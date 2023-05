Αθλητικά

Βόλος - ΠΑΟΚ: άνετη νίκη για τους Θεσσαλονικείς

Ο "δικέφελος του Βορρά" επικράτησε άνετα στον Βόλο στο πλαίσιο της 9ης αγωνινστικής των πλέι οφ της SuperLeague.

Άνετο ήταν το πέρασμα του ΠΑΟΚ από τον Βόλο και το Πανθεσσαλικό στάδιο, με τους «ασπρόμαυρους» να επικρατούν των Θεσσαλών με 2-0, στο πλαίσιο της 9ης (προτελευταίας) αγωνιστικής των πλέι οφ.

Απέναντι σε μια ενδεκάδα με πολλές αλλαγές, εκείνη του Βόλου, ο ΠΑΟΚ δεν δυσκολεύτηκε να πάρει τον έλεγχο από την αρχή της αναμέτρησης, να πιέσει κι εν τέλει να ανοίξει το σκορ στο 28ο λεπτό, όταν ο Ντάντας βρήκε τον Ζίβκοβιτς και ο Σέρβος έγραψε το 0-1 με ωραίο διαγώνιο σουτ.

Στο 36΄ ο «Δικέφαλος» έχασε μεγάλη ευκαιρία για να διπλασιάσει, όταν ο Ζίβκοβιτς σέντραρε, ο Μπράντον Τόμας πήρε την κεφαλιά και η μπάλα χτύπησε στην εξωτερική πλευρά της δοκού.

Η κατάσταση για τους φιλοξενούμενους έγινε ακόμη πιο περίπλοκη στο 45΄, όταν ο διαιτητής Βεργέτης, με τη συνδρομή του VAR, πήρε πίσω την κίτρινη κάρτα που είχε δείξει στον Πιρές για σκληρό φάουλ στον Ζίβκοβιτς και τον απέβαλε με απευθείας κόκκινη.

Η ομάδα του Λουτσέσκου διπλασίασε στο 57ο λεπτό με τον Τόμας να βρίσκει στόχο αυτή τη φορά, πάλι με κεφαλιά, από σέντρα του Σβαμπ. Κάπου εκεί «έσβησε» και το παιχνίδι στη θεσσαλική πρωτεύουσα, εξαιρουμένου ενός σουτ του Σοάρες στο δοκάρι στο 84΄, αφού η νίκη είχε κλειδώσει για τον ΠΑΟΚ κι εκτός αυτού έπεται ο «τελικός» της τρίτης θέσης με τον Ολυμπιακό, την Κυριακή.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρήστος Βεργέτης

ΚΟΚΚΙΝΗ: 45΄+2 Πιρές

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μεθκίδα

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Αυγερινός, Τάχατος, Πίρινεν, Ασλανίδης, Σι, Μεταξάς, Κάτσε (87΄ Λούνα), Οικονομόπουλος (63΄ Τριανταφύλλου), Καρτάλης (75΄ Άλχο), Μεθκίδα (75΄ Τσοκάνης), Πιρές.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια, Λύραντζης, Νασμπεργκ, Κεντζιόρα, Ντάντας, Σβαμπ (70΄ Σοάρες), Κωνσταντέλιας, Μπίσεσβαρ (79΄ Τζίμας), Α. Ζίβκοβιτς (70΄ Ελ Καντουρί), Μπράντον Τόμας (82΄ Ρικάρντο).

