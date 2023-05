Πολιτική

Εκλογές - Βελόπουλος στον ΑΝΤ1: θέλουμε να κυβερνήσουμε, όχι να συγκυβερνήσουμε (βίντεο)

Όλα όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Με τον χρόνο για τις εκλογές να μετρά αντίστροφα, ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, βρέθηκε καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 το βράδυ της Τρίτης.

Απαντώντας αρχικά σε ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου για τις δηλώσεις του Κώστα Ζουράρι, ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε, “δεν θέλω να σχολιάσω αστειότητες”. "Με ένα κόμμα που πούλησε το όνομα της Μακεδονίας, δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ. Θα επιχειρήσουμε να καταγγείλουμε τη συμφωνία των Πρεσπών”, και τόνισε ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας για αυτόν τον λόγο.

Σχετικά με το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία, τόνισε ότι "δεν μπορείς να συνεργαστείς με αναξιόπιστους ανθρώπους” και τόνισε ότι η θέση της Νέας Δημοκρατίας ήταν το 2019 ήταν ότι δεν μπορείς να κυβερνήσεις με επιδόματα και τώρα μοιράζει η ίδια επιδόματα.

“Η Ελληνική Λύση ήρθε για να κυβερνήσει και όχι για να συγκυβερνήσει”, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος τονίζοντας ότι πιστεύει ότι ο Ελληνικός λαός θα εμπιστευτεί την Ελληνική Λύση.

Στη συνέχεια τόνισε πως αν δεν αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας θα έχουμε πρόβλημα επιβίωσης.

Ακόμη, μίλησε για τις θέσεις του κόμματός του σχετικά με την ενέργεια, τονίζοντας ότι είναι πολύ ακριβή η “πράσινη ενέργεια” και ότι χώρες όπως η Γερμανία ξεκινούν και πάλι τη χρήση λιγνίτη, ενώ η Ελλάδα τα κλείνει.

“Μεταξύ των δύο Κυριάκων, θα επιλέξουν τον Βελόπουλο” απαντώντας στο εάν υπάρχει πόλωση μεταξύ των μικρότερων κομμάτων.

Για τα εθνικά θέματα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε πως είναι άλλο κατευνασμός και άλλο ανοησία.

Όσον αφορά τις σχέσεις της Ελλάδας με άλλες χώρες, επεσήμανε πως “Είναι δυνατόν η χώρα μας να σπάει τις σχέσεις με τη Σερβία για το Κόσοβο; Δυστυχώς είμαστε μόνο με τη Δύση”. Στη συνέχεια, τόνισε ότι πρέπει ως κράτος να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με την Κίνα, αλλά και τη Ρωσία.





