Γιάννης Ρώτας: Πέθανε ο αδελφός του Στάθη Ψάλτη

Έφυγε από την ζωή ο ηθοποιός Γιάννης Ρώτας. Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα.

«Έφυγε» από την ζωή, την Δευτέρα (8/5), ο ηθοποιός και αδερφός του Στάθη Ψάλτη, Γιάννης Ρώτας.

Την δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο ηθοποιός και αδερφός του Στάθη Ψάλτη, άφησε την τελευταία του πνοή στο Γηροκομείο Αθηνών όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια.

«Μόλις πληροφορήθηκαμε από το Γηροκομείο Αθηνών, όπου πριν λίγα χρόνια είχαμε μεταφέρει με ενέργειες του ΤΑΣΕΗ τον προσφιλή μας συνάδελφο και αδελφό του Στάθη Ψάλτη, Γιάννη Ρώτα, ότι έφυγε ξαφνικά από την ζωή…», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

