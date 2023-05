Αθλητικά

Άρης - ΑΕΚ: νίκη τίτλου για την Ένωση

Με την νίκη της κόντρα στον Άρη, η ΑΕΚ, είναι ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του τίτλου.

Μια ανάσα μακριά από την κατάκτηση του τίτλου βρίσκεται η ΑΕΚ έπειτα από τη νίκη της με 2-1 επί του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής των Play Off του πρωταθλήματος της Super League.

Σε συνδυασμό με τη νίκη 1-0 του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα χρειάζεται απλά τον βαθμό της ισοπαλίας στο φινάλε κόντρα στον Βόλο στη Νέα Φιλαδέλφεια προκειμένου να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Στο αγωνιστικό κομμάτι, έπειτα από ένα συναρπαστικό πρώτο ημίχρονο, ο Άρης προηγήθηκε με πέναλτι του Αντρέ Γκρέι (17'), όμως η ΑΕΚ έφτασε στην ανατροπή και τη νίκη-τίτλου με τα γκολ των Τομ φαν Βέερτ 23' και Στίβεν Τσούμπερ 43'.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν ορεξάτοι το ματς. Λίγο μετά τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού, ο Φαν Βέερτ έστρωσε στον Τσούμπερ, αλλά το σουτ του Ελβετού εξουδετέρωσε με διπλή προσπάθεια ο Χουλιάν Κουέστα στη γωνία του. Στο 7' ήταν η σειρά του Ορμπελίν Πινέδα να απειλήσει, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Άρη. Στο 14ο λεπτό, όμως, από ασυνεννοησία στην άμυνα της ΑΕΚ, ο Ματέο Γκαρσία ανατράπηκε από τον Πινέδα. Ο VARίστας Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος κάλεσε τον Βασίλη Φωτιά που είδε τη φάση και καταλόγισε πέναλτι. Την εσχάτη των ποινών ανέλαβε ο Γκρέι που νίκησε τον Γιώργο Αθανασιάδη για το 1-0.

Ο «Δικέφαλος» θέλησε να απαντήσει άμεσα, αλλά το σουτ του Τσούμπερ στο 20' δε βρήκε στόχο. Τρία λεπτά αργότερα, όμως, ήρθε η ισοφάριση. Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς συνεργάστηκε με τον Πινέδα, αυτό βρήκε τον Φαν Βέερτ που άδειασε τον Μάρβιν Πίρσμαν για το 1-1. Στο ημίωρο, έφυγαν στην αντεπίθεση τρεις της ΑΕΚ με δύο του Άρη, όμως η επιλογή του Τσούμπερ δεν ήταν καλή ενώ στο 34' ο Βλάντιμιρ Νταρίντα πλάσαρε πάνω στον Βίντα, χάνοντας μοναδική ευκαιρία. Δύο λεπτά αργότερα, ο ωραίος συνδυασμός των γηπεδούχων έφερε σε πλεονεκτική θέση τον Γκρέι, όμως το σουτ του Τζαμαϊκανού ήταν πολύ άστοχο.

Οι ευκαιρίες διαδέχονταν η μία την άλλη, με τον Κουέστα να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ το διαγώνιο πλασέ του Φαν Βέερτ στο 38' και να μπλοκάρει αυτό του Τσούμπερ εκτός περιοχής δύο λεπτά μετά. Ο Ελβετός έψαχνε με... μανία το γκολ αλλά ούτε στο 41' του το επέτρεψε ο Ισπανός τερματοφύλακας του Άρη ενώ και στην επόμενη φάση η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι. Η έκτη τελικά ήταν, τελικά, η... φαρμακερή, για το 1-2 στο 43', με ατομική ενέργεια και συρτό, διαγώνιο πλασέ.

Παρόμοιος ρυθμός και στο ξεκίνημα του β' ημιχρόνου, με τον Πίρσμαν παραλίγο να σκοράρει σε λάθος εστία στο 51' και το δυνατό σουτ του Εχσάν Χατζισαφί τρία λεπτά μετά να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Κουέστα. Η ΑΕΚ έφτασε πολύ κοντά σε τρίτο γκολ στο 65', αλλά στο πλασέ του Φαν Βέερτ ο Κουέστα άγγιξε όσο χρειαζόταν την μπάλα για να τη στείλει στο δεξί του δοκάρι, με τον Νικολάς Ενκουλού να απομακρύνει στη συνέχεια.

Ήταν, ουσιαστικά, η τελευταία φάση της αναμέτρησης, με την ΑΕΚ να κάνει διαχείριση και τον Άρη να μην μπορεί να απειλήσει την εστία του Αθανασιάδη. Το 1-2 σφράγισε τη νίκη της ομάδας του Αλμέιδα και τη φέρνει μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και κοντά στο νταμπλ μιας και εκκρεμεί κι ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Χριστοδουλόπουλος, Νταρίντα, Καμαρά - Τσούμπερ, Μάνταλος, Ρότα.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Απόστολος Τερζής): Κουέστα, Εμπακατά, Πίρσμαν, Ενκουλού, Ντουκουρέ (59' Καμάτσο), Νταρίντα, Ρουπ, Ματέο, Χριστοδουλόπουλος (58' Ιτούρμπε), Γκρέι (86' Καμαρά).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, Μουκουντί, Βίντα, Χατζισαφί, Σιμάνσκι, Πινέδα (68' Γιόνσον), Γκατσίνοβιτς (84' Ζίνι), Ελίασον (59' Άμραμπατ), Τσούμπερ (67' Μάνταλος), Φαν Βέερτ (83' Φερνάντες).

*Πρόταση γάμου έκανε στο ημίχρονο φίλος του Άρη στην αγαπημένη του. Κρίνοντας από την αντίδραση του ζευγαριού, η απάντηση ήταν θετική.

