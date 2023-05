Πολιτισμός

Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού: Μεγαλειώδης εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο (εικόνες)

Ο ΕΕΣ, τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου σε μία λαμπερή εκδήλωση.

Την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου (8/5) τίμησε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ) με μια λαμπρή και ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου, όπου παρουσιάστηκαν οι πολυσχιδείς δράσεις του οργανισμού στην Ελλάδα αλλά και η συνεισφορά του σε διεθνείς κρίσεις, όπως σε Ουκρανία, Τουρκία και Συρία. Την εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. τίμησαν με την παρουσία τους πλήθος εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της χώρας.



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύθηκε με την Ανώτερη Τιμητική Διάκριση του Χρυσού Σταυρού, μετά χρυσού κλάδου Δάφνης, η κα Μαριάννα Λάτση για το φιλανθρωπικό της έργο, ιδιαίτερα στον τομέα της Υγείας. Η κα Λάτση, εμφανώς συγκινημένη, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, ευχαρίστησε από καρδιάς τους εθελοντές του Ε.Ε.Σ, οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά σε όλη την Ελλάδα για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Επίσης, βραβεύθηκαν εθελοντές από όλους τους Τομείς του Ε.Ε.Σ. (Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρείτες-Διασώστες) για την μακροχρόνια, ανιδιοτελή προσφορά τους στον συνάνθρωπο.

Ολόκληρη η εκδήλωση του Ε.Ε.Σ.:

Χαιρετισμό απηύθυναν η Εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης και Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Υπουργός Υγείας κ. Θάνος Πλεύρης, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γιώργος Σταμάτης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης, η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Θεσσαλονίκης, κα Βούλα Πατουλίδου και ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου, Francesco Rocca, το μήνυμα του οποίου ήταν ύμνος για το έργο του Ε.Ε.Σ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το κοινό ταξίδεψε νοερά με τις θαυμάσιες μελωδίες του μουσικοσυνθέτη/ερμηνευτή Πασχάλη Τόνιου, ο οποίος ερμήνευσε «Άξιον Εστί» και «Επιφάνεια» των Οδυσσέα Ελύτη και Γιώργου Σεφέρη, σε μουσική Μίκη Θεοδοωράκη, εισπράττοντας το ζεστό χειροκρότημα του κοινού. Την παρουσίαση της εκδήλωσης του Ε.Ε.Σ, πραγματοποίησε η δημοσιογράφος, κα Ελένη Χρονά και τη μετάδοσή της στη νοηματική η κα Νεφέλη Ράντου.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ανέφερε: «Πρωτίστως σήμερα γιορτάζουμε τη γενέθλια ημέρα του μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολόγου και εμπνευσμένου ανθρωπιστή, του Ερρίκου Ντυνάν. Είναι ο πρώτος ο οποίος τιμήθηκε το 1901 με βραβείο Νόμπελ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έκανε την επανάσταση στο ανθρωπιστικό εθελοντικό κίνημα. Εκείνος που μετουσίωσε σε πράξη τα αισθήματα της αλληλεγγύης, του αλτρουϊσμού, της κοινωνικής συνοχής και είναι αυτός που χάραξε και παρέδωσε σε εμάς τις επτά θεμελιώδεις αρχές του κινήματος που πρέπει να έχουμε ως οδηγό καθημερινά στις δράσεις και ενέργειές μας. Στην Ελλάδα χιλιάδες εθελοντές, στα 145 χρόνια ιστορίας του Ε.Ε.Σ, πίστεψαν στο όραμα, την ιδέα και τις θεμελιώδεις αρχές του κινήματος και λάμπρυναν και καταύγασαν με τις απαράμιλλες, αλτρουιστικές δράσεις και ενέργειες τους τη μακρά και ιστορική διαδρομή του έθνους μας.»

Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος, αναγνωρίζοντας το έργο του διεθνούς ανθρωπιστικού Κινήματος και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, φωταγώγησε την Βουλή των Ελλήνων με τα χρώματα του Ερυθρού Σταυρού (8/5).

