Εκλογές 2023: Το Tik Tok δημιουργεί “Κέντρο Ελληνικών Εκλογών”

Τη διάθεση «Κέντρου Ελληνικών Εκλογών», για τις Εθνικές Εκλογές 2023, εντός της εφαρμογής, ανακοίνωσε το TikTok.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πλατφόρμας, το Kέντρο θα παρέχει πληροφορίες και θεσμικές πηγές, σχετικές με τις εκλογές και θα παραπέμπει στους επίσημους ιστότοπους του υπουργείου Εσωτερικών. Παράλληλα, το περιεχόμενο και οι λογαριασμοί που σχετίζονται με τις εκλογές, θα λαμβάνουν μια σχετική επισήμανση που θα παραπέμπει στο Κέντρο.

Πρόσβαση θα παρέχεται επίσης σε δημοφιλή hashtags εκλογών, έτσι ώστε όποιος αναζητά αυτό το περιεχόμενο να έχει εύκολη πρόσβαση στο κέντρο. Ο επικεφαλής κυβερνητικών σχέσεων του TikTok για τη ΝΑ Ευρώπη και το Ισραήλ, Giacomo Lev Mannheimer, υπογράμμισε πως η παροχή πρόσβασης σε έγκυρες πληροφορίες αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής στρατηγικής της πλατφόρμας για την αντιμετώπιση της εκλογικής παραπληροφόρησης και την προώθηση της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας. Μάλιστα, επισήμανε πως για την πρόληψη απέναντι στην εκλογική παραπληροφόρηση, το TikTok συνεργάζεται με έγκριτους fact-checkers, συμπεριλαμβανομένου του AFP στην Ελλάδα. Υπενθύμισε ακόμα πως στο TikTok οι χορηγούμενες πολιτικές διαφημίσεις απαγορεύονται, με τους λογαριασμούς που σχετίζονται με πολιτικό περιεχόμενο να έχουν αυτόματα απενεργοποιημένες τις λειτουργίες δημιουργίας εσόδων και σημείωσε πως οι πολιτικές του TikTok δεν επιτρέπουν την πρόσκληση για συγκέντρωση χρημάτων για εκστρατείες (fundraising).

«Δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε την ακεραιότητα της πλατφόρμας και να διασφαλίσουμε το TikTok κατά τη διάρκεια των ελληνικών εκλογών. Απαγορεύουμε και αφαιρούμε περιεχόμενο που αφορά σε εκλογική παραπληροφόρηση, προώθηση βίας και άλλες παραβιάσεις των πολιτικών μας. Συνεργαζόμαστε με έγκριτους fact-checkers, συμπεριλαμβανομένου του AFP στην Ελλάδα, ενώ έχουμε εισαγάγει λειτουργίες για να παρέχουμε στην κοινότητά μας έγκυρες πληροφορίες για τις ελληνικές εκλογές, μέσα στην εφαρμογή μας» ανέφερε.

