Αρκούδα πιάστηκε σε παράνομη παγίδα για αγριογούρουνα

Το εγκλωβισμένο ζώο στην προσπάθειά του να απελευθερωθεί, μάσησε όλο σχεδόν τον κορμό του δέντρου όπου είχε τοποθετηθεί η παγίδα, ματώνοντας τα ούλα της.

Το εγκλωβισμένο ζώο εντόπισε διερχόμενος βοσκός έξω από το χωριό του Πυργετού Λάρισας και ειδοποίησε τη Ζ' Κυνηγετική Ομοσπονδία. Στη συνέχεια ενημερώθηκαν το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» με την οποία συνεργάζονται στα έργα LIFEARCPROM και LIFE Bear Smart Corridors για την καφέ αρκούδα.

Κλιμάκιο ειδικών, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου για την αντιμετώπιση περιστατικών αλληλεπίδρασης ανθρώπου και αρκούδας, προσέγγισε το ζώο και το νάρκωσε. Διαπίστωσαν μάλιστα, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση από την «Καλλιστώ», ότι κατά τη διάρκεια του εγκλωβισμού του, το άτυχο ζώο είχε στρεσαριστεί και μασούσε τον κορμό του δέντρου όπου είχε εγκατασταθεί η θηλιά, στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Μετά τη νάρκωσή του διαπιστώθηκε ότι έφερε μόνο επιφανειακές πληγές στην περιοχή του λαιμού εξαιτίας του συρματόσχοινου, οι οποίες καθαρίστηκαν από τους κτηνιάτρους, χωρίς να εμπνέουν κάποια σοβαρή ανησυχία. Ακολούθησε η τοποθέτηση ειδικού ραδιοκολλάρου και η ανάνηψη της αρκούδας.

Σύμφωνα με την «Καλλιστώ», το ραδιοκολλάρο θα προσφέρει χρήσιμα δεδομένα για την επαλήθευση της υπόθεσης επαναποίκησης, από την αρκούδα, περιοχών από τις οποίες έχει εκλείψει στο πρόσφατο παρελθόν.

«Η επαναποίκηση περιοχών από ένα μεγάλο θηλαστικό, όπως η αρκούδα, είναι ένα απολύτως φυσιολογικό φαινόμενο και ταυτόχρονα μια διαδικασία που εξελίσσεται πολύ αργά. Τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχουν αρκετά περιστατικά αρκούδων οι οποίες εμφανίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου και στη συνέχεια είτε επέστρεψαν στους παλιότερους βιότοπούς τους είτε θανατώθηκαν παράνομα από τον άνθρωπο» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό του Πυργετού είναι το 4ο που αντιμετωπίζουν από κοινού το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η «Καλλιστώ», μετά από ένα περιστατικό στην Φλώρινα (09/10/2022) και δύο περιστατικά στις Πρέσπες (30/12/2019 και 2/4/2023), που αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του έργου LIFEARCPROM. Η χρήση της συρμάτινης θηλιάς είναι παράνομη είτε πρόκειται για μέσο παγίδευσης αγριογούρουνων είτε ως μέσο αποτροπής ζημιών στην αγροτική ή την κτηνοτροφική παραγωγή.

