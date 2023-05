Υγεία - Περιβάλλον

Σακχαρώδης διαβήτης: πώς θα προστατέψετε την καρδιά

Πώς μπορεί να προστατευτεί η καρδιά μας από τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Το 75% των ασθενών πεθαίνουν από καρδιαγγειακές επιπλοκές.

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η έγκαιρη διάγνωση του διαβήτη και η πρόληψη εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, καθώς το 75% των ατόμων με διαβήτη πεθαίνουν από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια ή ισχαιμικό αγγειακό επεισόδιο. Στη χώρα μας πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα έχουν σακχαρώδη διαβήτη. Οι μισοί δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από διαβήτη και έχουν ήδη εγκαταστήσει υποκλινική καρδιαγγειακή νόσο. Τα άτομα με διαβήτη έχουν 2-3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, αναφέρει ο Γεράσιμος Σιάσος, πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Η μη ικανοποιητική ρύθμιση του ΣΔ οδηγεί σε μακροχρόνιες επιπλοκές οι οποίες είναι:

η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια που δύναται να οδηγήσει σε τύφλωση,

η διαβητική νεφροπάθεια που δύναται να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια και αιμοκάθαρση,

η περιφερική αγγειοπάθεια και νευροπάθεια που δύναται να οδηγήσουν σε έλκη-λοιμώξεις στα κάτω άκρα (διαβητικό πόδι) και σε ακρωτηριασμό,

καρδιαγγειακά συμβάματα, όπως οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια και ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.

Η σωστή ρύθμιση του σακχάρου αίματος μειώνει σημαντικά τις καρδιαγγειακές επιπλοκές, σημειώνει ο κ. Σιάσος, προσθέτοντας ότι η υγεία της καρδιάς και ο σωστός έλεγχος για την πρώιμη ανίχνευση καρδιαγγειακών επιπλοκών είναι απαραίτητος.

Χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή καρδιαγγειακών επιπλοκών

Ρύθμισε το σάκχαρό σου

Φρόντισε το σωματικό σου βάρος να είναι ιδανικό

Διάκοψε το κάπνισμα

Θρέψου υγιεινά και ακολούθησε τη μεσογειακή δίαιτα

Περπάτα καθημερινά για τουλάχιστον 30 λεπτά

Μέτρα την αρτηριακή σου πίεση και ρύθμισέ την

Έλεγξε τη χοληστερίνη σου

Λάβε τα συνταγογραφούμενα φάρμακα σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες

Η Ομάδα Εργασίας για την Καρδιά και Διαβήτη της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας έχει οργανώσει Ιατρεία, με τη στενή συνεργασία καρδιολόγων, ενδοκρινολόγων και παθολόγων με εξειδίκευση στο διαβήτη για την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή προδιαβήτη.

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό μελών ΔΕΠ διαφόρων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, με ενεργό ενασχόληση με τον Σακχαρώδη Διαβήτη και την παχυσαρκία ως νόσο και τις συνοδές συν-νοσηρότητες. Ειδικά Διαβητολογικά Κέντρα και Ειδικά ιατρεία καρδιομεταβολικών νόσων και παχυσαρκίας λειτουργούν στα Νοσοκομεία Λαϊκό, Αττικό, Ιπποκράτειο, Σωτηρία και τα Νοσοκομεία Παίδων. Επιπρόσθετα, ειδικά ιατρεία βαριατρικής μεταβολικής χειρουργικής συνεργάζονται στενά τόσο στο Λαϊκό Νοσοκομείο, στο Ιπποκράτειο και στο Ευγενίδειο ως αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής της παχυσαρκίας. Τέλος, εξειδικευμένοι καθηγητές Ψυχιατρικής έχουν μεγάλη εμπειρία στις διαταραχές πρόσληψης τροφής.

