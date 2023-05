Συνταγές

Γκιουζλεμέδες Λέσβου, τυροπιτάκια από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Τα παραδοσιακά τυροπιτάκια της Λέσβου με τραγανό φύλλο και γέμιση από φέτα και μυζήθρα μας «αποκαλύπτει» η σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Οι γκιουζλεμέδες έφτασαν στο νησί της Λέσβου, με την έλευση των Μικρασιατών. Οφείλουν το όνομα τους στις φουσκαλίτσες που σχηματίζονται πάνω στο φύλλο όταν τηγανίζονται.

Για τους παραδοσιακούς γκιουζλεμέδες Λέσβου, φτιάχνουμε ένα χωριάτικο φύλλο και μια γέμιση τυριών από την Λέσβο. Η γέμιση περιλαμβάνει σίγουρα φέτα, φρέσκια μυζήθρα κι άλλες φορές ανάλογα με την περιοχή μπορεί να έχει λαδοτύρι Μυτιλήνης ή ξερή μυζήθρα.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε κάθε γωνιά της Λέσβου σερβίρουν λαχταριστούς γκιουζλεμέδες στο τηγάνι. Στην Λέσβο τηγανίζουν τους γκιουζλεμέδες πάντα σε ελαιόλαδο γι’ αυτό σου μένει αξέχαστη η γεύση τους.

Σήμερα η σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό",Αργυρώ Μπαρπαρίγου, τα φέρνει στην κουζίνα μας.

Φύλλο για γκιουζλεμέδες και εκτέλεση

Σε ένα μπολ βάζουμε χλιαρό νερό το αλάτι, το λάδι, το ξύδι, το ούζο και τα ανακατεύουμε με ένα κουτάλι.

Προσθέτουμε σιγά σιγά το αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι να αρχίσει να σχηματίζεται η ζύμη.

Όταν αρχίσει να σχηματίζεται ζύμη, με το χέρι συνεχίζουμε το ζύμωμα προσθέτοντας σταδιακά το αλεύρι μέχρι να έχουμε μια ζύμη εύπλαστη και μαλακή, που όμως δεν κολλάει τα χέρια.

Αφήνουμε την ζύμη σκεπασμένη το λιγότερο για 30’ να ξεκουραστεί.

Κόβουμε κομμάτια ζύμης και σε αλευρωμένη πάγκο ανοίγουμε λεπτό φύλλο.

Κόβουμε σε τετράγωνα κομμάτια 12-15 εκ.

Ακουμπάμε πάνω 1 κουταλάκι γέμιση.

Βρέχουμε περιμετρικά το φύλλο με λίγο νερό.

Κλείνουμε σταυρωτά τις άκρες των φύλλων σαν φάκελο στο κέντρο.

Όμοια φτιάχνουμε όλους τους γκιουζλεμέδες.

Τους ακουμπάμε σε αλευρωμένη επιφάνεια μέχρι να τους τηγανίσουμε.

Ζεσταίνουμε ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Βάζουμε τους γκιουζλεμέδες λίγους λίγους στο καυτό λάδι, πάντα με την ένωση προς τα κάτω για να μην ανοίξουν.

Τηγανίζουνε για 2’ περίπου να δροσίζουν και γυρνάμε από την άλλη πλευρά. Μόλις ροδίσουν βγάζουμε τα τυροπιτάκια σε απορροφητικό χαρτί.

Σερβίρονται ζεστά ή σε θερμοκρασία δωματίου.

Οι γκιουζλεμέδες όταν είναι έτοιμοι μπορούν να συντηρηθούν στην κατάψυξη αρκεί να είναι καλά σκεπασμένοι. Μετά όπως είναι παγωμένοι μπαίνουν στο καυτό λάδι για να τηγανιστούν και να ροδίσουν ομοιόμορφα.