Life

“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε πρώτοι σκηνές από το καθηλωτικό επεισόδιο της Τρίτης, της σειράς "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1.

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με καθηλωτικά επεισόδια και θα κόψουν την ανάσα μας.

«Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους όλο τον καιρό»

Αβραάμ Λίνκολν

Ο Ανδρέας θα αποκαλύψει στον Σταύρο τις υποψίες του για την ενοχή του Σπύρου στη δολοφονία του Κοσμά. Κανείς από τους δύο δεν θέλει να το πιστέψει. Μαζί θα προσπαθήσουν να ανακαλύψουν αν οι υποψίες τους είναι αληθινές.

Ο Δημήτρης αναγκάζεται να παραδεχτεί ότι ο Αλέκος έχει δίκιο, σχετικά με την αθωότητα του Δαμιανού. Ποιος, όμως, είναι ο δολοφόνος του Κοσμά; Τι θα συμβεί όταν μοιραστεί τις σκέψεις του με τον Σταύρο και τον Ανδρέα;

Κι ενώ η Άννα προσπαθεί να ξεπεράσει τον θάνατο του πατέρα της, θα αποδειχθεί ότι δεν είναι τόσο δυνατή όσο δείχνει. Η μεταφορά της στο νοσοκομείο θα τους ανησυχήσει όλους.

Ο Σταύρος και ο Ανδρέας συνεχίζουν τις έρευνες για την ενοχή του Σπύρου και θα βρουν ένα στοιχείο που θα τους αφήσει εμβρόντητους…

Ακολουθεί sneak preview του αποψινού επεισοδίου:





ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

Ειδήσεις σήμερα:

Λάζαρος Λασκαρίδης: Πότε θα γίνει η κηδεία του

Κωνσταντίνος Παπανικόλας: Ο μυστηριώδης θάνατος και το “πάγωμα” της κηδείας με εντολή εισαγγελέα

“Το Πρωινό”: Λιάγκας - Τσαλίκης έλυσαν τη διαφωνία τους για τα Τέμπη on air (βίντεο)





Gallery