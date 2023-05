Κοινωνία

Τροχαίο - Θάνατος μαθήτριας στην Καλλιθέα: Ποινική δίωξη κατά του οδηγού

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο οδηγός που παρέσυρε τη Δευτέρα τη μαθήτρια στην Καλλιθέα.

Κατηγορίες για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του 32χρονου οδηγού που συνελήφθη για το δυστύχημα στην Καλλιθέα με θύμα 12χρονο κορίτσι.

Ο 32χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που χθες το μεσημέρι την Καλλιθέα παρέσυρε το παιδί, το οποίο υπέκυψε σε λίγη ώρα, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προέκυψε θάνατος (κακούργημα) καθώς και την πλημμεληματικού βαθμού κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε Τακτικό Ανακριτή.

