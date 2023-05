Κοινωνία

Γλυκά Νερά: “Η Καρολάιν ήταν ξύπνια όταν την έπνιξε ο Αναγνωστόπουλος” (βίνττεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο συνήγορος του συζυγοκτόνου για τα νέα στοιχεία στο Εφετείο, το ημερολόγιο του θύματος, τους γονείς του δράστη και την κατάθεση δημοσιογράφου ως μάρτυρα υπεράσπισης.

«Μιλάμε για ομολογημένη πράξη, αλλά και χθες αναδείχθηκαν στοιχεία από τα οποία μπορεί να προκύψει ότι η πράξη έγινε εν βρασμώ ψυχικής ορμής», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο δικηγόρος Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, συνήγορος του δολοφόνου της Καρολάιν Κράουτς, μέσα στο σπίτι τους, στα Γλυκά Νερά.

«Ενώ υπήρχε η αίσθηση ότι το θύμα κοιμόταν όταν δέχθηκε το “σφιχταγκάλιασμα” του δράστη, όπως προκύπτει από τους παλμούς της καρδιάς και από το smart watch… ήταν ξύπνια”, ανέφερε ο δικηγόρος, σε διαφορετικό μήκος κύματος απο την κατάθεση του ιατροδικαστή που κατέθεσε χθες ότι η νεαρή μητέρα αιφνισιάστηκε στον ύπνο της,, ενώ στις ερωτήσεις του Γιώργου Παπαδάκη και της Μαρίας Αναστασοπούλου για το θέατρο που έπαιζε επί εβδομάδες απάντησε ότι «η συγκάλυψη και η μη ομολογία από την πρώτη στιγμή, είναι μεταγενέστερα της πράξης. Όταν συνελήφθη, ομολόγησε αυθόρμητα και χωρίς παρουσία δικηγόρου».

Ο συνήγορος του συζυγοκτόνου σημείωσε ότι «το δικαστήριο πρέπει να βρει και το κίνητρο τέλεσης της προμελέτης και τις ακριβείς συνθήκες της ημέρας εκείνης», ενώ επεσήμανε ότι «οι μάρτυρες υπεράσπισης που έχουν προταθεί αφορούν και το οικογενειακό και τον κοινωνικό του βίο, καθώς και τεχνικούς συμβούλους που έχουν οριστεί από τον κατηγορούμενο. Θα καταθέσει και μια γυναίκα δημοσιογράφος με τον οποίο ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος γνωρίζεται από το παρελθόν».

Σε ότι αφορά τα νέα δεδομένα στην δίκη στο Εφετείο, ο κ. Παπαϊωαννίδης είπε ότι «θα καταθέσουν οι γονείς του δράστη, που δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ μέχρι τώρα, ενώ θα γίνει ανάγνωση όλου του ημερολογίου της Καρολάιν και όχι αποσπασμάτων, όπως συνέβη στο πρώτο δικαστήριο»

Απαντώντας σε ερωτήσεις είπε «τον έχω δει να «σπάει» αρκετές φορές. Είναι ένας άνθρωπος αρκετά καταπονημένος ψυχολογικά και σίγουρα οι εξελίξεις έχουν τις επιδράσεις τους».

«Προσωπικά δεν έχω δει επιστολή, δεν γνωρίζω αν έχει λάβει οτιδήποτε», είπε για τις φήμες πως ο συζυγοκτόνος είναι δέκτης επιστολών θαυμασμού από γυναίκες.

Ο κ. Παπαϊωαννίδης είπε ακόμη πως ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος «Θα δώσει Πανελλαδικές Εξετάσεις στις 2 με 12 Ιουνίου. Ήδη έδωσε τις πρώτες εξετάσεις που οφείλει να δώσει ως κρατούμενος, για να έχει δικαίωμα να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί είναι λίγο διαφορετικέ οι διαδικασίες».

