταχύνουμε τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ και θα το κάνουμε, δεν γίνεται να περιμένεις τρία χρόνια μέχρι που να διοριστείς- 10.000 γιατρούς, κυρίως νοσηλευτές στην υγεία την επόμενη τετραετία, μόνιμο τακτικό προσωπικό.



Θέλω να μειώσω την αναμονή στα χειρουργεία κατά 50%, θέλω να μειώσω την αναμονή στα επείγοντα κατά 70% και στα εξωτερικά ιατρεία κατά 80%. Αλλά θέλω, ταυτόχρονα, να αναπτύξω και την πρωτοβάθμια φροντίδα, πριν φτάσει κανείς στο νοσοκομείο.



Να κλείσουμε τις εκκρεμότητες. Και είμαστε έτοιμοι να εκδώσουμε τη σχετική υπουργική απόφαση των αεροδιακομιδών στα βουνά μας, για να μην θρηνήσουμε ξανά θύματα επειδή ένα ελικόπτερο δεν μπορεί να φτάσει στην ώρα του για να πάρει έναν τραυματία.



Να συνεχίσουμε το τόσο σημαντικό πρόγραμμα των προληπτικών εξετάσεων, οι οποίες στην κυριολεξία σώζουν ζωές. Για τις γυναίκες άνω των 50 και έως 69, όλες έχουν πάρει ένα μήνυμα το οποίο τους λέει «πηγαίνετε και κάντε μια δωρεάν μαστογραφία».



Ήδη, σχεδόν 150.000 γυναίκες έχουν κάνει χρήση αυτής της δωρεάν παροχής. Πολλές απ’ αυτές μπορεί να ήταν σε ένα χωριό, να μην είχαν πάει ποτέ να κάνουν μαστογραφία στη ζωή τους ή να μην είχαν πάει ποτέ σε ιδιωτικό κέντρο. Διότι μπορούν να την κάνουν και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο κέντρο δωρεάν, το τονίζω.





Προσέξτε, σχεδόν 8.000 γυναίκες έχουν εντοπιστεί με πρόωρο καρκίνο του μαστού. Αυτές οι γυναίκες δεν γνώριζαν ότι ασθενούσαν. Τώρα το γνωρίζουν και μπορούν να θεραπευτούν και να γίνουν καλά. Αυτό σημαίνει υγεία για όλους στην πράξη και έμφαση στην πρόληψη.



Και δεν σταματάμε εδώ. Έχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα, 500 εκατομμύρια ευρώ έχω διαθέσει από το Ταμείο Ανάκαμψης συνολικά για το Πρόγραμμα «Σπύρος Δοξιάδης», που συμπεριλαμβάνει προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του παχέος εντέρου, του πνεύμονα για τους καπνιστές μας, για άλλες γυναικολογικές εξετάσεις. Τεράστιας σημασίας πρόγραμμα, διότι έτσι τελικά μπορούμε να προλαμβάνουμε την ασθένεια πριν αυτή μας χτυπήσει και ενδεχομένως να είναι αργά.



Για την παιδεία, 4.000 επιπλέον προσλήψεις εκπαιδευτικών φέτος, να προστεθούν στις 25.000. Όπως σας είπα, ψηφιακοί διαδραστικοί πίνακες παντού. Πολλά περισσότερα Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία. Τα διπλασιάσαμε, θέλουμε να κάνουμε και πάλι ένα αντίστοιχο βήμα.



Χαίρομαι κάθε φορά που βλέπω πόσο ανταποκρίνονται οι τοπικές κοινωνίες στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία τα οποία δημιουργούμε. Ξέρετε, για εμάς η αριστεία δεν είναι ρετσινιά. Και θέλουμε πανεπιστήμια με βιβλιοθήκες και όχι με βαριοπούλες.



