“The 2Night Show” την Τρίτη με Ασημακοπούλου, Σχίζα και Χιωτίνη (εικόνες)

Ακόμη ένα διαφορετικό βράδυ, με ενδιαφέροντες καλεσμένους και αποκαλύψεις στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, και τον ΑΝΤ1.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Έλενα Ασημακοπούλου. Η όμορφη ηθοποιός μιλάει για τα χρόνια που έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τον ρόλο που έπαιξε η μητρότητα στη ζωή της , το διαζύγιο, τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε και τον «αγώνα» που έκανε, για να επιστρέψει πάλι στην τηλεόραση. Ποια κατάσταση τους οδήγησε στο χωρισμό με τον Μπρούνο Τσιρίλο και πώς είναι σήμερα η σχέση του με την κόρη τους; Πόσες απορρίψεις δέχθηκε επαγγελματικά; Επίσης, θυμάται τα πρώτα της «βήματα» στην πασαρέλα του διαγωνισμού ομορφιάς «Σταρ Ελλάς», καθώς και την εγκυμοσύνη της όταν συμμετείχε στη σειρά «Ονειροπαγίδα», ενώ μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητα με τη μικρή της Μαρία. Τέλος, περιγράφει τη στιγμή που πήρε το μεγαλύτερο «ρίσκο» της ζωής της όταν άνοιξε το κατάστημα υποδημάτων, «Scarpiamo».

Στην παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Στάθης Σχίζας. Ανανεωμένος και εντυπωσιακός, μιλάει για τις αλλαγές που έγιναν το τελευταίο διάστημα στη ζωή του, εξηγεί τους λόγους που αποχώρησε από το «Survivor All Star» και δίνει τη δική του απάντηση σε όσους ασχολούνται με τα προσωπικά του. Τι λέει για τη σχέση του με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου; Γιατί χαρακτηρίζει «διαβασμένους» και με στρατηγική τους φετινούς παίκτες του reality επιβίωσης και τι συνέβαινε μεταξύ τους off camera; Για ποιο λόγο η ηθική του δεν του επέτρεψε να συνεχίσει και ποια κουβέντα της μητέρας του, τον «αποζημίωσε»; Επίσης, θυμάται τα εφηβικά του χρόνια ως ηλεκτρολόγος, τη ζωή του που άλλαξε σε μία νύχτα όταν έγινε πατέρας σε ηλικία 21 ετών, το όνειρό του για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ενώ μας «συστήνει» την επιχειρηματική του δραστηριότητα, στον χώρο των κοσμημάτων.

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και την Ιόλη Χιωτίνη. Η επιτυχημένη interior designer, που συμπληρώνει την παρέα των αγοραστών του «Cash or Trash», μοιράζεται ενδιαφέρουσες στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική της πορεία. Με ποιον τρόπο ανακάλυψε από μικρή ότι έχει… «λόξα» με τα όμορφα κτίρια; Για ποιο λόγο έτρωγε σκουλήκια όταν ζούσε στην Αγγλία; Μπορεί ένας χώρος να έχει «ψυχολογία» και πώς καταφέρνει η ίδια να την κατανοήσει; Τι απολαμβάνει περισσότερο στο «Cash or Trash» και τι κάνει με όλα αυτά τα αντικείμενα που αγοράζει; Επίσης, μιλάει για την καθημερινότητά της, την «αποχή» από το ξενύχτι, τον σύντροφό της και τα μελλοντικά σχέδια για δημιουργία οικογένειας. Μεταξύ άλλων, μας ταξιδεύει στους αγαπημένους της καλοκαιρινούς προορισμούς, περιγράφει τον τρόπο που επιλέγει να «ξεκουράζει» το μυαλό της και παρουσιάζει τα πιο πρόσφατα project, σε ελληνικά νησιά, που φέρουν την υπογραφή της.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 23:30

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

