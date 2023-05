Κοινωνία

Τροχαίο - Θάνατος μαθήτριας στην Καλλιθέα: Βίντεο με την πορεία του μοιραίου αυτοκινήτου

Βίντεο ντοκουμέντο με την πορεία του αυτοκινήτου είδε το φως της δημοσιότητας. Τι αναφέρουν μάρτυρες για το σοκαριστικό τροχαίο.

Της Κατερίνας Χαραλαμπάκου

Την Παρασκευή θα απολογηθεί ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε μια ανήλικη, σε κεντρική λεωφόρο της Καλλιθέας, που επέστρεφε από το σχολείο μαζί με την αδελφή του. Οι αρχές εξετάζουν οπτικό υλικό, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα.

Η Θησέως και Σπάρτης στην Καλλιθέα, που έχασε τη ζωή της η 12χρονη, είναι ένα σημείο καρμανιόλα λένε οι κάτοικοι.

Σήμερα εκεί που κόπηκε το νήμα της ζωής της υπάρχει ένα λουλούδι με ένα μήνυμα από τη δασκάλα της που γράφει: "Στο Χαρικλάκι που έλαμψε για λίγο στον κόσμο αυτόν. Θα σε θυμαμαι, η δασκάλα σου."

Το δυστύχημα συνέβει χθες το μεσημέρι. Η 12χρονη επέστρεφε στο σπίτι της απο το σχολείο μαζι με την 14χρονη αδερφή της όταν επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Σε βίντεο διακρίνεται το κίτρινο αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα επί της λεωφόρου Θησέως, στο ρεύμα προς λεωφόρο Ποσειδώνος λίγα δευτερόλεπτα πριν χτυπήσει το παιδί.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, οι γιατροί έπεσαν πάνω της όμως δεν κατάφεραν να τη σώσουν. Η αδερφή της που ήταν μαζί της είναι σε σοκ, το ίδιο και οι γονείς της.

Ο οδηγός συνελήφθει. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Το ενδεχόμενο ο οδηγός να ειχε αναπτυξει ταχύτητα πάνω απο το επιτρεπόμενο όριο καθώς και αν το παιδί πατούσε ή όχι σε διαγράμμιση διάβασης πεζών εξετάζουν μέσω του βιντεοληπτικού υλικού οι αρχές. Πάντως οι κάτοικοι μιλούν για ενα πολύ επικίνδυνο σημείο.

Ο 32χρονος οδηγός του οποίου το αλκοτέστ βγήκε αρνητικό, θα απολογηθεί την Παρασκευή.