Θέλουμε τα παιδιά να ξέρουν ότι αν δουλέψουν θα μπορούν να προκόψουν, να μπουν σε ένα καλό πανεπιστήμιο. Λύσαμε και τα θέματα των επαγγελματικών δικαιωμάτων της Γεωπονικής Σχολής εδώ στην Άρτα και έχουμε και άλλες εκκρεμότητες με επαγγελματικά δικαιώματα που πρέπει να λύσουμε την επόμενη τετραετία.



Έχουμε εδώ πολλά νέα παιδιά. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι το θέμα της στέγασης, ειδικά όταν πρέπει να μετακινηθείς από μία πόλη σε μια άλλη. Εμείς αυξήσαμε κατά 50% το επίδομα ενοικίου για τους φοιτητές μας. Το διπλασιάσαμε στις περιπτώσεις που τα παιδιά θέλουν να συγκατοικήσουν. Και θα φτιάξουμε 8.500 νέες φοιτητικές εστίες για 8.500 σπουδαστές σε πέντε διαφορετικές πόλεις της χώρας.



Για τα νέα παιδιά που είναι μαζί μας, ξέρω πόσο είναι το άγχος της απόκτησης σπιτιού. Και πόσο πιέζονται -το πρόβλημα εδώ ίσως δεν είναι τόσο οξύ- στις μεγάλες πόλεις από τα πολύ ακριβά ενοίκια.



Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» έχει κάνει μεγάλη αίσθηση και έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Γιατί; Γιατί πολύ απλά ένα νέο ζευγάρι μπορεί να βρει ένα διαμέρισμα, να το αγοράσει με δάνειο και να πληρώνει δόση πολύ χαμηλότερη απ’ όση θα πλήρωνε για ένα αντίστοιχο σπίτι αν ήθελε να το νοικιάσει. Μόνο που το σπίτι τελικά θα μείνει σε αυτούς. Είκοσι χιλιάδες νέοι -διπλασιάζω τους διαθέσιμους πόρους για το πρόγραμμα- θα μπορέσουν να κάνουν χρήση αυτού του προγράμματος. Και βέβαια έχουμε πολλές άλλες πρωτοβουλίες.



Θέλω γενικά να αποδεσμεύω την ακίνητη περιουσία του Δημοσίου, αυτή να περνά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, είτε μιλάμε για στρατόπεδα, είτε μιλάμε για άλλους χώρους, είτε μιλάμε για κοινωνική αντιπαροχή. Τι είναι αυτό; Έρχεται το κράτος και δίνει σε έναν κατασκευαστή ένα οικόπεδο το οποίο είναι ανενεργό. Του λένε, «φτιάξε εδώ κάποια διαμερίσματα, κράτα τα μισά εσύ, τα άλλα μισά όμως θα τα κρατήσουμε εμείς για να μπορούμε να τα δίνουμε με χαμηλό ενοίκιο σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη». Τέτοιου είδους πολιτικές να περιμένετε από εμάς τη δεύτερη τετραετία.



Μία αναφορά στη δίκαιη Ελλάδα. Και η δίκαιη Ελλάδα στο δικό μου το μυαλό, πέραν της επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης, απευθύνεται κυρίως στους πιο αδύναμους. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αυξάνεται κατά 8%. Ο «Προσωπικός Βοηθός» για 2.000 άτομα με αναπηρία επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα μας.



Το κράτος μας γίνεται πιο εξυπηρετικό. Και σε αυτό δεν θα κάνω πίσω, καθόλου. Όλοι αξιολογούνται, οι καλοί επιβραβεύονται και οι αδυναμίες θεραπεύονται.





Πιστεύω πολύ, αγαπητέ μου Αλέκο, στην προστασία του περιβάλλοντος. Το ξέρεις καλά, εξάλλου, πόση σημασία έχει εδώ στην Ήπειρο αυτή η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, της φροντίδας για το περιβάλλον, τα «Απάτητα βουνά». Ναι, δεν θα μπουν ανεμογεννήτριες από συγκεκριμένα ύψη και πάνω. Θα προστατεύσουμε τα ψηλά μας βουνά.



