Εκλογές - Κουτσούμπας: Δυνατό ΚΚΕ για να είναι αδύναμη και φοβισμένη η επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση

"Πυρά" σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ κατά την διάρκεια της ομιλίας του σε συγκέντρωση στην Καλλιθέα.



Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος στην αρχή της ομιλίας του σε μεγάλη συγκέντρωση στην Καλλιθέα, πραγματοποίησε ιδιαίτερη αναφορά στη σημερινή επέτειο της Μεγάλης Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών, υπογράμμισε ακόμα, ότι «αυτά που έχουν γραφτεί στις σελίδες τις ιστορίας με αίμα, δεν ξεγράφουν με βρώμικο μελάνι. Όσα εκατομμύρια και να ξοδέψει η ΕΕ, ό,τι κι αν κάνουν τα κόμματα του συστήματος, στη χώρα μας η ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων, δυστυχώς για αυτούς, παραμένει μειοψηφική».

«Κι ας ξεφτιλίζονται ορισμένοι υποψήφιοι της ΝΔ στα πάνελ, λέγοντας ότι «το ΚΚΕ είναι αντιδημοκρατικό κόμμα και δεν θα έπρεπε να συμμετέχει στις εκλογές». Ζήλεψαν, φαίνεται, τη δόξα κάτι ημίτρελλων γραφικών που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια. Ας πάνε μαζί τους να πιουν κανέναν καφέ… Κι ας έτρεχε τέτοια μέρα πριν 4 χρόνια ο κ. Τσίπρας στο Σιμπίου της Ρουμανίας να υπογράφει, μαζί με τη Μέρκελ, τον Όρμπαν, τον Κουρτς και άλλα «φυντάνια» της ακροδεξιάς, αντικομμουνιστικές διακηρύξεις με αναφορές στο «σιδηρούν παραπέτασμα», την ορολογία, δηλαδή, που χρησιμοποιούσαν τα έκτακτα στρατοδικεία στη χώρα μας για να στέλνουν στο απόσπασμα κομμουνιστές, αγωνιστές. Κι ας μας λένε κάποιοι βουλευτές του Μέρα25 στη βουλή, ότι ο σοσιαλισμός ήταν «ολίγον φασιστικός», γι' αυτό ο καπιταλισμός είναι το καλύτερο σύστημα που έχει δοκιμαστεί» πρόσθεσε.

«Οι αριστεροί, οι προοδευτικοί άνθρωποι, όλοι οι δημοκράτες σε αυτή τη χώρα, ξέρουν πολύ καλά, ότι ο αντισοβιετισμός, ο αντικομμουνισμός, δεν έχουν καμία σχέση με την πρόοδο» υπογράμμισε. Είπε ακόμα ότι «καμία σχέση με την αλήθεια δεν έχουν αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας στο Μενίδι σχετικά με τους Πόντιους στη Σοβιετική Ένωση».

Πρόσθεσε ότι «ο Τσίπρας θυμήθηκε πάλι, όπως κάνει κάθε φορά που έχουμε εκλογές, να ξεθάψει το σύνθημα «τι Πλαστήρας, τι Παπάγος», για να ειρωνευτεί το ΚΚΕ», αναφέροντας στη συνέχεια «τον ενημερώνουμε κι αυτόν και τους ομοίους του, ότι το συγκεκριμένο σύνθημα είναι ιστορικά δικαιωμένο».

Ο Δ. Κουτσούμπας, σημείωσε, επίσης ότι «με κάποιες ακροδεξιές συναναστροφές που έχει τελευταία ο κ. Τσίπρας κι εκεί στο Μενίδι ή και πιο πριν στην Καστοριά, είναι για συζήτηση, αν αισθάνεται περισσότερο πολιτικός απόγονος του Πλαστήρα ή του Παπάγου... Ας πάψει λοιπόν να ξύνεται στη γκλίτσα του τσοπάνη…».

Αναφέρθηκε στο «όψιμο ενδιαφέρον» των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ για τα οξυμένα προβλήματα των παλλινοστούντων, είπε ότι αυτό «είναι μία εξαπάτηση για την υφαρπαγή ψήφων», υπενθυμίζοντας ότι απέρριψαν τον περασμένο Δεκέμβριο τροπολογία του ΚΚΕ για τα στεγαστικά δάνεια των παλιννοστούντων».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι την Κυριακή στις 21 Μαΐου «ο λαός μας θα μετρήσει το ανάστημά του, τη δύναμη με την οποία θα βρεθεί απέναντι στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση», τονίζοντας ότι «με ΚΚΕ δυνατό θα βρεθεί ο ίδιος πιο δυνατός, πιο προετοιμασμένος απέναντι στην επίθεση που θα ακολουθήσει όταν σβήσουν τα προεκλογικά φώτα».

Όπως είπε, «τότε απ' τα συρτάρια θα βγει ολόκληρο το κυβερνητικό πρόγραμμά τους που από τις πρώτες σελίδες περιλαμβάνει πάνω από 350 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα μέχρι το 2026 για το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, το υπερμνημόνιο της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που ο κ. Βαρουφάκης χαρακτήρισε "ευκαιρία να γίνει κάτι καλό στην ΕΕ"».

Δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι μια νέα καπιταλιστική κρίση βρίσκεται προ των πυλών διεθνώς και κάθε φορά που συμβαίνει αυτό την πληρώνουν οι λαοί.

