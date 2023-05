Life

Εκλογές - “Πρόσωπο με Πρόσωπο”: τα σποτ, η ψήφος των νέων και ο δρόμος προς την κάλπη

Πρόσωπα της επικαιρότητας διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Πόσο επηρεάζουν τα προεκλογικά σποτ των κομμάτων την κρίση των ψηφοφόρων;

Ποιος θα κερδίσει την ψήφο των 400.000 νέων, που θα ρίξουν για πρώτη φορά ψηφοδέλτιο στην κάλπη;

Στα ερωτήματα απαντούν ο Άκης Σκέρτσος από τη Νέα Δημοκρατία, η Πόπη Τσαπανίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ, η Νάντια Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Πρωτούλης από το ΚΚΕ, ο Δημήτρης Γάκης από την Ελληνική Λύση και ο Κρίτων Αρσένης από το ΜέΡΑ25.



«Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Πέμπτη 11 Μαΐου στις 22:45.

