Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τρίτης και οι ημερομηνίες SOS (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Για απρόσμενες αλλαγές, έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Δευτέρα.

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπής του ΑΝΤ1, "σήμερα Τρίτη ο Ήλιος αγγίζει τον Ουρανό που σημαίνει αλλαγές στον πολιτικό χώρο και όχι μόνο".

"Ο Ερμής και ο Κρόνος είναι στην 7η μοίρα, μία όψη που δείχνει σταθεροποίηση σημείωσε και τόνισε ότι από τις 15 έως τις2 20 Μαϊου θα γίνουν συμφωνίες που είναι πολύ σημαντικές.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Μοναστηράκι: Μαχαίρωσαν 16χρονο στην πλατεία

Σαντορίνη: Θανατηφόρο τροχαίο με “γουρούνα”

Εκλογές 2023: Οι ημέρες εκλογικής άδειας για την 21η Μαΐου