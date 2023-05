Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Υπάρχει τρίτη λύση και είναι λύση του ΠΑΣΟΚ (εικόνες)

Τι είπε στην προεκλογική του ομιλία από τη Λάρισα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

"Υπάρχει τρίτη λύση και είναι λύση του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ. Υπάρχει λύση δημοκρατίας, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της διάκρισης των εξουσιών και της βιώσιμης ανάπτυξης", σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Λάρισα κατά την διάρκεια της προεκλογικής του ομιλίας.

Ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση της Ν.Δ και από το βήμα κάλεσε ιδιαίτερα την ελληνική νεολαία να γυρίσει την πλάτη στην περιφρόνηση και την απαξίωση του κ. Μητσοτάκη.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφορικά με τις συνεργασίες, ζήτησε καθαρή εντολή νίκης στις 21 Μαΐου, κατηγορώντας τόσο την Ν.Δ όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ πως «η αγωνία του κ. Τσίπρα και του κ. Μητσοτάκη δεν είναι πολιτική, αλλά προσωπική, καθώς είναι η αγωνία της καρέκλας».

Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε στο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη κατηγορώντας την Ν.Δ ότι δεν ζήτησε συγγνώμη και το κράτος δεν κάνει την δουλειά του.

«Τί έχει συμβεί με την μετάταξη του σταθμάρχη. Έχει βγει η επιτροπή η οποία διόρισε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης και λέει ότι είναι παράνομη η μετάταξη του σταθμάρχη διότι είχε περάσει το ηλικιακό όριο. Ακούσατε κάποιο συγγνώμη από τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Βορίδη;

Παράλληλα άσκησε κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας πως υπάρχει πόρισμα στο οποίο αναφέρεται ότι «από το 2014 συγκεκριμένα πρόσωπα στο υπουργείο και στον ΟΣΕ, δεν επέτρεψαν να υπάρχει τηλεδιοίκηση».

Μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την αντίθεση του στο πελατειακό κράτος και δεσμεύτηκε - εφόσον υπάρξει το ΠΑΣΟΚ στη κυβέρνηση- πως «δεν θα ξαναυπάρξουν κομματικά παιδιά σε δημόσιους οργανισμούς, αλλά θα υπάρξει ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός με υψηλά οικονομικά κίνητρα».

Παράλληλα αναφέρθηκε στο ζήτημα της αγροτικής παραγωγής τονίζοντας πως στόχος είναι να υπάρξει μέριμνα στους αγρότες. Τόνισε πως πρέπει να υπάρξει μείωση του κόστους παραγωγής, ενώ αναφέρθηκε στην στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων. Παράλληλα δεσμεύτηκε για μηδενισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για όλη την περίοδο της κρίσης, αλλά και την καθιέρωση του ακατάσχετου και αφορολόγητου των επιδοτήσεων, των αποζημιώσεων και των ενισχύσεων των αγροτών.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ανάγκη της επικαιροποίησης του ΕΛΓΑ με επέκταση και κάλυψη των καταστροφών σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, ενώ πρότεινε να υπάρξει άμεση σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τον τουρισμό.

«Εμείς δεν θέλουμε την Ελλάδα ένα τεράστιο ξενοδοχείο, αλλά οι ταξιδιώτες που έρχονται στη χώρα μας να γεύονται τα προϊόντα μας, της αγροτοδιατροφής και της μεταποίησης».

Επίσης ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη ισχυροποίησης του κοινωνικού κράτους, σημειώνοντας πως δεσμεύεται για την δημιουργία νέου ΕΚΑΣ για 350.000 συνταξιούχους, αλλά και για την κατάργηση της Προσωπικής Διαφοράς.

Παράλληλα μίλησε για την στήριξη των νέων ζευγαριών, τονίζοντας πως χρειάζονται λύσεις για να πέσει το κόστος ζωής.

Μιλώντας για την κατοικία των νέων ζευγαριών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε την δημιουργία «μιας δεξαμενής κοινωνικών κατοικιών, είτε με νεόδμητα από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε με ανακατασκευαστικά κριτήρια, με μηδενικό ΕΝΦΙΑ και να νοικιάζονται για 15 χρόνια με πολύ χαμηλό ενοίκιο».

Μιλώντας για το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, και το πρόβλημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, δεσμεύτηκε για την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας «με αντικειμενικά κριτήρια βάσει του ποσού αποπληρωμής του δανειολήπτη ώστε κανείς να μην κινδυνεύσει να χάσει το σπίτι του».

Παράλληλα προτείνει ένα νέο μοντέλο προστασίας και διαπραγμάτευσης με τα funds, το οποίο θα είναι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που κάνει το επίσημο τραπεζικό σύστημα για να υπάρχει προτεραιότητα στη ρύθμιση και όχι στην εξόντωση του δανειολήπτη.

Σχετικά με το πρόβλημα των χρεών σε Εφορία και ΕΦΚΑ, ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε να υπάρξουν 120 δόσεις για όλους, ενώ είπε ότι χρειάζεται να υπάρξουν κίνητρα στους συνεπείς πολίτες με 30% μείωση από το αρχικό κεφάλαιο.

Τέλος, μιλώντας για το θέμα της δημόσιας Υγείας και του ΕΣΥ, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπει εμπόδιο στην ιδιωτικοποίηση της Υγείας, προτείνοντας πως θα πρέπει να αξιοποιηθούν τουλάχιστον 8% έως 10% από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Επίσης μίλησε για την ισχυροποίηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, αλλά και ένταξη των εργαζόμενων υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

