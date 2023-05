Κοινωνία

Κολωνός: Ο ληστής κρυβόταν σε κάδο με μπάζα!

Δεν πρόλαβαν να χαρούν την λεία τους οι δράστες ληστείας στον Κολωνό. Συνελήθησαν μετά από "κινηματογραφική καταδίωξη", ο ένας κοντά στον "στόχο" τους, ο άλλος πολλά χιλιόμετρα μακριά.

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν λίγες ώρες μετά τη ληστεία που πραγματοποίησαν σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Κολωνό οι δυο δράστες της.

Όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα της ΔΙ.ΑΣ αποφάσισαν να ελέγξουν μια μηχανή με δυο αναβάτες που έκριναν ύποπτους. Ο οδηγός της μηχανής όμως αντί να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.

Ακολούθησε πεζή καταδίωξη και μετά από λίγο ο ένας από τους υπόπτους εντοπίστηκε μέσα σε έναν κάδο απόρριψης δομικών υλικών και λίγο αργότερα, ο άλλος να κινείται πεζός στην περιοχή της Καλλιθέας. Αμφότεροι ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτόφωρου, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (8-5-2023) στην Καλλιθέα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 2 ημεδαποί, 35 και 34 ετών, για ληστεία κατά συναυτουργία, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κινούμενοι στην περιοχή της Καλλιθέας αποφάσισαν να ελέγξουν δίκυκλο με δύο αναβάτες που έκριναν ύποπτους.

Στη θέα των αστυνομικών, ο οδηγός του δικύκλου ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει τον έλεγχο, με τους αστυνομικούς να τους ακολουθούν, έως ότου το δίκυκλο ακινητοποιήθηκε, οι αναβάτες εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα και ακολούθησε πεζή καταδίωξη.

Κατά τη διαφυγή τους, απέρριψαν πιστόλι τύπου ρέπλικα, δύο κράνη και τσαντάκι με το χρηματικό ποσό των -70- ευρώ και χάθηκαν από την οπτική των αστυνομικών.

Έπειτα από αναζητήσεις, εντοπίστηκαν, ο 35χρονος κρυμμένος εντός κάδου απόρριψης δομικών υλικών και λίγο αργότερα, ο 34χρονος να κινείται πεζός στην περιοχή της Καλλιθέας, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Εν συνεχεία, οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, όπου από την προανακριτική έρευνα που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι λίγο πριν τη σύλληψη τους, είχαν διαπράξει ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή του Κολωνού.

Ειδικότερα, χρησιμοποιώντας σωματική βία ακινητοποίησαν την υπάλληλο και αφαίρεσαν φάκελο που περιείχε το χρηματικό ποσό των -4.000- ευρώ και ένα τσαντάκι-κερματοθήκη. Στη συνέχεια κλείδωσαν την υπάλληλο σε γραφείο του πρατηρίου και διέφυγαν με μοτοσυκλέτα.

Στην κατοχή των κατηγορουμένων και σε έρευνα που διενεργήθηκε στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

-1- πιστόλι τύπου ρέπλικα

Τσαντάκι – κερματοθήκη που περιείχε -75- ευρώ

-2- κράνη μηχανής

Κουκούλα «fullface»

Σκούφος

Αδιάβροχο μπουφάν

-1- ζευγάρι γάντια

Κινητό τηλέφωνο

Κατασχέθηκε, επίσης η μοτοσυκλέτα που εγκατέλειψαν οι δράστες κατά τη διαφυγή τους, την οποία είχαν αφαιρέσει προ ημερών από την περιοχή των Πετραλώνων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

