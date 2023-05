Life

“Το Πρωινό”: Λιάγκας - Τσαλίκης έλυσαν τη διαφωνία τους για τα Τέμπη on air (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γιώργος Λιάγκας είχε τοποθετηθεί για την απόφαση ορισμένων καλλιτεχνών να εμφανιστούν στη σκηνή και να τραγουδήσουν, λίγες ημέρες μετά την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη. Η απάντηση του Γιώργου Τσαλίκη.

Ο Γιώργος Τσαλίκης σε μία συνέντευξη εφ’ όλη της ύλης στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό».

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε για τη σχέση με τη σύζυγό του, τους γιους του, αλλά την υποψηφιότητά του στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023. Παράλληλα τραγουδιστής και παρουσιαστής έλυσαν τη διαφωνία τους στον αέρα της εκπομπής σχετικά με την απόφαση καλλιτεχνών να τραγουδήσουν μετά την εθνική τραγωδία των Τεμπών.

Ο Γιώργος Τσαλίκης αφού έδωσε τα εύσημα στον παρουσιαστή της εκπομπής του ΑΝΤ1 για τη συμμετοχή του στο βίντεο κλίπ της Νατάσας Θεοδωρίδου για το καινούριο τραγούδι της, «Χάρτης», που κυκλοφορεί από την Heaven Music του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ μίλησε για την ενασχόλησή του με τα κοινά.

"Μου έχει γίνει μία πολύ τιμητική πρόταση για ψηφοδέλτιο Επικρατείας, αλλά δεν με ενδιαφέρει η κεντρική πολιτική σκηνή" είπε και εξήγησε "γιατί είναι ένας τρόπος που έχω δει την προσφορά μέσα από τα μάτια του Ανδρέα Παχατουρίδη που μου αρέσει και δεν θέλω σαν καλλιτέχνης να μπαίνω σε κόντρες, ταμπέλες και περιορισμούς. Επειδή αγαπώ την δουλειά μου δεν θέλω να περιορίσω το κοινή μου και να χάσω την αλήθεια μου".

Στη συνέχεια οι δύο άνδρες "έλυσαν τη διαφωνία τους" όσαν αφορά την απόφαση ορισμένων καλλιτεχνών να εμφανιστούν στη σκηνή και να τραγουδήσουν, λίγες ημέρες μετά την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη.

Ο Γιώργος Τσαλίκης ανέφερε τα εξής: «Υπάρχει και η οπτική του ανθρώπου που δεν αντέχει 24ωρο αυτό να το κουβαλάει μέσα του και θέλει δύο ώρες να βγει να ξεσκάσει. Έχει γίνει μια τραγωδία, έχουμε σεβαστεί το εθνικό πένθος γιατί Παρασκευή κλείσαμε, όλα τα μαγαζιά έπαιρναν κρατήσεις μέχρι το Σάββατο στις 21:00, βγαίνουν μετά ο Αργυρός με τον Ρουβά και λένε κλείνουμε και σου λέει κλείνουμε μη μας κράξουνε.

Πέρα από αυτό που ασχολήθηκες περισσότερο θεωρώ εγώ από όσο έπρεπε, την ουσία την πέτυχες και πέτυχες και μας άγγιξες όλους πάρα πολύ. Εγώ τότε σε παραδέχτηκα. Σε πολλά διαφωνώ, αλλά αυτό είναι πολύ υγιές. Το ότι όμως δεν την έχασες την ουσία και στάθηκες λίγο και σε αυτό, δεν έχουμε κανένα προσωπικό».

Ειδήσεις σήμερα:

Μοναστηράκι: Μαχαίρωσαν 16χρονο στην πλατεία

Σαντορίνη: Θανατηφόρο τροχαίο με “γουρούνα”

Εκλογές 2023: Οι ημέρες εκλογικής άδειας για την 21η Μαΐου