Χρειαζόμαστε ανεμογεννήτριες αλλού, όπως χρειαζόμαστε και φωτοβολταϊκά. Μπορούμε να φτάσουμε στο 80% παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο μέχρι το 2027. Ξέρουμε, όμως, πού πρέπει να μπουν αυτές. Ξέρουμε πώς θα προστατεύσουμε τα δάση μας, ειδικά πολλά από τα σημαντικά δάση που βρίσκονται στην Ήπειρο. Το πρόγραμμα των αναδασώσεων, οι μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, οι εκκρεμότητες που έχουμε ακόμα με τα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων, τους βιολογικούς καθαρισμούς. Όλα αυτά είναι εκκρεμότητες, που θα κλείσουν την επόμενη τετραετία.



Τέλος, μία κουβέντα για την ισχυρή Ελλάδα, η οποία υπάρχει ήδη γύρω μας, με ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, με θωρακισμένα σύνορα, αλλά ίσως το πιο σημαντικό, με την εθνική φωνή να ακούγεται ηχηρή παντού, από το αμερικανικό Κογκρέσο μέχρι τις Βρυξέλλες και όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου. Με σημαντικές διπλωματικές συμφωνίες, με την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια εδώ στο Ιόνιο, με τις έρευνες για φυσικό αέριο, με τη μετατροπή της χώρας μας σε ενεργειακό κόμβο.



Και θα συνεχίσουμε. Ναι, θα επεκτείνουμε τον φράχτη στον Έβρο, όπως είπα, με ευρωπαϊκά ή με εθνικά κονδύλια. Και ας απολογηθούν, επιτέλους, αυτοί οι οποίοι διέσυραν τη χώρα, πηγαίνοντας στις Βρυξέλλες και ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην χρηματοδοτήσει τον φράχτη προβάλλοντας τις δικές τους προσωπικές εμμονές πάνω στα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Ντροπή τους.



Και βέβαια, θα συνεχίζουμε -πάντα με έμφαση στην δημοσιονομική πειθαρχία- τα εξοπλιστικά μας προγράμματα. Για δύο μεγάλα θα μιλήσω: τις νέες μας κορβέτες, οι οποίες θα χτιστούν εδώ στην Ελλάδα και για τα F-35, το πιο σύγχρονο αεροσκάφος το οποίο υπάρχει σήμερα στον κόσμο, που θα ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία το 2027.



Μεγάλη έμφαση στην αστυνόμευση. Αστυνόμευση παντού. Προσέξτε τώρα πώς έρχεται το ψηφιακό κράτος και βοηθάει στην αστυνόμευση: αν έχουμε περισσότερες ψηφιακές διαδικασίες και δεν χρειαζόμαστε αστυνομικούς στα Αστυνομικά Τμήματα να ασχολούνται με γραφειοκρατικές υποθέσεις, αυτοί οι αστυνομικοί μπορούν να βγουν στον δρόμο, στις γειτονιές, στην ύπαιθρο, εκεί που πρέπει να είναι. Πέντε χιλιάδες αστυνομικοί συνολικά θα αποδεσμευτούν από τέτοια καθήκοντα για να μπορούν να ταχθούν εκεί που πραγματικά είναι πολύ χρήσιμοι: στην ασφάλεια του πολίτη.



Θα ήθελα να πω δυο κουβέντες, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές -και αποκρυσταλλώνονται τώρα τα διλήμματα- για το τι βλέπουμε απέναντι μας. Απέναντι σε αυτή τη συγκροτημένη πρόταση για την οποία σας μίλησα και για την οποία θέλω να μιλώ από τώρα μέχρι τις εκλογές.



Έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση, έναν ΣΥΡΙΖΑ, που σίγουρα μας έχει δείξει τι μπορεί να κάνει ως κυβέρνηση. Μας φόρτωσε ένα αχρείαστο μνημόνιο. Έρχονται και έχουν το θράσος να λένε, προσέξτε, ότι εμείς, λέει, χρεοκοπήσαμε τη χώρα το 2015.



