Γάζα: Νεκροί από αεροπορικά πλήγματα (εικόνες)

Ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα, παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Νεκροί και καταστροφές σε σπίτια.

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στα αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του υπό αυστηρό αποκλεισμό παραθαλάσσιου παλαιστινιακού θύλακα, τον οποίο κυβερνά το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι γυναίκες και παιδιά, ανέφερε το υπουργείο, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων.

Στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε το πτώμα άνδρα που κατονομάστηκε ως Τζιχάντ Γάναμ και φέρεται να ήταν στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του κινήματος Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ. Πηγές προσκείμενες στο κίνημα είπαν εξάλλου στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι επίσης η σύζυγός του Τζιχάντ Γάναμ.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως διεξήγαγε πλήγματα εναντίον «στόχων» που ανήκαν «στον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ».

Στη Γάζα, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε μέρος πολυκατοικίας στις φλόγες έπειτα από τα νυχτερινά αεροπορικά πλήγματα και ασθενοφόρα να διακομίζουν θύματα σε νοσοκομεία.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, που άρχισαν λίγο μετά τις 02:00 [σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας], βρίσκονταν ακόμα σε εξέλιξη περί τις 03:50, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου, που άκουσαν έκρηξη προερχόμενη από το ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

Καταγράφονται προτού συμπληρωθεί μια εβδομάδα από την ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, συναφθείσας με αιγυπτιακή μεσολάβηση, έπειτα από τη νέα κλιμάκωση της βίας ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ εξαιτίας του θανάτου σε ισραηλινή φυλακή μορφής του κινήματος, σε απεργία πείνας επί τρεις μήνες.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοινωθέντα του πως έβαλε στο στόχαστρο τρία στελέχη του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, οργάνωσης που το Ισραήλ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική»: δύο στη Λωρίδα της Γάζας, τους Τζιχάντ Γάναμ και Χαλίλ αλ Μπαχτάνι, κι ένα στη Δυτική Όχθη, τον Τάρεκ Εζεντίν.

