Ναρκωτικά: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαΐνη στην Αθήνα (εικόνες)

Τι βρέθηκε στην κατοχή των δραστών. Ποια ήταν η ιεραρχία στην εγκληματική οργάνωση.

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, 2 άνδρες και 2 γυναίκες, ηλικίας 28, 36, 40 και 44 ετών, καθώς και 57χρονη για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης στη ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και κυρίως στην περιοχή της Κυψέλης, μετά από διασταύρωση πληροφορικών στοιχείων εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από την έρευνα η εγκληματική οργάνωση είχε ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της και συγκεκριμένα:

ο 44χρονος ως ηγετικό μέλος, ήταν επιφορτισμένος με την ανεύρεση των προμηθευτών, την παραλαβή και τη διαχείριση των κερδών και τη διακίνηση των ναρκωτικών,

η 36χρονη ήταν υπεύθυνη για τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διακίνηση των ναρκωτικών, καθώς και για την παραλαβή και τη φύλαξη των κερδών,

ο 40χρονος είχε αναλάβει την αποθήκευση, τη φύλαξη και τη μεταφορά της κοκαΐνης, τη φύλαξη των κερδών και τη διάθεση χώρου για την αποθήκευση των ναρκωτικών και

η 28χρονη ήταν επιφορτισμένη με την αποθήκευση και φύλαξη της κοκαΐνης και των κερδών.

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης απογευματινές ώρες χθες, Δευτέρα 8 Μαΐου 2023, κατά την οποία εντοπίστηκε η 57χρονη και στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 νάιλον συσκευασίες με 1 κιλό και 81 γραμμ. κοκαΐνης.

Στο πλαίσιο της ίδια επιχείρησης εντοπίστηκαν τα μέλη της οργάνωσης σε οικία που χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης της κοκαΐνης και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

2 κιλά και 110 γραμμ. κοκαΐνης,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

15.130 ευρώ,

2 αυτοκίνητα και

5 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