Όταν αυτοί μας οδήγησαν στο χείλος του γκρεμού. Έκαναν ένα δημοψήφισμα. Έκαναν την περιβόητη «κωλοτούμπα». Συμφώνησαν σε ένα τρίτο μνημόνιο. Εάν δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία να κρατήσει όρθια την χώρα και να βάλει πλάτη, βάζοντας το συμφέρον της χώρας πάνω από το κομματικό συμφέρον, σήμερα δεν ξέρω κι εγώ πού θα ήμασταν.



Ήρθε μετά, σας έβαλε 29 φόρους, έκοψε τις συντάξεις 17 φορές, μετέτρεψε τη χώρα σε κέντρο διερχόμενων μεταναστών και την εξόρισε στο διεθνές περιθώριο. Αυτά έκανε ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι το έργο του.



Τι έκανε ως αντιπολίτευση; Εμείς που ήμασταν στην Βουλή τα θυμόμαστε. Και μερικές φορές, πράγματι, μας αιφνιδίαζε η στάση του: «όχι» στις φοροελαφρύνσεις. «Όχι» στις αυξήσεις. «Όχι» στους εξοπλισμούς. «Όχι» στις αμυντικές συμφωνίες. «Όχι» στον φράχτη. «Όχι» ακόμα και στα δικαιώματα των συμπολιτών μας με αναπηρία.



Ενώ σήμερα κάνει κάτι ακόμα πιο απαράδεκτο: κλείνει το μάτι ακόμα και στους οπαδούς του Κασιδιάρη, αρνούμενος να αντισταθεί στην επιστροφή του φασισμού μέσω αχυρανθρώπων.



Θέλω να σταθώ λίγο εδώ. Εμείς πήραμε μια απόφαση, δύσκολη. Περάσαμε νόμο, διορθώσαμε τον νόμο τον οποίο είχαμε ψηφίσει και τελικά η στρατηγική μας δικαιώθηκε. Εμείς κρατήσαμε τους φασίστες και δολοφόνους της Χρυσής Αυγής έξω από τη Βουλή, από τη δυνατότητα να κατέβουν στις εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ απείχε. Απείχε και από αυτήν την υποχρέωση -ειδικά στο θέμα αυτό- να οικοδομήσουμε ένα αρραγές εθνικό μέτωπο. Είναι δυστυχώς, λοιπόν, μία εθνική δημοκρατική εξαίρεση, είναι ένα κόμμα βυθισμένο στους βούρκους, είναι βυθισμένο στα μαύρα χρώματα ενός ανύπαρκτου κόσμου που διαφημίζει.



Θα ξαναπώ, αν ξαναδεί κανείς τις διαφημίσεις του ΣΥΡΙΖΑ θα πει «μα καλά, πραγματικά αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα, αυτή είναι η Ελλάδα την οποία βιώνουμε σήμερα;». Ένα κόμμα που ανακάλυψε πάλι λεφτόδεντρο, με το οποίο κόβει με άνεση ψεύτικες υποσχέσεις που ξεπερνούν τα 80 δισεκατομμύρια. Δεν μας λέει όμως αν αυτές θα είναι τυπωμένα χαρτιά χωρίς αξία, «Δήμητρες» δηλαδή, σαν εκείνες που σχεδιάζει ξανά ο υποψήφιος συνεργάτης του, ο κ. Βαρουφάκης.



Όλοι μας μεγαλώσαμε παίζοντας Monopoly. Μου θυμίζει αυτά τα κουπόνια, τα ψεύτικα. Λεφτά στη θέση των πραγματικών ευρώ των πολιτών. Ένα συνονθύλευμα δήθεν μέτρων, που μόνο σε δύο ενδεχόμενα μπορούν να οδηγήσουν: ή σε μία νέα φοροεπιδρομή ή σε νέο μνημόνιο και σε νέα ευρωπαϊκή εποπτεία.



