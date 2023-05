Πολιτισμός

Πέθανε ο Ρένος Μάντης

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Ρένου Μάντη. Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα.

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Ρένος Μάντης. Ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας έκανε γνωστή τη θλιβερή είδηση, με ανάρτησή του στο facebook: «Ακόμα ένας παλιός ηθοποιός μας έφυγε στα 91 του χθες βράδυ. Ο Ρένος Μάντης που έχει εμφανιστεί σε πολλές σειρές της τηλεόρασης σε χαρακτηριστικούς ρόλους αλλά ξεκίνησε από την Αμερική συνεργαζόμενος με το actors studio και το la mama. Καλό ταξίδι φίλε μας».

Ο Ρένος Μάντης γεννήθηκε το 1932 στην Αθήνα. Σπούδασε φιλοσοφία στα πανεπιστήμια της Γενεύης και της Νέας Υόρκης και υποκριτική στη θεατρική σχολή East 15- Acting School του Λονδίνου(1967). Συνέχισε τις σπουδές του στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου παρέμεινε μέχρι το 1988. Πρωτοεμφανίστηκε ως ηθοποιός στο Corbet Theatre του Λονδίνου στα έργα: «Ο Χορός του θανάτου» του Στρίντμπεργκ, «Βυσσινόκηπος» του Τσέχοφ», «Αγαμέμνων» του Αισχύλου κ.ά. Στην Αμερική συνεργάστηκε ως ηθοποιός και σκηνοθέτης με τον διεθνούς φήμης θίασο Λα Μάμα. Από το 1989 έως το 1993 έζησε στο Παρίσι, όπου ανέπτυξε κυρίως κινηματογραφική και τηλεοπτική δραστηριότητα και έλαβε μέρος σε διάφορες ελληνικές θεατρικές εκδηλώσεις. Επανήλθε στην Ελλάδα το 1993.

Είχε παίξει σε τηλεοπτικές σειρές όπως «Ανατομία ενός εγκλήματος», «Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή», «Κόκκινος κύκλος», «Προδοσία» και «Τμήμα Ηθών», αλλά και στις κινηματογραφικές ταινίες «Beautiful People», «Lilly's Story», «Unitas», «Όλο το βάρος του κόσμου», «Αλεξάνδρεια», «Είναι ο Θεός μάγειρας;», «Ελεάτης ξένος», «Η γυναίκα είναι σκληρός άνθρωπος», «Κουράστηκα να Σκοτώνω τους Αγαπητικούς σου», «Μια Μέρα τη Νύχτα» και «Σταγόνα στον Ωκεανό».