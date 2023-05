Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή η 71χρονη που μαχαίρωσε τον γιο της

Η ηλικιωμένη κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του γιου της. Τι ισχυρίστηκε στην απολογία της.

Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε, μετά την απολογία της στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η ηλικιωμένη που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του γιου της.

Το επεισόδιο συνέβη τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, με την 71 ετών κατηγορούμενη να πιέζει με το δάχτυλό της το κεφάλι του 44χρονου γιου της, τραυματίζοντάς τον σε σημείο όπου παλαιότερα είχε χειρουργηθεί. Ο 44χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Απολογούμενη η ηλικιωμένη, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικής φύσης προβλήματα, όπως και ο γιος της, δεν ήταν σε θέση να αιτιολογήσει την πράξη της. Ο ανακριτής έκανε δεκτό το αίτημα που υποβλήθηκε διά του συνηγόρου της για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

