“Η Ελλάδα Στον Κόσμο (της)”: Ο “ψυχρός πόλεμος” στην οικονομία και στην ασφάλεια

Άκρως ενδιαφέρουσα η συζήτηση του Κωνσταντίνου Φίλη με τους καλεσμένους του, στην εκπομπή που παρακολουθούμε στο ANT1+.

Διαθέσιμο για τους συνδρομητές της πλατφόρμας ΑΝΤ1+ είναι το νέο επεισόδιο της εκπομπής «Η Ελλάδα στον κόσμο (της)».

Στην εκπομπή γίνεται μια προσπάθεια ανίχνευσης της θέσης της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη, εν μέσω των διαρκών προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει, λόγω και της γεωγραφικής θέσης της.

Στην δεύτερη εκπομπή του δεύτερου κύκλου που προβάλλεται στο ANT1+, ο Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης συζητά με τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Νίκο Βέττα και τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρέα Λιαροπούλο.

Οι τρεις ειδικοί επιχειρούν να ρίξουν φως στον νέο «ψυχρό πόλεμο» στην οικονομία και την ασφάλεια και στο πως ο οικονομικός πόλεμος οξύνει τις κοινωνικές επιπτώσεις.

Ακόμη, επί τάπητος τέθηκε ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομική ανάπτυξη, πως ο κυβερνοχώρος μετατρέπεται σε ένα νέο πεδίο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης και ποιος είναι ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην προπαγάνδα του πολέμου στην ψηφιακή εποχή.

