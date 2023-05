Πολιτική

“The 2Night Show”: Ο Νίκος Ανδρουλάκης για τους “έρωτες” του και τον γιό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια διαφορετική συνέντευξη παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Στην εκπομπή «The 2Night Show» της Δευτέρας υποδέχθηκε τον Νίκο Ανδρουλάκη ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής μίλησε για την προσωπική και πολιτική του ζωή.

«Μου έχει κάνει εντύπωση που ο γιος μου ο Μαρίνος-Ίωνας δεν μπαίνει σε αντιπαραθέσεις ούτε για τα πολιτικά ούτε για τις ομάδες. Έχει ενδιαφέρον στο να ακούει, θα πετάξει και μια δηλητηριώδη ατάκα και απλώς θα παρακολουθήσει. Εμένα όλη μου η οικογένεια είναι Ολυμπιακοί. Και το 1986 ή το 1987 είχε μπει ένα ποντίκι στο σπίτι μας στο χωριό και πήγε η γιαγιά μου να το κυνηγήσει. Μου είπε να κάτσω πάνω στο τραπέζι και θα μου έβαζε τον Βαζέχα στην τηλεόραση. Έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό 4-0 στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Και έκτοτε ερωτεύτηκα τον Σαραβάκο και άλλαξα ομάδα. Όλοι έμειναν Ολυμπιακοί και μόνο εγώ άλλαξα. Με εκδικήθηκαν επειδή ήμουν το μαύρο πρόβατο της οικογένειας και “έπεσαν” πάνω στον γιο μου (σ.σ. είναι Ολυμπιακός). Πλέον δεν πάω συχνά στο γήπεδο».

Μοιράστηκε μία πολύ προσωπική στιγμή, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ακραία. «Σε ένα κάμπινγκ του ΠΑΣΟΚ στη Χαλκιδική βάζω ένα στοίχημα πολύ αργά το βράδυ και το χάνω. Μου είπαν να πάω να κάνω bungee jumping στις 3 το βράδυ και τελικά το έκανα. Πλέον βάζω με προσοχή στοιχήματα γιατί το αντίτιμo ήταν πολύ σκληρό.

Περιγράφοντας το μεγάλο του πάθος, τα ταξίδια, είπε: «Έχω κάνει πάρα πολλά ταξίδια σε πάνω από 50 χώρες. Στα περισσότερα ήμουν και μόνος μου. Μου άρεσε πολύ κι έλεγα θα πάω εκεί 5 μέρες. Η Ινδία ήταν επικίνδυνη γιατί πήγαμε και μόνοι μας και το Μεξικό. Στην Αφρική μου είχε τύχει ένα περιστατικό που συναντήσαμε… Πήγα να περάσω και να δω το Μουσείο Μνημείου Μαρτύρων «Κόκκινος Τρόμος». Ήταν στο κέντρο. Την ώρα που περνούσα απέναντι, ήρθαν στο φανάρι τέσσερις τύποι κι οι δύο από πίσω μου έβαλαν ένα γυαλί εδώ στην μασχάλη για να χαλαρώσω και να φοβηθώ και να πάρουν το backpack μου. Τελικά κάποιος άρχισε να φωνάζει, φοβήθηκαν κι έφυγαν. Μου έχουν τύχει διάφορα» .





Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 195 σημεία

Θεσσαλονίκη: Μαθητής απειλούσε σχολείο με εισβολή με καλάσνικοφ

Καιρός: λασποβροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Τρίτη