Άρτα: Πατέρας ξέχασε το παιδί του στο αυτοκίνητο και πέθανε

Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία στην Άρτα. Πατέρας άφησε το παιδί του στο αυτοκίνητο, επί ώρες, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Δεν την χωράει ανθρώπινος νους την τραγωδία που σημειώθηκε στην Άρτα, με ένα μωρό να «σβήνει» μέσα στο αυτοκίνητο, όπου το είχε ξεχάσει ο γονιός του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους γονιός να ξέχασε το παιδί μέσα στο σταθμευμένο όχημα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Όταν μετά από 3 ώρες κατάλαβε την απουσία του παιδιού πήγε στο αυτοκίνητο και το βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του, δεμένο στο καρεκλάκι.

Το μωρό ήταν αναίσθητο και είχε αφρούς στο στόμα. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Άρτας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τα αίτια του θανάτου του βρέφους διατάχθηκε νεκροψία -νεκροτομή και μεταφέρθηκε στα Γιάννενα.

