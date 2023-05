Κοινωνία

Ομαδικός βιασμός - Λάρισα: Ελεύθεροι με όρους οι ανήλικοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι όροι τους επιβλήθηκαν. Τι υποστήριξαν.

Ελεύθεροι με όρους είναι οι τρεις ανήλικοι που κατηγορούνται για τον βιασμό 22χρονης το περασμένο Σάββατο στον Τύρναβο.

Οι όροι που τους επιβλήθηκαν είναι να μην πλησιάζουν την 22χρονη και η ανάθεση της επιμέλειας τους σε επιθεωρητή ανηλίκων.

Ο 14χρονος που κατηγορείται για συνέργεια και συγκεκριμένα την βιντεοσκόπιση της πράξης, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κανέναν όρο.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση για την 22χρονη που κατήγγειλε πως έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από 4 ανήλικους στον Τύρναβο.

Δεν βρέθηκαν εμφανείς σωματικές κακώσεις στην 22χρονη που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού στον Τύρναβο το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Λάρισας κ. Χρήστο Κραββαρίτη ο οποίος πραγματοποίησε τη σχετική εξέταση.

Ωστόσο όπως αναφέρει στο larissanet.gr ο ιατροδικαστής, πρόκειται για μια περίπτωση «ιδιαιτέρως σοβαρή και αρκετά δύσκολη» και θα χρειαστεί η συνδρομή και άλλων επιστημών και περαιτέρω εξετάσεων για να διαπιστωθεί η περίπτωση του βιασμού.

Ειδήσεις σήμερα:

Κωνσταντίνος Παπανικόλας: Ο μυστηριώδης θάνατος και το “πάγωμα” της κηδείας με εντολή εισαγγελέα

Μοναστηράκι: Μαχαίρωσαν 16χρονο στην πλατεία

“Το Πρωινό”: Λιάγκας - Τσαλίκης έλυσαν τη διαφωνία τους για τα Τέμπη on air (βίντεο)