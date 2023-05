Αθλητικά

Αταμάν: Ενθουσιασμένος που θα εργαστώ στον Παναθηναϊκό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε σε συνέντευξη του ο Τούρκος τεχνικός για την συμφωνία με τον Παναθηναϊκό και την συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.



Μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί ακόμη η πρόσληψή του από τον Παναθηναϊκό, ωστόσο ο Εργκίν Αταμάν είναι ο άνθρωπος που ανέλαβε την αποστολή να αρχίσει ένα ολικό «λίφτινγκ» στην ομάδα, με στόχο να επαναφέρει τους «πράσινους» στο δρόμο των επιτυχιών και να δημιουργήσει μία ομάδα που με τις κατάλληλες προσθήκες θα ξαναγίνει απόλυτα ανταγωνιστική σε Ελλάδα και Euroleague.

Σε δηλώσεις του σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στην Τουρκία, ο 57χρονος προπονητής δήλωσε ενθουσιασμένος που θα δουλέψει στο «τριφύλλι», το οποίο χαρακτήρισε «έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ευρώπη».

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός είπε μεταξύ άλλων στη συνέντευξή του:

«Είναι συναρπαστικό για μένα το γεγονός πως θα εργαστώ σε ελληνική ομάδα για πρώτη φορά, για έναν από τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης. Ίσως να χρειαζόμουν αυτόν τον ενθουσιασμό. Συναντήθηκα με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Ήταν η πρώτη μας συνάντηση. Συμφωνήσαμε σε πολλά ζητήματα για αρχή, αλλά προ το παρόν είμαι προπονητής της Εφές και συνεχίζουμε τη μάχη για το πρωτάθλημα. Αφού ολοκληρώσω τις υποχρεώσεις μου με την Εφές, θα συζητήσουμε ξανά με τον πρόεδρο, αλλά πιθανότατα θα αναλάβω εγώ κατά 90% την αποστολή. Είμαι ενθουσιασμένος που θα εργαστώ σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης».

Ειδήσεις σήμερα:

Κωνσταντίνος Παπανικόλας: Ο μυστηριώδης θάνατος και το “πάγωμα” της κηδείας με εντολή εισαγγελέα

Μοναστηράκι: Μαχαίρωσαν 16χρονο στην πλατεία

Γλυκά Νερά: “Η Καρολάιν ήταν ξύπνια όταν την έπνιξε ο Αναγνωστόπουλος” (βίντεο)