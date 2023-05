Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: η “ερυθρόλευκη” νίκη μπλόκαρε το “τριφύλλι”

Με την ήττα από τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός έχασε έναν κρίσιμο αγώνα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μία αγωνιστική πριν την "αυλαία" του.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την 9η αγωνιστική των play off, επικρατώντας με 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ένα αποτέλεσμα που κατά πολύ μεγάλο βαθμό κρίνει και τον εφετινό πρωταθλητή της Super League, καθώς την ίδια ώρα η ΑΕΚ με το δικό της πέρασμα απ’ το «Βικελίδης» (2-1) ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, αποκτώντας προβάδισμα 3 βαθμών, μία αγωνιστική πριν το φινάλε. Ο Ρέαμπτσιουκ στο 68’ σημείωσε το γκολ της νίκης του Ολυμπιακού. Από ένα δοκάρι οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός στο 50’ με τον Εμβιλά κι ο Παναθηναϊκός με τον Μπερνάρ στο 72’.

Ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που απείλησε πρώτος στο 11ο λεπτό, όταν μετά από μία ωραία συνεργασία των Μπερνάρ και Σπόραρ, ο Βραζιλιάνος έβγαλε κάθετη πάσα στον Τσέριν, αλλά ο Τζολάκης βγήκε πολύ γρήγορα και μπλόκαρε την τελευταία στιγμή την μπάλα προς του Σλοβένου μέσου. Στο 12’ ο Μπακαμπού έκλεψε την μπάλα απ’ το λάθος γύρισμα του Σάντσες, ο Φορτούνης την «έσπασε» στη συνέχεια προς τα πίσω, όμως το σουτ του Χουάνγκ έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια του Μπρινιόλι.

Στο 17’ ο Μπερνάρ έκλεψε την μπάλα απ’ τον Σαμασέκου έξω απ’ την περιοχή και σούταρε με το αριστερό, όμως ο Τζολάκης είχε πλήρη αντίληψη της φάσης κι απ’ την στιγμή που η μπάλα πήγε κεντρικά, μπλόκαρε εύκολα ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Έξι λεπτά αργότερα (23’), ο Χουάνγκ έκανε μία εξαιρετική κάθετη προς τον Μπακαμπού ο οποίος δεν πρόλαβε για λίγο να κάνει το κοντρόλ, δίνοντας την ευκαιρία στον Μπρινιόλι να μπλοκάρει, ενώ αντίστοιχα σταθερή επέμβαση έκανε ο Ιταλός γκολκίπερ και στο 25’ στο απευθείας σουτ του Ρέαμπτσιουκ απ’ τα αριστερά.

Στο 31’ ο Ολυμπιακός έχασε την πιο μεγάλη ευκαιρία του, όταν οι παίκτες του γύρισαν την μπάλα έξω απ’ την περιοχή του Παναθηναϊκού, με τον Χουάνγκ να δοκιμάζει απ’ το όριο της περιοχής, το οποίο κόντραρε στον Σάρλια κι έφυγε ελάχιστα άουτ-κόρνερ.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε στο β΄ ημίχρονο με διάθεση να πιέσει πιο ψηλά τον Ολυμπιακό με όσες δυνάμεις είχε, όμως οι Πειραιώτες είχαν την πρώτη καλή στιγμή του δευτέρου ημιχρόνου, με τη σέντρα-σουτ του Ρέαμπτσιουκ στο 48’ που πέρασε λίγο άουτ.

Στο 50’ ο Εμβιλά έπαιξε το ένα-δύο με τον Ελ Αραμπί και πλάσαρε στο αριστερό δοκάρι του Μπρινιόλι, σε μία σπουδαία ευκαιρία για τους Πειραιώτες. Στο 59’ είχε ο Παναθηναϊκός τη δική του καλή στιγμή, όταν από πάσα του Μπερνάρ προς τον Τσέριν, ο Σλοβένος δοκίμασε να απειλήσει μέσα απ’ την περιοχή, αλλά ο Ντόι έβαλε καθοριστική κόντρα κι έδιωξε σε κόρνερ.

Η πίεση που άρχισε να ασκεί ο Ολυμπιακός μετά το 60’ έφερε και το προβάδισμα για τους «ερυθρόλευκους». Οι γηπεδούχοι γύρισαν εξαιρετική την μπάλα έξω απ’ την περιοχή, ο Φορτούνης γύρισε προς τον Ροντινέι που έκανε μία χαμηλή σέντρα προς τον αμαρκάριστο Ρέαμπτσιουκ που έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 68’.

Στο 72’ ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία για να φέρει το ματς στα ίσα, όταν από την ασίστ του Ιωαννίδη, ο Μπερνάρ κατέλαβε την μπάλα και πλάσαρε στο δεξί δοκάρι του Τζολάκη.

Στο 76’ ο Ολυμπιακός «ακούμπησε» το γκολ, όταν από το γύρισμα του Ραμόν, ο Μάγκνουσον στην προσπάθειά του να αποκρούσει λίγο έλειψε να τη στείλει στη γωνία του Μπρινιόλι, αλλά ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού απέκρουσε, ενώ στο 78’ ο Βρουσάι έκανε τακουνάκι στο οποίο έβγαλε στη γωνία του ο Μπρινιόλι.

Στο 80’ ο Τζολάκης μπλόκαρε το δεξί διαγώνιο σουτ του Κώτσιρα, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπριχ (με παρέμβαση του VAR) απέβαλλε με απευθείας κόκκινη τον Ραμόν για χτύπημα εκτός φάσης στον Σάρλια. Στο 5ο λεπτό ο Κλεϊνχέισλερ βρέθηκε σε θέση βολής απ’ τα αριστερά και πλάσαρε με το δεξί, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ από το δοκάρι του Τζολάκη στην τελευταία ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο ματς.

Διαιτητής: Φέλιξ Μπριχ (Γερμανία)

Κίτρινες: Ρέαμπτσιουκ, Σαμασέκου, Ελ Αραμπί - Μάγκνουσον

Αποβολές: Ραμόν (90’+3’ απευθείας κόκκινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ζοσέ Ανιγκό): Τζολάκης, Ροντινέι, Παπασταθόπουλος, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Σαμασέκου, Χουάνγκ (75’ Κασάμι), Φορτούνης (72’ Ραμόν), Μπιέλ (62’ Βρουσάι), Μπακαμπού (46’ Ελ Αραμπί).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Σάντσες (72’ Κώτσιρας), Σάρλια, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ (78’ Πούχατς), Ρουμπέν (72’ Κλεϊνχέισλερ), Κουρμπέλης, Τσέριν, Παλάσιος (66’ Μαντσίνι), Μπερνάρ, Σπόραρ (66’ Ιωαννίδης).

