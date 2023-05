Αθλητικά

Τελικός Κυπέλλου: Η Πολωνία και η νέα αναβολή στην συνεδρίαση της ΕΠΟ

Το... «σίριαλ» με τη διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου συνεχίζεται. Τι λέει το δημοσίευμα για την διεξαγωγή του αγώνα στην Πολωνία.



Το... «σίριαλ» με τη διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου συνεχίζεται... Και αυτό γιατί η συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ για την καταληκτική αναμέτρηση της διοργάνωσης, η οποία ήταν προγραμματισμένη για χθες (8/5), αλλά μετατέθηκε για σήμερα (9/5), αναβλήθηκε εκ νέου για την Παρασκευή (12/5).

Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει «κλείσει» ακόμη το θέμα της έδρας που θα φιλοξενήσει τον τελικό, με αποτέλεσμα να είναι τα πάντα ανοιχτά ως προς τον τόπο διεξαγωγής του. Έτσι, ήταν... αναγκαστική η νέα αναβολή της συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την Παρασκευή, με την ευχή να έχει βρεθεί έως τότε μια λύση στο που θα διεξαχθεί ο τελικός...

Ωστόσο, ένα νέο σενάριο ως προς την έδρα του τελικού βλέπει το φως της δημοσιότητας σήμερα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο Πολωνός δημοσιογράφος, Τόμας Βλόνταρτσικ, ο τελικός ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ αναμένεται να διεξαχθεί στην Πολωνία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ΕΠΟ τα έχει βρει σε όλα με την Πολωνική Ομοσπονδία ώστε ο τελικός να γίνει στο Σοσνόβιετς στις 24 Μαΐου στο γήπεδο της Ζαγκλέμπιε Λουμπίν, το οποίο χωράει 16.068 οπαδούς, με την αναμέτρηση ωστόσο να διεξάγεται χωρίς την παρουσία οπαδών.