Έχουν και θράσος σήμερα, το κεντρικό τους σύνθημα ποιο είναι; «Δικαιοσύνη», λέει, «παντού». «Δικαιοσύνη παντού», λέει ο κ.Τσίπρας, εκτός από δίπλα του. Γιατί εκεί κρατά τον 13-0 καταδικασμένο στο Ειδικό Δικαστήριο κ. Παππά. Εκεί δεν υπάρχει Δικαιοσύνη, εκεί είναι κακή η Δικαιοσύνη, είναι «πολιτικά κατευθυνόμενη».



Διεκδικεί και ένα νέο ρεκόρ υποκρισίας, καμαρώνοντας για τη δήθεν αριστεία που άλλοτε λοιδορούσε με πρώτο στη λίστα Επικρατείας έναν καθηγητή του Χάρβαρντ, στο πανεπιστήμιο στο οποίο είχα κι εγώ τη μεγάλη τύχη να σπουδάσω. Ο καθηγητής, όμως, πολεμάει τα μη κρατικά πανεπιστήμια κι εδώ θέλει φοιτητές με βαθμούς 1 και 2 και δεν θέλει πανεπιστημιακή αστυνομία που υπάρχει στο Χάρβαρντ. Γιατί εδώ εμείς είμαστε κάπου στην ανατολή και δεν μας αξίζουν εμάς τέτοια πράγματα.



Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον αυτήν τη συζήτηση που γίνεται στην αντιπολίτευση, μεταξύ των συνιδιοκτητών της κεντροαριστερής πολυκατοικίας:

«Σε ποιον ανήκει ο Ανδρέας;». Ανήκει λέει στο ΠΑΣΟΚ, ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ, ανήκει και στους δύο.



Ένα έχω να σας πω, σίγουρα δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία και δεν μας ενδιαφέρει να οικειοποιηθούμε την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου, όπως δεν μας ενδιαφέρει να γυρίσουμε στο 1981. Μας ενδιαφέρει να μιλήσουμε για το 2023.



Ας αφήσουμε, κ. Πρόεδρε, εσείς που αγαπάτε πολύ την ιστορία όπως και εγώ, ας αφήσουμε την ιστορία στους ιστορικούς. Εμείς ας μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2023 και ας αφήσουμε τον κ. Τσίπρα να πάει στη Λαμία σήμερα και να μιλάει μπροστά στο άγαλμα του Άρη Βελουχιώτη. Εμείς δεν θα γυρίσουμε την Ελλάδα πίσω σε ψεύτικους διχασμούς που δεν αφορούν τη σημερινή κοινωνία. Και σίγουρα δεν αφορούν τα νέα παιδιά που είναι σήμερα μαζί μας.



Τι να πω λοιπόν, μέσα στην αγωνία του ο ΣΥΡΙΖΑ τα έβαλε ακόμα και με τον Άρειο Πάγο που δεν εγκρίνει σχηματισμούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να κατέβεις στις εκλογές.



Μετά λέει, όμως, του φταίνε οι δημοσκοπήσεις. Τώρα του φταίνε οι δημοσκοπήσεις. Άκουσα σήμερα «μην τις πιστεύετε», λέει, «γιατί 5 στους 7 δεν απαντούν γιατί φοβούνται μήπως παρακολουθούνται τα τηλέφωνα».



Λέω εγώ: δεν χρειάζεται να κάνω καμία δημοσκόπηση, ελάτε εδώ στην Άρτα, στον τόπο του κ. Τσίπρα, εσείς κάνατε την καλύτερη δημοσκόπηση. Ελάτε να συγκρίνουμε πόσο κόσμο είχαμε εμείς και πόσο κόσμο είχε ο κ. Τσίπρας όταν ήρθε και μίλησε εδώ. Αυτή είναι η ζωντανή δημοσκόπηση της Άρτας και της Ηπείρου στην οποία αποδίδω εγώ πολύ μεγαλύτερη σημασία.



