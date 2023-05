Κοινωνία

Τροχαίο - Θάνατος μαθήτριας στην Καλλιθέα: Το φανάρι ήταν εκτός λειτουργίας (βίντεο)

Αυτοψία του ΑΝΤ1 στο σημείο, αποδεικνύει πως το φανάρι υπολειτουργεί, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των πεζών.

Αυτοψία στο σημείο όπου 12χρονη μαθήτρια παρασύρθηκε θανάσιμα από όχημα, στην Καλλιθέα έκανε ο ΑΝΤ1 και η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Το παιδί παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, ο οδηγός του οποίου υποστηρίζει πως πέρασε με πορτοκαλί.

Όπως κατέγραψε η κάμερα του ΑΝΤ1, στο φανάρι των πεζών, όπου πήγε να περάσει το παιδί, δουλεύει μόνο όταν είναι πράσινο.

Αυτό σημαίνει ότι, για να περάσει ένας πεζός, δεν φτάνει να το κοιτάξει, αλλά πρέπει να ελέγξει και το δρόμο για τυχόν διερχόμενα οχήματα.

Λίγο μετά το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 στο σημείο, συνεργείο επισκεύασε το φανάρι.