Κάλεσε σε ενίσχυση του ΚΚΕ «για να τρομοκρατήσουμε τους τρομοκράτες, για να μπορέσουμε να δώσουμε τις μάχες μας από καλύτερες θέσεις. Να τους εμποδίσουμε, να αποσπάσουμε νίκες, να ανοίξουμε επιτέλους τον δρόμο για τις ριζικές αλλαγές που όλοι λαχταράμε. Γιατί μέχρι τώρα, εμείς οι ίδιοι, εμείς οι πολλοί, οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι νέοι και οι νέες πληρώνουμε ακριβά και την περιβόητη καπιταλιστική ανάπτυξη».

Αναφέρθηκε στην αύξηση «κατά 303%, το 2022 σε σχέση με το 2021, των καθαρών κερδών μόνο 150 επιχειρηματικών ομίλων στα καθαρά κέρδη 150 επιχειρηματικών ομίλων, ενώ την ίδια περίοδο ο πραγματικός μισθός μειώθηκε κατά 7,4%, σαν αποτέλεσμα των αντεργατικών νόμων που έχουν ψηφίσει όλοι τους τα τελευταία 15 χρόνια και παραμένουν σε ισχύ, σε συνδυασμό με τον τεράστιο πληθωρισμό».

«Κι έχουν το θράσος να ζητούν από τον λαό, ο μεν κ. Μητσοτάκης «μια ευκαιρία να κυβερνήσει πρώτη φορά χωρίς εθνικές κρίσεις και δυσκολίες», ο δε κ. Τσίπρας να «κυβερνήσει πρώτη φορά χωρίς μνημόνιο»!» πρόσθεσε, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο λαός βαρέθηκε να ζει τη μέρα της Μαρμότας, «της υπομονής και των κάθε φορά ευκαιριών», και θέλει να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα. Και αυτό μπορεί να το επιβάλει μονάχα ο ίδιος με τον αγώνα του και με πολύ πιο δυνατό το ΚΚΕ».

Ο Δ. Κουτσούμπας απηύθυνε κάλεσμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ και στους χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες της χώρας, στους μικρούς εμπόρους και βιοτέχνες, σημειώνοντας ότι το ΚΚΕ «είναι το μοναδικό κόμμα που βρέθηκε στο πλευρό τους σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε αδιέξοδο που έζησαν και ζουν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια».

Είπε ότι στη «στήριξη» που υπόσχονται τα αστικά κόμματα «δεν χωρά η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών» και υπενθύμισε, μεταξύ άλλων, ότι το ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογίες, προτάσεις νόμου ουσιαστικές, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ασπίδα προστασίας για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, τις οποίες «τόσο η ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε από τη θέση της κυβερνητικής πλειοψηφίας είτε από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της απέρριψαν στο όνομα των "αντοχών της οικονομίας"».

«Την ίδια στιγμή βέβαια, οι φοροαπαλλαγές στους στρατηγικούς επενδυτές και στους «αναξιοπαθούντες» εφοπλιστές, η μείωση της φορολογίας στα μερίσματα των μεγαλομετόχων, δίνουν και παίρνουν, και με ΝΔ, και με ΣΥΡΙΖΑ» είπε τονίζοντας ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες «το δικό τους δικαίωμα στην επιβίωση, οι ανάγκες των οικογενειών τους, προϋποθέτουν ρήξη με τις στρατηγικές στήριξης του μεγάλου κεφαλαίου. Και εγγύηση σε αυτό το δρόμο είναι μόνο το ΚΚΕ».

Κάλεσε το λαό να κλείσει τα αυτιά του «σε όσους τον βομβαρδίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, με σενάρια και αναλύσεις για το ποιος θα πάει με ποιον, χωρίς κανείς σχεδόν να συζητάει για την πολιτική που θα εφαρμόσει η επόμενη κυβέρνηση».

«Κυβέρνηση, έτσι κι αλλιώς, θα σχηματιστεί και θα είναι από χέρι αντιλαϊκή. Το καλύτερο για το λαό, είναι να προκύψει μια κυβέρνηση αδύναμων και φοβισμένων… Μια κυβέρνηση που θα νιώθει την καυτή ανάσα του εργατικού λαϊκού κινήματος, σε κάθε της αντιλαϊκό βήμα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με δυνατό ΚΚΕ» τόνισε.

«Μόνο ο λαός σώζει τον λαό, με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό! Με εκλεγμένους 2 κομμουνιστές βουλευτές στον Νότιο Τομέα! Με πολλούς περισσότερους σε όλη την επικράτεια! Για να είναι στη Βουλή περισσότεροι αγωνιστές βουλευτές, που θα τρέχουν, όπως έκανε ο βουλευτής του ΚΚΕ στα Νότια, Χρήστος Κατσώτης, από σπίτι σε σπίτι όπου πάει να γίνει έξωση, προκειμένου να τη σταματήσει, μαζί με τον λαό της κάθε γειτονιάς. Προχωράμε μπροστά, προχωράμε δυνατά, για να σηκώσουμε το κόμμα μας όσο γίνεται πιο ψηλά! Για να ανασάνει ο λαός μας! Για να ανοίξουμε το δρόμο τελικά, για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό!» κατέληξε στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.