Όμως έχουμε μπροστά μας μια κάλπη με απλή αναλογική. Και σε αυτή την κάλπη αυτές οι απεγνωσμένες συμπεριφορές μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνες. Πολύ περισσότερο όταν το τοπίο το θολώνουν και συζητήσεις για κάποιες συνεργασίες όπου, ωστόσο, ο ένας εταίρος δεν δέχεται τον άλλον. Κυβερνήσεις ανοχής, «άγνωστοι Χ» για πρωθυπουργοί.



Όλοι εδώ οι πολίτες θα ψηφίσουν για Πρωθυπουργό Μητσοτάκη ή για Πρωθυπουργό Τσίπρα και έρχεται κάποιος και τους λέει «μην ανησυχείτε, εγώ ξέρω ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός, είναι κάποιος “άγνωστος Χ”, θα τον επιλέξει ο τρίτος, ο χαμένος της κάλπης». Με μια λέξη, μύλος.



Κοιτάξτε, θα σας το πω όσο πιο καθαρά μπορώ. Σε ένα εύθραυστο διεθνές περιβάλλον, με έναν απρόβλεπτο γείτονα δίπλα μας ο οποίος μπορεί να συνεχίσει να είναι απρόβλεπτος μετά τις εκλογές -βλέπετε τι γίνεται σήμερα στην Τουρκία-, η Ελλάδα θέλει καθαρό ορίζοντα στην πορεία της και θέλει καθαρή λύση στην ηγεσία της. Δεν έχει ανάγκη ούτε από πειράματα, ούτε από τυχοδιωκτικές συμπλεύσεις που οδηγούν σε ναυάγια.



Για αυτό και η κάλπη της 21ης Μαΐου είναι τόσο καθοριστική. Αυτή θα αποτρέψει τόσο την ακυβερνησία όσο και τη διαρκή παραλυσία. Και θα δώσει στον τόπο μια σαφή πυξίδα για το μέλλον. Θα το ξαναπώ, σχεδόν ταυτόχρονα με τις δικές μας εκλογές γίνονται εκλογές στην Τουρκία. Το αποτέλεσμα της δικής μας κάλπης θα είναι κι ένα μήνυμα προς την άλλη όχθη του Αιγαίου.



Πρέπει το αποτέλεσμα αυτό να αποπνέει σταθερότητα και σοβαρότητα. Θα πρέπει να είναι και η απόδειξη ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες επιθυμούν γερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι της πατρίδας. Όπως έγινε εδώ και τέσσερα χρόνια, το εθνικό σκάφος να ξεπερνά φουρτούνες και να μπορεί να βρίσκει πάντα τα ήρεμα νερά.



Το δίλημμα, λοιπόν, το οποίο θα τεθεί σε 13 ημέρες από τώρα είναι πολύ καθαρό: πάμε μπροστά ή γυρίζουμε πίσω; Θέλουμε χειροπιαστά αποτελέσματα ή θέλουμε επιστροφή στα ψέματα; Θέλουμε καλύτερους μισθούς και αμοιβές ή θέλουμε ξανά φόρους και περικοπές; Θέλουμε σύνορα ασφαλή ή ανοιχτά σε κάθε απειλή;



Με λίγα λόγια, επιλέγουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Πρωθυπουργό Τσίπρα; Ζυγίζουμε, αποφασίζουμε και ψηφίζουμε.



Απέναντι στο χάος του υπόλοιπου πολιτικού σκηνικού η μόνη ουσιαστική πρόταση διακυβέρνησης είναι η δική μας. Στις 21 Μαΐου Ελληνίδες και Έλληνες θα επιλέξουν τελικά ποιον προτιμούν για Πρωθυπουργό και ποιο κόμμα προτιμούν για κυβέρνηση. Και όσο πιο ισχυρή θα είναι η δύναμη του πρώτου και η απόσταση από τον δεύτερο, τόσο πιο εύκολος θα είναι μετά ο δρόμος προς μία πιο αισιόδοξη επόμενη ημέρα.



