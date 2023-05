Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: H μετάβαση στη νέα φάση διαχείρισης της πανδημίας

Ο ΕΟΔΥ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παραμένει σε ετοιμότητα, προσαρμοζόμενος στη νέα φάση διαχείρισης της πανδημίας του κορονοϊού.



«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 ότι η πανδημία COVID-19 δεν αποτελεί πλέον παγκόσμια έκτακτη ανάγκη και ήρε το ύψιστο επίπεδο υγειονομικού συναγερμού, βασιζόμενος στα μειωμένα ποσοστά θανάτων και νοσηλειών, σε σχέση με το παρελθόν, και στο υψηλό επίπεδο πληθυσμιακής ανοσίας έναντι του ιού SARS-CoV-2», αναφέρει ο ΕΟΔΥ σε ανακοίνωση του και προσθέτει:



«Παρόλα αυτά, o ΠΟΥ επισήμανε ότι η λοίμωξη εξακολουθεί να αποτελεί απειλή δημόσιας υγείας και ότι οι χώρες θα πρέπει να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Σύστησε ωστόσο την τροποποίηση της αντιμετώπισης και διαχείρισης της πανδημίας από τη φάση του επείγοντος, που ίσχυε μέχρι τώρα, στη φάση της μακροχρόνιας πλέον διαχείρισης, καθώς ο ιός εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε κυκλοφορία επί μακρόν, και οι παραλλαγές του θα πρέπει να επιτηρούνται.



Επί του πρακτέου ο ΠΟΥ δεν κήρυξε το τέλος της πανδημίας, αλλά ανέφερε τη μετάβαση σε νέα φάση διαχείρισής της. Συγκεκριμένα, τα γενικευμένα, «οριζόντια» μέτρα θα πάψουν να υφίστανται και θα λαμβάνονται, κυρίως, μέτρα στοχευμένα στα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.



Βασική προτεραιότητα θα εξακολουθήσει να είναι η τήρηση των γενικών μέτρων πρόληψης για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, που περιλαμβάνουν αποφυγή στενής επαφής με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα, τήρηση των μέτρων υγιεινής και απομάκρυνση από την εργασία ή το σχολείο επί συμπτωμάτων. Η χρήση μάσκας συστήνεται επί συμπτωμάτων, από ευπαθή άτομα, καθώς και σε περιπτώσεις που θέλουμε να προστατεύσουμε τους οικείους μας.



Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού, συστήνεται ο έλεγχος για έγκαιρη διάγνωση, και ειδικά στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, η επικοινωνία με τον προσωπικό ιατρό, ο οποίος θα κρίνει αν απαιτείται η χορήγηση ειδικών αντιϊκών. Επί διάγνωσης, συστήνεται η παραμονή στο σπίτι, και η χρήση μάσκας ακόμα και μετά τη λήξη της απομόνωσης.



Επιπλέον, ο πληθυσμός θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού σχετικά με τα συστηνόμενα σχήματα εμβολιασμών.



Ο ΕΟΔΥ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παραμένει σε ετοιμότητα, προσαρμοζόμενος στη νέα φάση διαχείρισης της πανδημίας».

