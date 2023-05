Οικονομία

Qatar Gate: Τζόρτζι και Ταραμπέλα ελεύθεροι χωρίς “βραχιολάκι”

Με περιοριστικούς όρους, αλλά χωρίς ηλεκτρονική παρακολούθηση αφέθηκαν ελεύθεροι Τζόρτζι και Ταραμπέλα.

Ελεύθεροι υπό όρους και χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης αφέθηκαν σήμερα ο βέλγος ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα και ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, ο σύντροφος της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύας Καϊλή, οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Κατάρ και το Μαρόκο.

Την απελευθέρωση υπό όρους των δύο κατηγορούμενων ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελία Βρυξελλών, σύμφωνα με το βελγικό Τύπο. Η βελγική εισαγγελία επισημαίνει ότι «δεν είναι πλέον δικαιολογημένη η προληπτική κράτηση» των Μ. Ταραμπέλα και Φ. Τζόρτζι, οι οποίοι δε χρειάζεται πλέον να φορούν ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης και θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Την απελευθέρωσή τους υπό όρους αποφάσισε ο ανακριτής Μισέλ Κλεζ και η ομοσπονδιακή εισαγγελία ενέκρινε την απόφαση αυτή.

Σε κατ'οίκον περιορισμό και με ηλεκτρονική επιτήρηση εξακολουθούν να βρίσκονται ο εγκέφαλος της υπόθεσης, Πιερ Αντόνιο Παντσέρι και η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή από τις 14 Απριλίου.

