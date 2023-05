Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε Αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: Τα θέματα της Τρίτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα. Πάρτε μία "γεύση" από το σημερινό επεισόδιο.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Ποιες είναι οι αιτίες που προκαλούν ιλίγγους; Τι εξετάσεις πρέπει να κάνουμε και πώς τους αντιμετωπίζουμε; Η Χειρουργός - Ωτορινολαρυγγολόγος Ειρήνη Μάντζαρη, απαντάει σε όλα τα ερωτήματα και μας αποκαλύπτει αν ο ίλιγγος είναι σύμπτωμα ή πάθηση.

Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν το νερό που πίνουμε είναι καλό; Ο Γιάννης Κοροβέσης, ο πρώτος Έλληνας sommelier νερού, αποκαλύπτει μύθους και αλήθειες για το νερό.

Υπάρχει λύση στην ακμή ενηλίκων; Ποιες είναι οι κλινικές διαφορές από την εφηβική ακμή; Η Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος Χριστιάννα Ρεπούση, μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να ξέρουμε καθώς και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ουλές της ακμής.

Τι πρέπει να κάνουμε αν πέσουμε και χτυπήσουμε; Αν κοπούμε; Αν καούμε; Η ειδικός παθολόγος Χρυσούλα Λιάκου, μας λέει ποιες κινήσεις πρέπει να κάνουμε άμεσα σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και τι πρέπει να περιέχει μια τσάντα πρώτων βοηθειών.

Μας παχαίνουν οι ξηροί καρποί; Πρέπει να τους καταναλώνουμε ψημένους ή άψητους; Αλατισμένους ή ανάλατους; Γιατί είναι καλό οι εγκυμονούσες να τρώνε αράπικα φιστίκια; Ο Κωνσταντίνος Ξένος απαντά σε όλα τα ερωτήματα και επισημαίνει πόσους ξηρούς καρπούς πρέπει να τρώμε για να διατηρηθεί η φόρμα μας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μοναστηράκι: Μαχαίρωσαν 16χρονο στην πλατεία

Ημέρα Νίκης - Πούτιν: Θέλουμε ένα ειρηνικό μέλλον

Πτώση επιβάτη πλοίου στην θάλασσα: “Οργώνεται” το στενό Κύμης - Σκύρου για τρίτη ημέρα