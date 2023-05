Κοινωνία

Μοναστηράκι: Μαχαίρωσαν 16χρονο στην πλατεία

Η συμπλοκή έγινε μπροστά στα μάτια δεκάδων έντρομων περαστικών.

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην πλατεία στο Μοναστηράκι, με θύμα έναν 16χρονο από το Πακιστάν.

Γύρω στις 9 το βράδυ ξεκίνησε μια συμπλοκή μετά από λεκτική αντιπαράθεση και ο 16χρονος τραυματίστηκε στην κοιλιά από μαχαίρι.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημεία και προχώρησε στις συλλήψεις 2 ανδρών 36 και 37 ετών, με καταγωγή επίσης από το Πακιστάν.

Τον 16χρονο τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