Σε αυτές τις εκλογές, λοιπόν, δεν επιτρέπονται επιπολαιότητες. Κάθε λάθος σημαίνει κίνδυνο, θανάσιμο κίνδυνο για τις έως τώρα κατακτήσεις μας. Σημαίνει φρένο στις μελλοντικές διεκδικήσεις μας. Είναι και ένα λάθος το οποίο δεν διορθώνεται αργότερα, «κοψοχέρηδες» δεν υπάρχουν. Όλοι πληρώνουμε τις συνέπειες.



Κάθε αψήφιστη ψήφος ή άκυρη δήθεν διαμαρτυρία οδηγούν τελικά μόνο σε εθνική αδυναμία. Η λύση είναι άλλη, την ξέρετε και είναι μία: αυτοδύναμη Ελλάδα και αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.



Το έχουμε ζήσει εξάλλου, το ζήσαμε και το 2019, το ζήσαμε από το 2016 που μου εμπιστευτήκατε τη μεγάλη ευθύνη της ηγεσίας της παράταξής μας. Πολλοί από τους παλιούς διαχωρισμούς έχουν ξεθωριάσει.



Μαζί ζήσαμε μία τετραετία με ατέλειωτες δοκιμασίες. Μετά μία τετραετία που έκανε τις δυσκολίες ευκαιρίες και τις μετέτρεψε σε επιτυχίες. Μπορούμε, λοιπόν, να συγκρίνουμε και να κρίνουμε: τέσσερα χρόνια Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ, τέσσερα χρόνια Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία.



Οι πολίτες διαλέγουν, κρίνουν και συγκρίνουν. Και διαπιστώνουν πλέον ότι η πρόοδος τελικά έχει χρώμα γαλάζιο, αλλά έχει και ένα χρώμα ακόμα: το χρώμα της αλήθειας και του αποτελέσματος. Γι’ αυτό ενδιαφέρονται τελικά οι πολίτες. Και αυτό εξέφρασε η δική μας η κυβέρνηση, η οποία μπόρεσε και συνένωσε σε αυτό το μεγάλο ρεύμα του υπεύθυνου πατριωτισμού και του δημιουργικού εκσυγχρονισμού πολίτες οι οποίοι δεν ανήκαν κατ’ ανάγκη στον δικό μας παραδοσιακό σκληρό ιδεολογικό πυρήνα.



Το 2019 βάλαμε ένα θεμέλιο στο μεγάλο πλειοψηφικό κύμα το οποίο έχτισε τους πρώτους ορόφους της Ελλάδας που θέλουμε. Το κύμα αυτό ξαναφουσκώνει. Και πρέπει να χτίσουμε για να ολοκληρώσουμε το σπίτι μας, το κοινό μας σπίτι, την Ελλάδα την οποία οραματιζόμαστε, με πρωταγωνιστές εσάς, με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και γύρω μας χιλιάδες συμπολίτες που χωρίς πολιτικές παρωπίδες ζητούν σήμερα ένα καλύτερο σήμερα για τους ίδιους, αλλά κυρίως ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας.



Το κλειδί, λοιπόν, για να ανοίξει αυτός ο δρόμος της ελπίδας είναι η ψήφος την 21η Μαΐου. Σας καλώ να κάνουμε το μήνυμα τόσο δυνατό που να σκεπάσει όλη την Ελλάδα.



Η νίκη να στεφανώσει την Άρτα και την Ήπειρο και από εδώ να απλωθεί παντού στην επικράτεια. Ψηλά τις σημαίες. Οι καρδιές μας ανοιχτές, η Ελλάδα που θα προχωρά όπως πρέπει, σταθερά, τολμηρά, μπροστά.



Να είστε καλά, πάμε για την μεγάλη νίκη, από εδώ, από την Άρτα, από την Ήπειρο, με όλη την Ελλάδα γαλάζια. Να είστε καλά.

