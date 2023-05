Κόσμος

Ινδία: φονική πτώση λεωφορείου από γέφυρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολύνεκρη τραγωδία στην Ινδία, όταν λεωφορείο έπεσε από γέφυρα 17 μέτρων.

Τραγωδία συνέβη στην Ινδία την Τρίτη, όταν λεωφορείο έπεσε από γέφυρα ύψους 17 μέτρων σκορπώντας τον θάνατο σε πολλούς ανθρώπους.

Πιο συγκεκριμένα, το λεωφορείο έπεσε στην ξηραμένη κοίτη ποταμού στο κρατίδιο Μάντια Πραντές της κεντρικής Ινδίας, με αποτέλεσμα 24 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους τρία παιδιά και δέκα γυναίκες.

Περίπου 30 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία και ορισμένοι εξ αυτών είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Το λεωφορείο έσπασε το προστατευτικό κιγκλίδωμα και έπεσε από ύψος περίπου 17 μέτρων με την εφημερίδα Times of India να μεταδίδει πως ο οδηγός του λεωφορείου δεν εντοπίστηκε και πιθανολογείται ότι μπορεί να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και να επιχείρησε να διαφύγει.

Ειδήσεις σήμερα:

Κωνσταντίνος Παπανικόλας: ο καρκίνος, το “αλεσμένο κρέας” και η κόντρα για την περιουσία (βίντεο)

Άρτα - Θάνατος βρέφους: τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια θανάτου

Λαμία: Φορτηγό έπεσε σε πυροσβεστικό κρουνό… κι άνοιξε σιντριβάνι (εικόνες)